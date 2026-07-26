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« Je suis convaincu que le transfert se concrétisera » : l’attaquant de Manchester City Erling Haaland est pressenti pour rejoindre le Real Madrid, selon un ancien coéquipier
« Il franchirait un cap à Madrid »
Erling Haaland s'est imposé comme l'un des attaquants les plus redoutables du football mondial sous les couleurs de Manchester City, mais les rumeurs d'un futur transfert au Real Madrid persistent. Eikrem, qui a accompagné les débuts professionnels de l'attaquant à Molde, est convaincu que ce dernier finira par revêtir le célèbre maillot blanc.
Dans une interview accordée au Diario AS, Eikrem s’est dit convaincu de ce transfert : « Je pense que c’est tout à fait envisageable. En fait, je suis convaincu que cela arrivera un jour. Je ne dirais pas que j’en suis absolument certain, mais je vois de nombreuses possibilités. Le pouvoir d’attraction du Real Madrid à travers le monde est immense, et même s’il évolue dans un grand club comme City, je pense qu’il atteindrait un niveau supérieur à Madrid. »
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Partager la scène avec des superstars
Le Real Madrid dispose d’un effectif redoutable, riche en talents offensifs, avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham. Si l’arrivée d’une autre grande star pourrait paraître complexe, Eikrem affirme qu’Haaland s’intégrerait sans difficulté à la vie aux côtés de ces joueurs d’élite à Madrid.
L’ancienne pépite du centre de formation de Manchester United précise : « Les meilleurs joueurs du monde sont là-bas, et Erling en fait partie. Je pense qu’il marquerait beaucoup de buts, s’intégrerait parfaitement, séduirait les supporters et prendrait plaisir à jouer entouré de tant de grandes stars aussi douées que lui. »
Pour performer sur le terrain, l’essentiel est de savoir laisser son ego au vestiaire.
Malgré son ascension fulgurante et son statut d’icône mondiale après une Coupe du monde couronnée de succès avec la Norvège, Haaland garde les pieds sur terre. Eikrem a souligné que l’humilité de l’attaquant et son excellente présence dans les vestiaires étaient des atouts majeurs qui garantiraient une intégration sans heurts en Espagne.
Eikrem a déclaré : « Je suis sûr qu’il s’intégrerait très bien. Haaland ne pose aucun problème. C’est quelqu’un d’humble qui travaille dur, il ne cherche pas à monopoliser l’attention, il entretient de bonnes relations avec ses coéquipiers et s’adapte à toutes les situations. C’est une personne empathique et dotée d’un bon caractère. Je suis sûr qu’il n’y aurait aucun problème d’ego, du moins de son côté. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Haaland ?
Haaland reste pleinement engagé auprès de Manchester City pour la saison 2026-2027, avec pour objectif de remporter de nouveaux titres sous la houlette du nouvel entraîneur Enzo Maresca.
Un départ tonitruant vers le Real Madrid paraît toutefois hautement improbable cet été, les Merengues ayant déjà beaucoup investi récemment ; reste que le club espagnol a l’habitude de traquer ses cibles avec constance. Les supporters observeront donc avec attention l’évolution de la situation de l’attaquant, pour voir si ce transfert pressenti se matérialisera un jour.
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