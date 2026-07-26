Erling Haaland s'est imposé comme l'un des attaquants les plus redoutables du football mondial sous les couleurs de Manchester City, mais les rumeurs d'un futur transfert au Real Madrid persistent. Eikrem, qui a accompagné les débuts professionnels de l'attaquant à Molde, est convaincu que ce dernier finira par revêtir le célèbre maillot blanc.

Dans une interview accordée au Diario AS, Eikrem s’est dit convaincu de ce transfert : « Je pense que c’est tout à fait envisageable. En fait, je suis convaincu que cela arrivera un jour. Je ne dirais pas que j’en suis absolument certain, mais je vois de nombreuses possibilités. Le pouvoir d’attraction du Real Madrid à travers le monde est immense, et même s’il évolue dans un grand club comme City, je pense qu’il atteindrait un niveau supérieur à Madrid. »







