Sule met un terme à sa carrière après avoir connu de grands succès avec le Bayern et joué un rôle de premier plan au BVB. Depuis son arrivée à Dortmund en provenance du Bayern en 2022, le défenseur a disputé 109 matchs sous les couleurs du club. Au fil du temps, il s’est imposé comme un pilier de l’équipe et a tissé des liens solides avec le club et ses supporters.

« Ce que j’ai vécu lors de ma première année, quand nous avons failli remporter le championnat – la soirée à l’hôtel, la marche jusqu’au stade. Ce que j’ai ressenti à ce moment-là, je ne l’avais ressenti qu’une seule fois auparavant, avant mon premier match professionnel : la nervosité, l’excitation », a-t-il expliqué. « C’était l’un des moments les plus intenses que j’aie jamais vécus, avant le match contre Mayence. Je ne sais pas si je vivrai à nouveau un moment pareil, avec autant d’adrénaline.

« Quand je repense à mes quatre années à Dortmund, il y a eu tant de moments que j’ai vraiment appréciés. Les plaisanteries dans les vestiaires, le stade – on parle ici de 80 000 personnes. Les supporters m’ont toujours réservé un accueil chaleureux. Cette période va beaucoup me manquer. Je me sentais vraiment chez moi ici. Dès mon premier jour, j’ai remarqué comment étaient les gens à Dortmund : ouverts, chaleureux, honnêtes. Je me suis tout de suite senti en affinité avec eux. Mes enfants vont à la crèche ici. C’est vraiment difficile pour nous de partir. »