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« Je suis déçu » : la véritable raison de l'absence de Cole Palmer et Levi Colwill du groupe de Chelsea pour affronter la Juventus à Hong Kong
Précautions en raison de blessures pour le duo de Chelsea
Palmer et Colwill ont été laissés hors du groupe de Chelsea pour affronter la Juventus mercredi par mesure de précaution, selon Football London. Les deux joueurs ont subi de légers pépins physiques pendant l'intensive tournée de pré-saison du club, ce qui a conduit le staff médical à déconseiller leur participation à la rencontre.
L'absence de Palmer est particulièrement significative compte tenu de sa forme étincelante depuis son arrivée à Chelsea. Le joueur de 24 ans avait participé aux deux premiers matches amicaux de Chelsea dans la Sydney Super Cup, entrant en jeu pour délivrer une passe décisive lors d'une victoire 6-4 contre les Western Sydney Wanderers avant d'être titulaire contre Tottenham lors d'une défaite 2-1. S'exprimant au bord du terrain devant les journalistes avant le match, Palmer a déclaré : « Je suis déçu de ne pas jouer en raison d'un léger souci, mais j'aime Hong Kong. Support incroyable. »
- Nexpher Images
Évolutions tactiques à Hong Kong
Avec deux titulaires indiscutables absents, Xabi Alonso a été contraint de rebattre ses cartes pour l’affiche face au géant italien. En défense centrale, Wesley Fofana et Tosin Adarabioyo ont été associés pour combler le vide laissé par Colwill. Plus haut sur le terrain, Joao Pedro s’est vu confier un rôle axial en attaque pour compenser l’absence de créativité de Palmer, ce qui a ouvert la voie à la recrue estivale Danny Welbeck pour faire ses débuts avec Chelsea.
La composition comportait aussi un mélange d’expérience et de jeunesse, avec Marco Palestra et Jorrel Hato qui ont conservé leur place aux postes de latéraux. Plus intéressant encore, au milieu de terrain, Moises Caicedo était accompagné de Mahdi Nicoll-Jazuli, talent de l’académie âgé de 16 ans, qui a connu sa première titularisation avec Chelsea.
Mudryk fait son retour dans le groupe
Pendant que Palmer et Colwill observaient depuis le bord du terrain, Mykhailo Mudryk a apporté un énorme coup de pouce en prenant place sur le banc des remplaçants. L’ailier ukrainien, dont la dernière apparition avec Chelsea remontait à novembre 2024, purgeait une suspension provisoire en raison d’un litige lié au dopage, mais a été autorisé à revenir après que sa suspension de quatre ans a été annulée par le Tribunal arbitral du sport.
Alonso s’est adressé aux médias au sujet de la situation de l’ailier, en déclarant : « Nous nous sommes entraînés hier. Il est arrivé directement de l’aéroport à l’hôtel. Donc, hier, il était surtout question de sensations, davantage d’émotion, de retrouver les joueurs pour évaluer son niveau de forme. Mais oui, il pouvait jouer, peut-être que 90 minutes, c’est encore trop tôt, mais il peut être retenu. Il est retenu, donc il peut jouer. Nous sommes ravis que Misha puisse être avec nous. »
- AFP
Incertitude autour des projets d’avenir
Le retour de Mudryk n’a pas complètement fait taire les rumeurs concernant son avenir à Stamford Bridge. Alonso a admis que le club évaluait toujours la meilleure voie à suivre pour le joueur recruté pour 62 millions de livres sterling, avec plusieurs clubs de Premier League qui seraient intéressés par un prêt.
Alors que le mercato entre dans ses dernières semaines, Chelsea continue d’être actif dans les deux sens. Le club serait sur le point d’enregistrer une 11e recrue de l’été, tout en surveillant aussi la condition physique de son groupe de base. Pour Palmer et Colwill, l’objectif reste un rétablissement rapide afin d’être prêts pour l’ouverture de la saison.
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