Après le coup de sifflet final, Joao Pedro a reconnu que Chelsea devait assumer collectivement la responsabilité de ses difficultés. L'attaquant a également présenté ses excuses aux supporters et a souligné que chaque joueur devait faire le point sur sa propre performance.

« Nous avons concédé un but trop tôt, ce qui a rendu la tâche très difficile pour inverser la tendance », a-t-il expliqué en zone mixte. « Il faut trouver le moyen de ne plus répéter ces erreurs à chaque match. En Premier League, si vous encaissez dès les premières minutes, il est ardu de revenir. Chacun, moi le premier, doit se remettre en question pour progresser. Je suis désolé pour nos supporters et nous devons rapidement identifier les axes d’amélioration. »