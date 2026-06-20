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« Je suis complètement abasourdi » : la révélation ivoirienne Yan Diomande réagit à la mort tragique de sa sœur Roxanne, 15 ans, après qu’une substance lui a été secrètement introduite dans son verre lors d’une fête
Une tragédie forge une étoile montante
L’attaquant très prometteur du RB Leipzig, actuellement en vue à la Coupe du monde sous les couleurs de la Côte d’Ivoire, a connu une ascension fulgurante en Europe, inscrivant 12 buts en Bundesliga depuis son arrivée en provenance de Leganés. Mais derrière cette réussite sportive se cache un drame personnel : le décès de son jeune frère, survenu il y a deux ans à Abidjan.
Dans une lettre ouverte émouvante publiée sur The Players’ Tribune, il raconte : « Quelqu’un m’appelait sans cesse du pays. Ça m’agaçait. Je ne comprenais pas pourquoi on insistait. J’ai fini par répondre, et l’interlocuteur n’a même pas adouci le coup. Chez nous, pas d’émotions inutiles…
« Ta sœur n’est plus là. » « Quoi ? » « Elle est morte. » « De quoi tu parles ? » « Quelqu’un a mis quelque chose dans son verre lors d’une fête, et elle ne s’est jamais réveillée. Elle n’est plus là. »
Tu avais 15 ans. Seulement 15 ans.
« Je n’ai jamais eu de réponses. Je ne sais pas si je veux savoir pourquoi. C’était peut-être de la jalousie. C’est peut-être juste quelque chose qui arrive dans notre pays. J’aurais peut-être pu te protéger. Je ne sais pas. »
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Winger laisse transparaître un vide émotionnel
Lors d’une intervention médiatique très personnelle, la jeune prodige internationale a décrit avec précision l’engourdissement persistant et le poids psychologique causés par cette perte déchirante. Diomande a déclaré : « Avant, j’avais des émotions. Maintenant, je ne ressens plus rien. C’est comme si je n’étais même plus humaine. Depuis que tu es morte, je suis complètement vide. »
Malgré ce fardeau émotionnel, l’attaquante préserve une détermination de tous les instants sur le terrain afin d’honorer sa mémoire. Elle a conclu : « Tout ce que je peux faire, c’est transformer cette douleur en carburant pour travailler encore plus dur et concrétiser nos rêves. Je veux que tu saches que je veillerai à ce que tu continues de vivre. Je ferai en sorte que tout le monde connaisse ton nom. Le monde entier. Tout ce que j’accomplis sur un terrain de football, je le fais pour toi. »
Liverpool s’intéresse de près à Diomande
Ses performances exceptionnelles ont rapidement fait de cet attaquant la cible privilégiée du nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, qui le voit comme le successeur à long terme de Mohamed Salah. Le club de Merseyside met tout en œuvre pour repousser l’intérêt marqué du Paris Saint-Germain et conclure ce transfert retentissant. Son évolution tactique impressionnante et ses qualités physiques explosives ont fait grimper sa valeur marchande après une seule saison brillante en Allemagne.
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Le match décisif de la phase de poules met Diomande et ses coéquipiers à l'épreuve
L’ailier ivoirien doit temporairement faire abstraction des rumeurs de transfert pour se concentrer sur le match décisif du groupe E contre l’Allemagne à Toronto. Après avoir été élu homme du match lors de la victoire initiale face à l’Équateur, le jeune joueur va devoir passer un véritable test tactique face à des défenseurs de la Bundesliga qu’il connaît bien, tels que Jonathan Tah et Joshua Kimmich. Une victoire, synonyme de trois points, garantirait virtuellement la première place à la sélection africaine avant le début des huitièmes de finale.