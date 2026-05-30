Les relations entre un génie créatif et un entraîneur à la discipline de fer sont souvent tendues, et le passage de De Bruyne sous les ordres de Conte n’a pas fait exception à la règle. Le milieu de terrain belge a rejoint Naples à l’été 2025 en tant que joueur libre, après un passage historique de dix ans à Manchester City, où il a remporté tous les trophées possibles, dont six titres de Premier League et une Ligue des champions. S’adressant au journal belge Het Nieuwsblad, le meneur de jeu napolitain a expliqué sans détour pourquoi il avait peiné à reproduire ses performances de classe mondiale lors de sa première année en Serie A.

« Au début, je trouvais que ça se passait plutôt bien, et même à mon retour, j’étais à un bon niveau », a-t-il expliqué. « Ça a été difficile pour moi, bien sûr, car Conte a une vision du football très différente de la mienne ; il ne faut pas tourner autour du pot. »