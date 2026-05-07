AFP
Traduit par
« Je suis allé sous la douche et j’ai pleuré pendant dix minutes. » L’ancienne star du Bayern Munich, championne d’Europe avec le club bavarois, annonce sa retraite à seulement 30 ans
Sule confirme son départ à la retraite anticipé
Le défenseur central allemand a officialisé sa décision lors d’une intervention dans le podcast « Spielmacher», alors qu’il est actuellement blessé. Sule, qui a remporté la Ligue des champions dans le cadre d’un triplé historique avec le Bayern Munich, a passé la fin de sa carrière au Borussia Dortmund après avoir rejoint le club en 2022. Bien qu’il n’ait que 30 ans, l’international allemand estime que le moment est venu de mettre un terme à sa carrière.
« Je tiens à annoncer que je mettrai un terme à ma carrière cet été », a-t-il déclaré lors de son intervention dans le podcast.
- Getty Images Sport
Sule se souvient d'une alerte à la blessure qui lui a fait très peur
Sule a expliqué qu'une récente crainte de blessure lors d'un match contre Hoffenheim avait joué un rôle déterminant dans sa décision. Le défenseur craignait d'avoir subi une troisième lésion du ligament croisé antérieur, ce qui a provoqué une réaction émouvante dans les vestiaires.
Il a déclaré : « Lorsque le médecin du club a réalisé le test du tiroir dans les vestiaires à Hoffenheim, puis a échangé un regard avec le kiné qui a répété le test sans percevoir de résistance, j’ai immédiatement craint le pire. Je me suis enfermé sous la douche et j’ai pleuré pendant dix minutes, convaincu que mon ligament était rompu.
« Le lendemain, l’IRM a confirmé qu’il n’y avait pas de rupture. À cet instant, j’ai su avec certitude que ma carrière était terminée. Je ne voulais pas envisager un avenir où j’aurais enfin pu profiter de la vie – retrouver mon indépendance, partir en vacances, passer du temps avec mes enfants – pour ensuite affronter une troisième rupture du ligament croisé. »
Une carrière couronnée de succès au sein des plus grands clubs allemands
Sule met un terme à sa carrière après avoir connu de grands succès avec le Bayern et joué un rôle de premier plan au BVB. Depuis son arrivée à Dortmund en provenance du Bayern en 2022, le défenseur a disputé 109 matchs sous les couleurs du club. Au fil du temps, il s’est imposé comme un pilier de l’équipe et a tissé des liens solides avec le club et ses supporters.
« Ce que j’ai vécu lors de ma première année, quand nous avons failli remporter le championnat – la soirée à l’hôtel, la marche jusqu’au stade. Ce que j’ai ressenti à ce moment-là, je ne l’avais ressenti qu’une seule fois auparavant, avant mon premier match professionnel : la nervosité, l’excitation », a-t-il expliqué. « C’était l’un des moments les plus intenses que j’aie jamais vécus, avant le match contre Mayence. Je ne sais pas si je vivrai à nouveau un moment pareil, avec autant d’adrénaline.
« Quand je repense à mes quatre années à Dortmund, il y a eu tant de moments que j’ai vraiment appréciés. Les plaisanteries dans les vestiaires, le stade – on parle ici de 80 000 personnes. Les supporters m’ont toujours réservé un accueil chaleureux. Cette période va beaucoup me manquer. Je me sentais vraiment chez moi ici. Dès mon premier jour, j’ai remarqué comment étaient les gens à Dortmund : ouverts, chaleureux, honnêtes. Je me suis tout de suite senti en affinité avec eux. Mes enfants vont à la crèche ici. C’est vraiment difficile pour nous de partir. »
- Getty Images Sport
La vie au-delà du football
Sule prévoit désormais de se consacrer à une vie loin des contraintes du football professionnel. Le défenseur a indiqué que le fait de passer plus de temps avec sa famille et de profiter de sa liberté personnelle avait joué un rôle déterminant dans sa décision.
Après avoir évolué au plus haut niveau du football européen pendant plusieurs années, le défenseur mettra un terme à sa carrière à l’issue de la saison en cours. Au cours d’une carrière menée sous les couleurs des « Die Roten », il a conquis une Ligue des champions, cinq Bundesliga, une Supercoupe de l’UEFA, deux Coupes d’Allemagne, une Coupe du monde des clubs et quatre Supercoupes de la DFL. International allemand à 49 reprises, il a également brillé en remportant la Coupe des Confédérations 2017.