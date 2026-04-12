« Je suis désolé pour eux » : Roberto De Zerbi affirme de manière surprenante que les joueurs de Tottenham « n'ont pas besoin d'entraîneur » après avoir débuté son mandat par une défaite cuisante face à Sunderland

Au lendemain de la défaite au Stadium of Light, De Zerbi a surpris en laissant entendre que son apport tactique n’était peut-être pas la priorité pour un groupe en manque de confiance. Bien que son équipe pointe à la 18e place du classement, l’ancien mentor de Brighton et de Marseille a insisté sur le fait que le niveau technique des joueurs n’était pas en cause.

« Je peux être un grand frère, un père ; ils n’ont pas besoin d’un entraîneur », a-t-il déclaré à la BBC. « Ils n’ont pas à améliorer leur jeu. Ils peuvent mieux jouer et ils joueront mieux quand nous aurons retrouvé un vrai niveau de confiance. Mon travail ne se passe pas seulement sur le terrain, car ce sont de bons gars et j’ai de la peine pour eux. Je veux leur donner la confiance dont ils ont besoin. »



