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« Je suis confiant » : Glasner s’attend à ce que Nottingham Forest recrute encore après le match nul contre Liverpool
Des signes positifs à Anfield
Glasner n’a pas tardé à saluer l’engagement de son équipe après avoir fait jeu égal avec l’un des cadors du championnat. Au micro de BBC Match of the Day, le manager de Forest est revenu sur un sentiment mitigé, entre fierté et légère frustration. « Je pense que nous avons tous le même sentiment, fiers de la performance, fiers du nombre d’occasions que nous avons créées et fiers de la réaction après avoir concédé l’égalisation. D’un autre côté, nous sommes tous un peu déçus de ne pas avoir pu gagner. Je pense que cela montre à quel point nous avons été bons, à quel point nous avons bien joué. Dans l’ensemble, c’est une très bonne performance », a déclaré Glasner.
Les visiteurs ont pris l’avantage très tôt grâce à Dan Ndoye, mais Alexander Isak a inscrit la première égalisation pour Liverpool en début de seconde période. Nottingham Forest semblait se diriger vers une victoire de prestige lorsque Morgan Gibbs-White a redonné l’avantage aux siens sur penalty en fin de match, mais une frappe splendide de Victor Munoz a finalement permis aux hôtes d’arracher un point dans un match nul 2-2.
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Progression tactique et erreurs défensives
Ce match nul offre un coup de boost bienvenu à Nottingham Forest après un début de saison décevant, avec d’abord une défaite 1-0 à domicile contre Leeds United lors de son premier match de Premier League, puis une élimination au deuxième tour de la Carabao Cup après une nouvelle défaite 2-0 à domicile face au même adversaire. Malgré ce résultat positif, Glasner a souligné que son effectif était encore en chantier, notamment en ce qui concerne son endurance et sa concentration défensive. « J’ai pu voir que notre organisation tactique a bien fonctionné par séquences, mais après 60-65 minutes, le niveau baisse un peu. Cela montre que tout n’est pas encore stabilisé à 100 %, ce ne peut pas l’être après six ou sept semaines ensemble. De plus, nous avons concédé plus ou moins le même but, dans la même zone. »
« Nous avons ouvert l’axe et nous savons que Liverpool cherche toujours à faire la passe dans ces espaces. Nous avons évité beaucoup de ces situations, mais sur ces deux actions, le comportement n’a pas été le bon et, quand vous jouez ici à Anfield, vous êtes puni », a ajouté Glasner.
Renforcer la confiance pour le voyage
L’entraîneur de Forest a été particulièrement impressionné par l’audace offensive affichée par ses joueurs dans un environnement difficile. Il estime que les occasions créées en première période auraient dû se traduire par une avance plus confortable. « Ce que j’ai le plus aimé, c’est la manière dont nous avons joué vers l’avant et créé des occasions, surtout en première période. Je pense que nous aurions dû mener par plus d’un but », a remarqué Glasner.
« Mais encore une fois, ce n’est que le début de la saison. Le début du parcours et cette performance va nous donner de la confiance. J’espère toujours que la prochaine fois, cela ira plus vite, mais, encore une fois, nous avons pu voir beaucoup d’aspects positifs. Beaucoup de choses qui doivent et vont nous donner de la confiance, mais il est important de rester humbles et de continuer à travailler dur », a-t-il poursuivi, alors que Forest tourne désormais son attention vers la réception de Tottenham Hotspur à The City Ground lors de son prochain match, le 5 septembre.
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Activité sur le marché des transferts avant la date limite
Alors que le mercato approche de sa conclusion, Glasner a confirmé que la direction de Forest travaille sans relâche en coulisses pour obtenir des renforts. Interrogé sur d’éventuelles arrivées, il s’est montré optimiste quant aux chances du club de conclure d’autres opérations. « Je le suis [plein d’espoir concernant de nouvelles recrues]. Le club travaille dur à huis clos, je suis convaincu que nous aurons deux recrues. Nous avons Liam [Delap] et, espérons-le, encore une, potentiellement deux. »
Il a salué le travail de l’équipe de recrutement dans ce qui a encore été un été de changements importants pour le club, qui a fait venir Xaver Schlager en provenance du RB Leipzig, Ousmane Diomande du Sporting CP, Steven Benda de Fulham et Liam Delap de Chelsea. « Le club fait un excellent travail, il travaille dur. Nous avons encore un nouveau départ, en intégrant de nouveaux joueurs », a conclu Glasner.
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