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« Je suis désolé pour les supporters » : João Pedro reconnaît que « chacun doit se remettre en question » à Chelsea après la cuisante défaite à domicile face à Nottingham Forest
Chelsea touche le fond après sa défaite face à Forest
La série noire de Chelsea s’est poursuivie avec une douloureuse défaite 3-1 à domicile contre Forest, portant à six le nombre de revers consécutifs en championnat pour la première fois depuis 1993. Ce revers élimine mathématiquement toute chance de qualification pour la Ligue des champions via le championnat, et laisse les Blues à la neuvième place avant un périlleux déplacement à Anfield. Si Aston Villa remporte l’Europa League et termine cinquième, une sixième place suffirait aux Blues pour accéder à la plus prestigieuse compétition européenne, même si ce scénario reste très improbable.
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Joao Pedro exhorte ses coéquipiers à prendre leurs responsabilités
Après le coup de sifflet final, Joao Pedro a reconnu que Chelsea devait assumer collectivement la responsabilité de ses difficultés. L'attaquant a également présenté ses excuses aux supporters et a souligné que chaque joueur devait faire le point sur sa propre performance.
« Nous avons concédé un but trop tôt, ce qui a rendu la tâche très difficile pour inverser la tendance », a-t-il expliqué en zone mixte. « Il faut trouver le moyen de ne plus répéter ces erreurs à chaque match. En Premier League, si vous encaissez dès les premières minutes, il est ardu de revenir. Chacun, moi le premier, doit se remettre en question pour progresser. Je suis désolé pour nos supporters et nous devons rapidement identifier les axes d’amélioration. »
Un après-midi chaotique plonge Chelsea encore un peu plus dans la crise
L’après-midi des Blues a été ponctuée de temps forts défavorables : Cole Palmer a manqué un penalty, puis Malo Gusto a offert un autre penalty à Forest, transformé par Igor Jesus pour doubler la mise.
João Pedro a analysé la performance des Blues : « Nous devons progresser. Chacun doit assumer ses responsabilités, moi le premier. Nous échangeons en permanence pour trouver la clé des victoires. La semaine dernière, nous avons battu Leeds ; cette semaine, ce n’est pas le cas. Nous devons donc trouver la régularité. La motivation est intacte. Il faut continuer à lutter pour chaque point, chaque match, et nous verrons ce que nous pourrons accomplir. »
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Chelsea veut terminer la saison en beauté
Chelsea doit rapidement se remettre sur pied alors qu’il se prépare pour un déplacement périlleux à Anfield, un voyage qui intervient alors que les Blues manquent de confiance après une longue période de méforme. La pression monte sur les Londoniens, qui doivent redresser la barre avant la fin de la saison. De son côté, Forest se recentre sur l’Europe, où il affrontera Aston Villa en demi-finale de la Ligue Europa, fort d’un avantage 1-0 acquis lors du match aller.