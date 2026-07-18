L’élimination humiliante de l’équipe d’Allemagne lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique remonte à quelques semaines, mais la défaite aux tirs au but en seizièmes de finale contre le Paraguay continue de faire des vagues. L’ancienne nageuse de haut niveau Franziska van Almsick a de nouveau critiqué, visant principalement Leon Goretzka.
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« Je suis désolé, j'ai pris la mauvaise décision ! » De nouvelles critiques virulentes à l'encontre de Leon Goretzka pour avoir refusé un penalty
« J’ai trouvé que c’était une prestation vraiment nulle de la part de nos garçons. Il y a un joueur qui m’a vraiment beaucoup déçue sur le plan humain », a déclaré la femme de 48 ans dans le podcast Kerners11. « Parce qu’il y a manifestement eu une réaction qui montrait qu’il ne voulait pas tirer le penalty, et quand quelqu’un se met clairement à l’écart et n’assume pas ses responsabilités, c’est quelque chose à quoi je ne m’attendais pas. »
Interrogée par Johannes B. Kerner, Van Almsick a confirmé qu’elle visait l’ancien joueur du Bayern : « Pour moi, c’était la cerise sur le gâteau. Cela en disait très long sur l’équipe. Il faut savoir accepter la critique. C’est ce qui m’agace le plus dans notre société, mais aussi en ce moment lors de notre Coupe du monde de football ou des matchs de notre équipe nationale. Savoir accepter la critique et assumer ses responsabilités. »
Pour Van Almsick, il ne s’agit pas de « dire que personne n’a le droit de faire d’erreurs. Il s’agit d’assumer ses erreurs. Tout le monde a le droit de se tromper. On peut alors dire : « Je suis désolé, j’ai pris la mauvaise décision. » (…) Mais c’était presque un refus, ou même l’incapacité, après la fin du match, de dire « je suis désolé »… Je n’aurais jamais pensé que cela puisse être si difficile. »
Goretzka a-t-il refusé de tirer son penalty contre le Paraguay ?
Ces critiques font suite à une scène survenue pendant la séance de tirs au but. Après avoir manqué ses deux premiers tirs, l’équipe allemande se trouvait déjà dos au mur, avant que le premier tir manqué du Paraguay ne ravive l’espoir. Après une brève célébration au rond central, le capitaine Joshua Kimmich, qui avait lui-même transformé son tir avec brio en tant que deuxième tireur allemand, a pris les choses en main.
Il a alors passé en revue, un par un, les joueurs restants pour établir l’ordre des tireurs. Micro de la « Spidercam » allumé, ses paroles ont été clairement retransmises à la télévision.
« Non, le huitième ? », demande-t-il d’abord au groupe, désignant Nathaniel Brown, qui acquiesce, comme possible huitième tireur. Il s’est alors tourné vers l’expérimenté Leon Goretzka et a lancé : « Ou Leon, c’est toi ? » Mais le vétéran de 31 ans n’a manifesté aucun signe de disponibilité. Pire, il a brièvement gonflé les joues et effectué un léger mouvement de tête comme pour dissuader son capitaine.
Hummels critique également Goretzka
Le champion du monde Mats Hummels avait déjà exprimé son agacement à ce sujet. Le fait que ce soit Jonathan Tah, un défenseur central, et non pas Goretzka par exemple, qui ait dû tirer le sixième penalty de la DFB avant de manquer cette tentative décisive, a ulcéré l’ancien défenseur sur MagentaTV : « Il n’a jamais tiré de penalty de toute sa carrière. Et le fait qu’il se retrouve sur le point de penalty simplement parce que tous les autres refusent d’y aller en dit long.
Hummels a ensuite rappelé un épisode de sa propre carrière, évoquant le quart de finale de l’Euro 2016 contre l’Italie, remporté par l’Allemagne aux tirs au but. « À l’époque, au bout d’une minute environ, je suis allé voir l’entraîneur (Joachim Löw, ndlr) et je lui ai dit que je tirerais. Il m’a répondu : “Mats, on en a déjà cinq” », raconte le joueur de 37 ans. « On avait tellement de joueurs prêts à se présenter au point de penalty. »
Hummels s’est alors présenté pour le sixième penalty allemand, conscient qu’il devait le transformer pour maintenir son équipe en lice. « On peut passer pour un idiot dans ce genre de situation. J’étais face à Buffon, et je savais que si je ratais, on était éliminés. Mes genoux tremblaient, mais il ne faut rien laisser paraître : il faut y aller et le faire. »
Tah a « au moins eu le courage de se présenter », a souligné Hummels, qui n’a rien reproché au défenseur du Bayern. « J’ai trouvé un peu dommage que nous n’ayons pas réussi à faire en sorte que plusieurs joueurs s’investissent avec une conviction totale. »
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