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« Je suis déçu de moi-même » : Lucas Digne rompt le silence après l'élimination de la France en demi-finale de la Coupe du monde, alors que la faute commise par la nouvelle recrue du PSG sur Lamine Yamal s'est avérée décisive dans la défaite face à l'Espagne
Ce qui semblait être un rêve s’est rapidement transformé en cauchemar.
Sur Instagram, deux jours après la défaite 2-0, le joueur de 32 ans a exprimé la douleur de voir s'envoler l'ambition de toute une vie. Après s'être battu pour retrouver une place de titulaire dans le onze de Didier Deschamps lors de la compétition nord-américaine, il a disputé l'intégralité des rencontres des Bleus, hormis les matches de phase de groupes contre le Sénégal et la Norvège. Ce rôle de premier plan rend l'élimination d'autant plus difficile à accepter, le défenseur admettant peiner à trouver les mots pour exprimer une telle déception.
« Et voilà, un rêve s’achève », a-t-il écrit. « Le rêve d’un petit garçon, et sûrement celui de milliers de personnes qui nous soutiennent. On imagine toujours tant de choses, souvent les plus belles. Mais la fin d’un rêve peut parfois être difficile, et le réveil encore plus brutal. Le plus dur aujourd’hui, c’est de trouver les mots pour exprimer cette immense déception. »
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Digne assume ses responsabilités
Bien que le joueur d’Aston Villa, sur le point de finaliser son transfert au Paris Saint-Germain à l’issue du tournoi, n’ait pas explicitement cité Lamine Yamal, son message comportait un aveu clair d’échec personnel. La tentative de Digne de dégager le ballon du pied gauche s’est soldée par une faute sur le jeune prodige espagnol, entraînant un penalty en première mi-temps qui a permis à l’Espagne d’ouvrir le score.
Revenant sur son rôle dans cette défaite, Digne a déclaré : « Tout d’abord, je suis déçu de moi-même. Je suis également déçu pour cette équipe, pour tous les efforts que nous avons fournis, et pour ce groupe de joueurs incroyables. Je pense aussi à tous ceux qui ont fait le déplacement, ainsi qu’à ceux qui nous ont soutenus depuis la France et partout dans le monde. Votre soutien nous a portés tout au long de cette aventure. »
Un retour émouvant sur la grande scène
Ce tournoi a marqué une étape importante dans la carrière de Digne, qui disputait sa deuxième Coupe du monde exactement douze ans après sa première. Après avoir été écarté de la campagne victorieuse de 2018 en Russie et de l’édition 2022 au Qatar, l’ancien joueur du FC Barcelone avait retrouvé une seconde jeunesse au sein de l’équipe de France avant la débâcle en demi-finale.
Malgré cette déception, le défenseur a tenu à remercier les supporters qui avaient fait le déplacement, tout en exprimant sa fierté d’appartenir à son pays. « Malgré cette immense déception, je reste fier d’avoir représenté notre pays, avec toute sa richesse, sa diversité et tous ceux qui le composent », a-t-il ajouté. « Merci pour tout, pour votre soutien et pour toutes ces émotions. Vous avez été incroyables tout au long de la compétition. »
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Tous les regards sont tournés vers le podium face à l’Angleterre.
L'aventure n'est pas tout à fait terminée pour l'équipe de Deschamps, qui doit désormais se préparer pour le match de troisième place contre l'Angleterre. Alors que de nombreux joueurs peinent à trouver la motivation pour cette rencontre, Digne est déterminé à conclure son été international en beauté en décrochant la médaille de bronze.
Il a déclaré à ses followers : « Ce n’est pas fini, nous avons un podium à décrocher. » Les Bleus défieront les Three Lions samedi, avec l’intention de sauver l’honneur avant que le groupe ne se sépare et que Digne ne prépare son retour très attendu en Ligue 1 sous les couleurs du PSG.
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