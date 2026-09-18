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« Je suis content qu’il soit venu » : Hansi Flick salue l’impact immédiat de Karim Adeyemi alors que la hiérarchie de Barcelone évolue
La recrue allemande change la donne
Recruté pour 22 M€ en provenance de Dortmund, l’attaquant de 24 ans devait au départ simplement servir de doublure à Lamine Yamal sur le flanc droit. Cependant, son repositionnement sur l’aile gauche a transformé la situation du joueur et a mis une véritable pression sur la place de titulaire habituelle d’Anthony Gordon. La preuve la plus évidente est venue lors du duel de milieu de semaine contre le Racing Santander, où il a disputé l’intégralité des 90 minutes et obtenu deux penalties lors d’une victoire éclatante 7-2.
- AFP
Flick encense son attaquant éclair
Évoquant l'adaptation rapide de sa nouvelle recrue en Espagne, Flick a ouvert sa conférence de presse d'avant-match en parlant de la vitesse fulgurante de l'attaquant et de son influence positive dans le vestiaire.
Évaluant à la fois les qualités physiques et le caractère du jeune attaquant, il a déclaré : « Karim Adeyemi est rapide comme l'éclair, même si je ne suis pas sûr qu'il soit le plus rapide de tous les joueurs que j'ai entraînés. Alphonso Davies lui ressemble sur ce point. C'est un jeune homme et une excellente personne, il respecte énormément ses coéquipiers et tout le monde l'aime. »
Revenant sur l'impact du joueur sur le terrain et sur sa décision de laisser derrière lui une période difficile en Bundesliga, l'entraîneur a poursuivi : « Sa performance rend tout plus facile. Je pense qu'il ne traversait pas une bonne période en Allemagne et que cela lui a fait du bien de changer d'air et de partir dans un autre pays. Je suis content qu'il soit venu. »
Réaffirmant sa confiance totale et estimant que la prestation remarquable contre Santander n'était qu'un début, Flick a conclu : « J'ai confiance en Karim à 100 % et je mise sur lui. On verra d'autres matches de sa part comme celui de mercredi. »
La profondeur offensive porte les leaders
La rude bataille sur le flanc gauche a eu un effet positif bienvenu sur la stabilité de l’attaque du Barça cette saison. Deco a recruté deux ailiers aux profils contrastés, permettant à l’équipe de rester dangereuse sans dépendre entièrement des cinq passes décisives de Gordon. Surtout, cette concurrence permet aussi à Raphinha de continuer à s’épanouir en faux numéro 9, un repositionnement tactique qui a déjà produit neuf buts en compétitions nationales.
- Getty Images Sport
Les leaders se déplacent en Andalousie
Le FC Barcelone sera soumis à un nouveau test sévère de sa puissance offensive lors de son exigeant déplacement à Séville ce week-end. Les visiteurs sont déterminés à préserver leur début de saison historique après avoir remporté six matches de championnat consécutifs avec un total record de 28 buts. S’imposer au Ramon Sanchez-Pizjuan leur permettrait aussi de creuser leur avance en tête avant qu’Atletico et le Real Madrid, leurs rivaux de la capitale, ne s’affrontent 24 heures plus tard.
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