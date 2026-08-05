Palmer et Colwill ont été laissés hors du groupe de Chelsea pour affronter la Juventus mercredi par mesure de précaution, selon Football London. Les deux joueurs ont subi de légers pépins physiques pendant l'intensive tournée de pré-saison du club, ce qui a conduit le staff médical à déconseiller leur participation à la rencontre.

L'absence de Palmer est particulièrement significative compte tenu de sa forme étincelante depuis son arrivée à Chelsea. Le joueur de 24 ans avait participé aux deux premiers matches amicaux de Chelsea dans la Sydney Super Cup, entrant en jeu pour délivrer une passe décisive lors d'une victoire 6-4 contre les Western Sydney Wanderers avant d'être titulaire contre Tottenham lors d'une défaite 2-1. S'exprimant au bord du terrain devant les journalistes avant le match, Palmer a déclaré : « Je suis déçu de ne pas jouer en raison d'un léger souci, mais j'aime Hong Kong. Support incroyable. »



