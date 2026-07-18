« J’ai trouvé que c’était une prestation vraiment nulle de la part de nos garçons. Il y a un joueur qui m’a vraiment beaucoup déçue sur le plan humain », a déclaré la femme de 48 ans dans le podcast Kerners11. « Parce qu’il y a manifestement eu une réaction qui montrait qu’il ne voulait pas tirer le penalty, et quand quelqu’un se met clairement à l’écart et n’assume pas ses responsabilités, c’est quelque chose à quoi je ne m’attendais pas. »

Interrogée par Johannes B. Kerner, Van Almsick a confirmé qu’elle visait l’ancien joueur du Bayern : « Pour moi, c’était la cerise sur le gâteau. Cela en disait très long sur l’équipe. Il faut savoir accepter la critique. C’est ce qui m’agace le plus dans notre société, mais aussi en ce moment lors de notre Coupe du monde de football ou des matchs de notre équipe nationale. Savoir accepter la critique et assumer ses responsabilités. »

Pour Van Almsick, il ne s’agit pas de « dire que personne n’a le droit de faire d’erreurs. Il s’agit d’assumer ses erreurs. Tout le monde a le droit de se tromper. On peut alors dire : « Je suis désolé, j’ai pris la mauvaise décision. » (…) Mais c’était presque un refus, ou même l’incapacité, après la fin du match, de dire « je suis désolé »… Je n’aurais jamais pensé que cela puisse être si difficile. »