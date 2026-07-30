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« Je suis comme un requin ! » : Roberto De Zerbi affirme que Tottenham va encore recruter lors de ce mercato après avoir déjà dépensé près de 240 millions de livres sterling
La mentalité de « requin » sur le marché
De Zerbi a donné des nouvelles de la campagne de recrutement de Tottenham, en précisant clairement que son appétit pour les nouveaux talents restait insatiable. En évoquant son approche agressive sur le marché des transferts, l’ancien entraîneur de Brighton a utilisé une métaphore frappante pour décrire ses méthodes.
« Sur le marché des transferts, quand je veux un joueur, je deviens comme un requin, aucune chance de dire non ! », a déclaré l’Italien à Football London.
Les dépenses ont déjà atteint des sommets vertigineux, mais De Zerbi insiste sur le fait que le travail n’est que partiellement achevé. « Le marché des transferts n’est certainement pas terminé, mais nous avons réalisé 60 % de notre projet sur le marché des transferts. Maintenant, nous avons une autre bomba ! », a-t-il ajouté.
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Construire le secteur offensif
Cette prochaine « bombe » serait, selon une opinion largement répandue, Savinho, qui ferait pression sur Manchester City pour que le club valide son transfert vers le nord de Londres. L’arrivée du Brésilien renforcerait un secteur offensif déjà coûteux, récemment étoffé par l’acquisition de Mateus Fernandes pour 85 millions de livres sterling. De Zerbi a confirmé que le club donne la priorité à des attaquants capables de s’adapter à ses exigences tactiques spécifiques pour ses latéraux.
« Un ailier peut être un ailier très excentré, capable de repiquer dans l’axe, un ailier sans latéral, un ailier capable de jouer avec le latéral », a expliqué l’entraîneur. « Nous avons quatre grands latéraux en ce moment, peut-être les quatre latéraux les plus importants du monde, parce que je pense que Pedro Porro est le meilleur arrière droit du monde, avec [Destiny] Udogie, [Andy] Robertson, et Djed Spence peut jouer à droite comme à gauche.
« Avant de faire venir un ailier, nous devons prendre en compte le latéral, parce que nous partons du latéral, du joueur que nous avons déjà, non ? »
Interrogé sur la proximité du prochain accord, il a répondu : « Je l’espère, mais ce n’est certainement pas terminé. »
Sanctionner le départ d’un capitaine
Alors que de nouveaux visages arrivent, certaines figures majeures se préparent à faire leurs adieux. De Zerbi a confirmé qu’il ne s’opposerait pas au départ du capitaine Cristian Romero, qui cherche à revenir en Serie A. Le directeur sportif de l’Inter, Piero Ausilio, a déjà reconnu que des discussions actives sont en cours pour faire venir au San Siro le finaliste de la Coupe du monde 2026.
« Romero, en tant que joueur, est l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, mais à la fin j’ai dit que je voulais respecter la volonté des joueurs », a expliqué De Zerbi. Il a raconté avoir eu des entretiens individuels avec l’effectif en avril : « J’ai dit : “Aidez-moi à nous maintenir, et ensuite je vous aiderai à partir”. Si vous ne m’aidez pas à nous maintenir, vous resterez sous l’eau avec moi !
« Mais Romero avec moi a été incroyable. Au top. Dans son comportement, son respect, il a souffert quand il n’a pas joué le dernier match. Ce n’est pas vrai qu’il voulait partir en Argentine pour préparer sa Coupe du monde. Ce n’est pas vrai. »
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Maintenir les standards et les règles
L'entraîneur s'est montré ferme en évoquant l'avenir de jeunes talents comme Lucas Bergvall et Djed Spence, qui suscitent eux aussi de l'intérêt durant cette période de transition. S'il aimerait les voir rester, il a insisté sur le fait que quiconque reste au club devra suivre ses règles de conduite strictes.
« S'ils restent, ils doivent rester en suivant mes règles, mes décisions sur le terrain », a averti De Zerbi à ceux qui se trouvent actuellement en marge de l'effectif. « Après deux matches, trois matches, si un joueur ne joue pas et qu'il commence à être triste ou à ne pas être correct avec les autres joueurs, les entraîneurs, le staff, le club, nous ferions une très, très grosse erreur parce que nous n'avons rien appris de la saison passée. »
Pour l'instant, cependant, le groupe remanié de De Zerbi prépare ses matches de pré-saison contre Chelsea ce samedi.
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