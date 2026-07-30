« Je suis comme un requin ! » - Roberto De Zerbi affirme que Tottenham fera d'autres recrues lors de ce mercato après avoir déjà dépensé près de 240 millions de livres sterling

De Zerbi a donné des nouvelles de la campagne de recrutement de Tottenham, en précisant clairement que son appétit pour de nouveaux talents n’était pas encore rassasié. En évoquant son approche agressive sur le marché des transferts, l’ancien entraîneur de Brighton a utilisé une métaphore frappante pour décrire ses méthodes.

« Sur le marché des transferts, quand je veux un joueur, je deviens comme un requin, aucune chance de dire non ! », a confié l’Italien à Football London.

Les dépenses ont déjà atteint des sommets vertigineux, mais De Zerbi insiste sur le fait que le travail n’est encore que partiellement achevé. « Le marché des transferts, ce n’est sûrement pas terminé, mais nous avons réalisé 60 pour cent de notre projet sur le marché des transferts. Maintenant, nous avons une autre bomba ! », a-t-il ajouté.



