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« Je suis désolé pour lui » : Andy Robertson s’en prend au « stigmate anglais » entourant la star du Real Madrid Trent Alexander-Arnold, et révèle la vérité derrière les critiques sur la défense de Liverpool
Les différences tactiques mises en lumière
Robertson et Alexander-Arnold ont formé un redoutable duo de latéraux sous les ordres de Jurgen Klopp à Liverpool. Ils ont remporté la Ligue des champions en 2019 puis la Premier League un an plus tard, se disputant régulièrement les premières places du classement des passeurs du championnat en tant que principales armes créatives de Liverpool.
Malgré leur apport offensif commun, l'actuel défenseur de Tottenham a souligné un contraste marqué dans la manière dont leurs contributions défensives étaient perçues. S'exprimant sur The Overlap, Robertson a expliqué comment l'organisation tactique de Liverpool laissait fréquemment son coéquipier exposé. Alors que Sadio Mane offrait une couverture défensive agressive sur le flanc gauche, le positionnement offensif de Mohamed Salah à droite signifiait qu'Alexander-Arnold évoluait avec une protection immédiate moindre.
Ce déséquilibre structurel laissait souvent le latéral droit isolé, poussant Robertson à admettre qu'il éprouvait de la sympathie pour son partenaire défensif. Alexander-Arnold a finalement quitté Anfield pour le Real Madrid en 2025, mais le récit autour de ses capacités défensives l'a obstinément suivi tout au long de sa carrière.
- AFP
Robertson se livre sur les critiques visant la défense
Robertson a mis en lumière l'intense pression exercée sur les talents formés au pays, en comparant cela à sa propre expérience en tant qu'international écossais. « C'est très différent quand on est anglais, par rapport à une autre nationalité », a-t-il expliqué. « J'ai toujours dit à Trent : "Je ne recevrai jamais autant d'éloges que toi, mais je ne subirai jamais autant de critiques que toi." »
Le défenseur de 32 ans a également détaillé la réalité tactique qui rendait le rôle d'Alexander-Arnold si exigeant. « Ma façon de défendre à Liverpool était très différente de celle de Trent. J'avais Sadio pour m'aider, et il était un peu plus agressif, donc si je manquais [un tacle], il était généralement là », a noté Robertson. « Avec Mo [Salah], on ne voulait pas qu'il revienne vers notre surface. Très souvent, Trent attendait que quelqu'un comme [Jordan Henderson] vienne l'aider, donc, parfois, j'ai commencé à avoir de la peine pour lui. »
Stigmatisation injuste et succès européen
Malgré des accusations fréquentes de fragilité défensive, Alexander-Arnold a constamment répondu présent sur les plus grandes scènes durant les années fastes de Liverpool. Il a affiché d’excellentes statistiques défensives lors du parcours jusqu’à la finale de la Ligue des champions 2018, en livrant des performances autoritaires face à l’élite européenne.
Robertson a vigoureusement défendu les qualités défensives de son ancien coéquipier, balayant ce récit persistant. « Je l’ai vu museler [Kylian] Mbappe au PSG. En finales de Ligue des champions, il a été incroyable », a-t-il déclaré. « Trent est un très, très bon défenseur… dans ses meilleurs matches, il était un défenseur en un contre un incroyable. »
L’Écossais a estimé que le latéral droit avait été injustement étiqueté depuis sa saison de révélation. « Aujourd’hui, il lui arrive peut-être de faire des erreurs. Mais c’est le cas de nous tous », a conclu Robertson. « Mais c’est comme si [Trent] avait cette étiquette qui lui collait à la peau, comme quoi il ne sait pas défendre. Et il traîne ça depuis un très jeune âge. C’est comme s’il n’arrivait pas à s’en défaire. »
- AFP
Période cruciale à Madrid et en Angleterre
La priorité immédiate d'Alexander-Arnold se tourne désormais vers ses obligations internationales, après avoir été appelé dans la dernière liste de l'Angleterre de Thomas Tuchel. Malgré ses succès passés, il a historiquement eu du mal à s'assurer une place régulière dans le onze de départ de l'Angleterre, et ce rassemblement représente une nouvelle occasion d'impressionner le nouveau sélectionneur.
Le joueur de 27 ans se trouve également à un moment charnière au niveau des clubs. Après son transfert vers la capitale espagnole en 2025, sa carrière en Liga a connu un coup d'arrêt, laissant son avenir au Real Madrid en suspens alors qu'il tente de retrouver sa forme d'élite.
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