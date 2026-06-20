L’attaquant très prometteur du RB Leipzig, actuellement en vue à la Coupe du monde sous les couleurs de la Côte d’Ivoire, a connu une ascension fulgurante en Europe, inscrivant 12 buts en Bundesliga depuis son arrivée en provenance de Leganés. Mais derrière cette réussite sportive se cache un drame personnel : le décès de son jeune frère, survenu il y a deux ans à Abidjan.

Dans une lettre ouverte émouvante publiée sur The Players’ Tribune, il raconte : « Quelqu’un m’appelait sans cesse du pays. Ça m’agaçait. Je ne comprenais pas pourquoi on insistait. J’ai fini par répondre, et l’interlocuteur n’a même pas adouci le coup. Chez nous, pas d’émotions inutiles…

« Ta sœur n’est plus là. » « Quoi ? » « Elle est morte. » « De quoi tu parles ? » « Quelqu’un a mis quelque chose dans son verre lors d’une fête, et elle ne s’est jamais réveillée. Elle n’est plus là. »

Tu avais 15 ans. Seulement 15 ans.

« Je n’ai jamais eu de réponses. Je ne sais pas si je veux savoir pourquoi. C’était peut-être de la jalousie. C’est peut-être juste quelque chose qui arrive dans notre pays. J’aurais peut-être pu te protéger. Je ne sais pas. »