« Je suis déçu de moi-même » : Lucas Digne rompt le silence après l'élimination de la France en demi-finale de la Coupe du monde, alors que la faute commise par la nouvelle recrue du PSG sur Lamine Yamal s'est avérée décisive dans la défaite face à l'Espagne

Sur Instagram, deux jours après la défaite 2-0, le joueur de 32 ans a exprimé la douleur de voir s'envoler l'ambition de toute une vie. Après s'être battu pour retrouver une place de titulaire dans le onze de Didier Deschamps lors de la compétition nord-américaine, il a disputé l'intégralité des rencontres des Bleus, hormis les matches de phase de groupes contre le Sénégal et la Norvège. Ce rôle de premier plan rend l'élimination d'autant plus difficile à accepter, le défenseur admettant peiner à trouver les mots pour exprimer une telle déception.

« Et voilà, un rêve s’achève », a-t-il écrit. « Le rêve d’un petit garçon, et sûrement celui de milliers de personnes qui nous soutiennent. On imagine toujours tant de choses, souvent les plus belles. Mais la fin d’un rêve peut parfois être difficile, et le réveil encore plus brutal. Le plus dur aujourd’hui, c’est de trouver les mots pour exprimer cette immense déception. »