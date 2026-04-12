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« Je suis désolé pour eux » : Roberto De Zerbi affirme de manière surprenante que les joueurs de Tottenham « n'ont pas besoin d'entraîneur » après avoir débuté son mandat par une défaite cuisante face à Sunderland
L'étrange aveu de De Zerbi
Au lendemain de la défaite au Stadium of Light, De Zerbi a surpris en laissant entendre que son apport tactique n’était peut-être pas la priorité pour un groupe en manque de confiance. Bien que son équipe pointe à la 18e place du classement, l’ancien mentor de Brighton et de Marseille a insisté sur le fait que le niveau technique des joueurs n’était pas en cause.
« Je peux être un grand frère, un père ; ils n’ont pas besoin d’un entraîneur », a-t-il déclaré à la BBC. « Ils n’ont pas à améliorer leur jeu. Ils peuvent mieux jouer et ils joueront mieux quand nous aurons retrouvé un vrai niveau de confiance. Mon travail ne se passe pas seulement sur le terrain, car ce sont de bons gars et j’ai de la peine pour eux. Je veux leur donner la confiance dont ils ont besoin. »
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Défaite dans le Nord-Est
Le match a tourné à la frustration pour les visiteurs. La rencontre est restée indécise jusqu’à l’heure de jeu, lorsque le tir dévié de Nordi Mukiele a pris Antonin Kinsky à contre-pied, offrant l’avantage à Sunderland. Les locaux ont tenu bon pour remporter la victoire, mais De Zerbi s’est dit satisfait de l’engagement de son équipe.
« Je suis désolé car nous ne méritions pas de perdre ce match, a déclaré De Zerbi en conférence de presse d’après-match. Nous avons réalisé une bonne performance, sans doute pas suffisante pour l’emporter, mais nous avons été moins chanceux à plusieurs reprises en première période. Je n’ai rien à reprocher aux joueurs, ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes sur le plan de l’attitude et de l’engagement. Nous pouvons et devons encore élever notre niveau de jeu, et c’est sur ce point que nous devons travailler. »
La blessure de Romero, un véritable coup dur
Les Spurs ont vu leur situation se compliquer davantage lorsque leur capitaine Cristian Romero a dû quitter le terrain en larmes après un choc avec Kinsky. Visiblement ébranlé, le défenseur argentin s’est dirigé vers les vestiaires, suscitant l’inquiétude quant à sa participation aussi bien à la lutte pour le maintien de Tottenham qu’à la prochaine Coupe du monde. Avec une série désormais portée à 14 matchs sans victoire en Premier League, la possible perte de leur leader représenterait un véritable coup au moral pour le club londonien.
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À la recherche du tournant
De Zerbi reste convaincu qu’une seule victoire pourrait renverser la tendance. Il a salué la discipline tactique des Spurs en première période et a exhorté ses joueurs à conserver leur confiance malgré 105 jours sans succès en championnat.
« Sur le plan tactique, nous avons réalisé une bonne première mi-temps, avec et sans le ballon. Nous manquons encore de confiance pour produire un grand football, mais nous avons appliqué ce que nous avons travaillé cette semaine. Les joueurs peuvent élever leur niveau de jeu s’ils se sentent en confiance. Je suis convaincu qu’une seule victoire suffira pour que tout bascule », a-t-il conclu.