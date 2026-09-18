« Je suis content qu’il soit venu » : Hansi Flick salue l’impact immédiat de Karim Adeyemi alors que la hiérarchie de Barcelone évolue

Évoquant l'adaptation rapide de sa nouvelle recrue en Espagne, Flick a ouvert sa conférence de presse d'avant-match en parlant de la vitesse fulgurante de l'attaquant et de son influence positive dans le vestiaire.

Évaluant à la fois les qualités physiques et le caractère du jeune attaquant, il a déclaré : « Karim Adeyemi est rapide comme l'éclair, même si je ne suis pas sûr qu'il soit le plus rapide de tous les joueurs que j'ai entraînés. Alphonso Davies lui ressemble sur ce point. C'est un jeune homme et une excellente personne, il respecte énormément ses coéquipiers et tout le monde l'aime. »

Revenant sur l'impact du joueur sur le terrain et sur sa décision de laisser derrière lui une période difficile en Bundesliga, l'entraîneur a poursuivi : « Sa performance rend tout plus facile. Je pense qu'il ne traversait pas une bonne période en Allemagne et que cela lui a fait du bien de changer d'air et de partir dans un autre pays. Je suis content qu'il soit venu. »

Réaffirmant sa confiance totale et estimant que la prestation remarquable contre Santander n'était qu'un début, Flick a conclu : « J'ai confiance en Karim à 100 % et je mise sur lui. On verra d'autres matches de sa part comme celui de mercredi. »