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« Je suis content qu'Antonio Conte soit parti », déclare Kevin De Bruyne. Le meneur de jeu se dit soulagé par le départ de l'entraîneur napolitain et revient sur sa première saison difficile en Serie A
Friction tactique au stade Maradona
Les relations entre un génie créatif et un entraîneur à la discipline de fer sont souvent tendues, et le passage de De Bruyne sous les ordres de Conte n’a pas fait exception à la règle. Le milieu de terrain belge a rejoint Naples à l’été 2025 en tant que joueur libre, après un passage historique de dix ans à Manchester City, où il a remporté tous les trophées possibles, dont six titres de Premier League et une Ligue des champions. S’adressant au journal belge Het Nieuwsblad, le meneur de jeu napolitain a expliqué sans détour pourquoi il avait peiné à reproduire ses performances de classe mondiale lors de sa première année en Serie A.
« Au début, je trouvais que ça se passait plutôt bien, et même à mon retour, j’étais à un bon niveau », a-t-il expliqué. « Ça a été difficile pour moi, bien sûr, car Conte a une vision du football très différente de la mienne ; il ne faut pas tourner autour du pot. »
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Un choc entre deux philosophies footballistiques
Le principal grief de De Bruyne portait sur son rôle au sein de l’équipe et sur l’approche globalement défensive adoptée par l’ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham. Ses talents individuels ont été fortement bridés par un système qui privilégiait la solidité défensive au détriment de la créativité, le limitant à seulement 21 apparitions toutes compétitions confondues. Une blessure récurrente aux ischio-jambiers l’a par ailleurs tenu éloigné des terrains pendant de longues périodes, compromettant davantage sa saison. Malgré cinq buts et quatre passes décisives, le meneur de jeu a vécu une saison personnellement frustrante.
Le joueur de 34 ans estime ne pas avoir été utilisé à son poste de prédilection : « Je n’ai jamais vraiment pu jouer à mon poste. C’est comme ça. J’ai toujours donné le maximum. J’ai beaucoup joué, même après ma blessure, donc pour moi, tout va bien en fait. »
Il a ajouté : « Nous jouions très bas, de manière très défensive. Quand tu ne marques qu’un but par match en 5-4-1, ce n’est pas terrible. En début d’année, nous étions très, très bas sur le terrain. Notre meilleur buteur n’a inscrit que dix buts, donc, statistiquement, c’est faible, mais, au niveau du jeu, je trouvais que ça allait plutôt bien. »
Le soulagement prédomine après le départ de Conte
Alors que Conte quitte officiellement les Partenopei d’un commun accord en fin de saison, après avoir mené le club à la deuxième place, De Bruyne a exprimé sans détour son avis sur ce changement d’entraîneur. Le milieu de terrain chevronné se dit revigoré à l’idée d’une nouvelle orientation tactique, confirmant ainsi que l’atmosphère en coulisses était devenue pesante pour un joueur de son calibre.
Interrogé sur son sentiment concernant le départ de l’entraîneur, le milieu de terrain a livré une réponse franche : « Suis-je content que Conte s’en aille ? Pour moi, oui. En ce qui me concerne, il n’avait pas à rester », a-t-il déclaré.
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Avenir de Naples : le flou persiste
Malgré le changement de direction, l’avenir à long terme de De Bruyne à Naples fait toujours l’objet de nombreuses spéculations. Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, l’international belge réclame des garanties de la part du club avant de s’engager pour une nouvelle saison en Italie, d’autant plus après ce qu’il a vécu ces douze derniers mois.
Interrogé sur ses prochaines étapes et sur une éventuelle prolongation, le Belge se montre prudent, en raison de ses précédentes expériences avec le club. « Vais-je rester ? Il est important d’avoir une discussion sur le style de jeu », a-t-il expliqué. « J’ai constaté cette année que le style de jeu compte beaucoup pour moi. Il faut aussi que cela reste un plaisir, et malheureusement, cela m’a un peu manqué. Il me reste encore un an de contrat, mais je souhaite vraiment avoir une discussion. Des promesses avaient déjà été faites l’année dernière. “Nous allons jouer d’une certaine manière et nous allons faire ceci et cela”, mais cela n’a pas abouti, et c’est bien sûr dommage. »