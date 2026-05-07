AFP
Traduit par
« Je suis allé sous la douche et j’ai pleuré pendant dix minutes » : l’ex-star du Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des champions avec le club bavarois, annonce sa retraite à seulement 30 ans
Sule confirme son départ à la retraite anticipé
Le défenseur central allemand a officialisé sa décision lors d’une intervention sur le podcast « Spielmacher», alors qu’il est actuellement blessé. Sule, qui a remporté la Ligue des champions dans le cadre d’un triplé historique avec le Bayern Munich, a passé la fin de sa carrière au Borussia Dortmund après avoir rejoint le club en 2022. Bien qu’il n’ait que 30 ans, l’international allemand estime que le moment est venu de mettre un terme à sa carrière.
« Je tiens à annoncer que je mettrai un terme à ma carrière cet été », a-t-il déclaré lors de son intervention dans le podcast.
- Getty Images Sport
Sule se souvient d’une alerte à la blessure qui l’a effrayé.
Süle a expliqué qu’une récente alerte lors du match contre Hoffenheim a été décisive dans sa décision. Le défenseur craignait d’avoir subi une troisième lésion du ligament croisé antérieur, ce qui a provoqué une vive émotion dans les vestiaires.
Il a confié : « Lorsque le médecin a réalisé le test du tiroir dans les vestiaires à Hoffenheim, qu’il a regardé le kiné, secoué la tête, puis que le kiné a refait le test sans sentir de résistance, je me suis enfermé sous la douche et j’ai pleuré pendant dix minutes. Sur le moment, j’étais convaincu : “C’est foutu”.
« Le lendemain, l’IRM a confirmé qu’il n’y avait pas de rupture. À cet instant, j’ai su avec certitude que c’était fini. Je ne voulais pas risquer de vivre à nouveau ce scénario : me réjouir de retrouver une vie normale, d’être indépendant, de partir en vacances, de jouer avec mes enfants, pour ensuite subir une troisième rupture du ligament croisé. »
Une carrière couronnée de succès au sein des plus grands clubs allemands
Süle met un terme à sa carrière après des succès majeurs au Bayern et un rôle clé au BVB. Arrivé à Dortmund en 2022 en provenance du club bavarois, le défenseur a disputé 109 matchs sous les couleurs jaunes et noires. Il s’est rapidement imposé comme un pilier de l’équipe, gagnant la confiance de ses entraîneurs et tissant des liens solides avec le club et ses supporters.
« Ce que j’ai vécu lors de ma première année, quand nous avons failli remporter le championnat – la soirée à l’hôtel, la marche vers le stade. Ce que j’ai ressenti alors, je ne l’avais ressenti qu’une seule fois auparavant, avant mon premier match professionnel – la nervosité, l’excitation », a-t-il expliqué. « Ce fut l’un des moments les plus intenses que j’ai jamais vécus, avant le match contre Mayence. Je ne sais pas si je vivrai à nouveau un moment pareil, avec une telle dose d’adrénaline.
« En repensant à mes quatre années à Dortmund, j’ai accumulé tant de moments précieux : les blagues du vestiaire, l’ambiance du stade avec ses 80 000 spectateurs, l’accueil toujours chaleureux des supporters. Cette période va beaucoup me manquer. Je me sentais vraiment chez moi ici. Dès mon premier jour, j’ai remarqué comment sont les gens à Dortmund : ouverts, chaleureux, honnêtes. Je me suis tout de suite senti en affinité avec ça. Mes enfants vont à la crèche ici. C’est vraiment difficile pour nous de partir. »
- Getty Images Sport
La vie au-delà du football
Sule prévoit désormais de se consacrer à une vie loin des exigences du football professionnel. Le défenseur a indiqué que le fait de passer plus de temps avec sa famille et de profiter de sa liberté personnelle avait joué un rôle déterminant dans sa décision.
Après avoir évolué au plus haut niveau du football européen pendant plusieurs années, le défenseur mettra un terme à sa carrière à l’issue de la saison en cours. Au cours d’une carrière menée sous les couleurs des Die Roten, il a conquis une Ligue des champions, cinq Bundesliga, une Supercoupe de l’UEFA, deux Coupes d’Allemagne, une Coupe du monde des clubs et quatre Supercoupes de la DFL. International allemand à 49 reprises, il a également brillé lors de la Coupe des Confédérations 2017.