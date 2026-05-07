« Je suis allé sous la douche et j’ai pleuré pendant dix minutes » : l’ex-star du Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des champions avec le club bavarois, annonce sa retraite à seulement 30 ans

Süle met un terme à sa carrière après des succès majeurs au Bayern et un rôle clé au BVB. Arrivé à Dortmund en 2022 en provenance du club bavarois, le défenseur a disputé 109 matchs sous les couleurs jaunes et noires. Il s’est rapidement imposé comme un pilier de l’équipe, gagnant la confiance de ses entraîneurs et tissant des liens solides avec le club et ses supporters.

« Ce que j’ai vécu lors de ma première année, quand nous avons failli remporter le championnat – la soirée à l’hôtel, la marche vers le stade. Ce que j’ai ressenti alors, je ne l’avais ressenti qu’une seule fois auparavant, avant mon premier match professionnel – la nervosité, l’excitation », a-t-il expliqué. « Ce fut l’un des moments les plus intenses que j’ai jamais vécus, avant le match contre Mayence. Je ne sais pas si je vivrai à nouveau un moment pareil, avec une telle dose d’adrénaline.

« En repensant à mes quatre années à Dortmund, j’ai accumulé tant de moments précieux : les blagues du vestiaire, l’ambiance du stade avec ses 80 000 spectateurs, l’accueil toujours chaleureux des supporters. Cette période va beaucoup me manquer. Je me sentais vraiment chez moi ici. Dès mon premier jour, j’ai remarqué comment sont les gens à Dortmund : ouverts, chaleureux, honnêtes. Je me suis tout de suite senti en affinité avec ça. Mes enfants vont à la crèche ici. C’est vraiment difficile pour nous de partir. »