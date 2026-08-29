Glasner n’a pas tardé à saluer l’engagement de son équipe après avoir fait jeu égal avec l’un des cadors du championnat. Au micro de BBC Match of the Day, le manager de Forest est revenu sur un sentiment mitigé, entre fierté et légère frustration. « Je pense que nous avons tous le même sentiment, fiers de la performance, fiers du nombre d’occasions que nous avons créées et fiers de la réaction après avoir concédé l’égalisation. D’un autre côté, nous sommes tous un peu déçus de ne pas avoir pu gagner. Je pense que cela montre à quel point nous avons été bons, à quel point nous avons bien joué. Dans l’ensemble, c’est une très bonne performance », a déclaré Glasner.

Les visiteurs ont pris l’avantage très tôt grâce à Dan Ndoye, mais Alexander Isak a inscrit la première égalisation pour Liverpool en début de seconde période. Nottingham Forest semblait se diriger vers une victoire de prestige lorsque Morgan Gibbs-White a redonné l’avantage aux siens sur penalty en fin de match, mais une frappe splendide de Victor Munoz a finalement permis aux hôtes d’arracher un point dans un match nul 2-2.