Robertson et Alexander-Arnold ont formé un redoutable duo de latéraux sous les ordres de Jurgen Klopp à Liverpool. Ils ont remporté la Ligue des champions en 2019 puis la Premier League un an plus tard, se disputant régulièrement les premières places du classement des passeurs du championnat en tant que principales armes créatives de Liverpool.

Malgré leur apport offensif commun, l'actuel défenseur de Tottenham a souligné un contraste marqué dans la manière dont leurs contributions défensives étaient perçues. S'exprimant sur The Overlap, Robertson a expliqué comment l'organisation tactique de Liverpool laissait fréquemment son coéquipier exposé. Alors que Sadio Mane offrait une couverture défensive agressive sur le flanc gauche, le positionnement offensif de Mohamed Salah à droite signifiait qu'Alexander-Arnold évoluait avec une protection immédiate moindre.

Ce déséquilibre structurel laissait souvent le latéral droit isolé, poussant Robertson à admettre qu'il éprouvait de la sympathie pour son partenaire défensif. Alexander-Arnold a finalement quitté Anfield pour le Real Madrid en 2025, mais le récit autour de ses capacités défensives l'a obstinément suivi tout au long de sa carrière.



