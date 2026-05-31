« Je suis fier d'avoir marqué l'histoire de l'AC Milan, mais je souhaite désormais ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière », a annoncé Leao à la chaîne de télévision portugaise Sport TV.
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« Je souhaite tourner la page » : l’arrivée d’une superstar ouvrirait de nouvelles perspectives pour le FC Bayern
« Je suis prêt à relever le défi d’un nouveau championnat. J’ai donné le meilleur de moi-même pour Milan, mais le moment est venu de tourner la page », a déclaré l’attaquant portugais.
Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club lombard, l’international portugais semble néanmoins prêt à changer d’air dès cet été. Un départ qui s’expliquerait notamment par l’absence de Ligue des champions : les Rossoneri ont en effet terminé à la cinquième place de la Serie A et manqueront donc de nouveau la qualification pour la principale compétition européenne. En interne, cette situation a déjà entraîné un vaste remaniement, avec les départs de l’entraîneur Massimiliano Allegri et du directeur sportif Igli Tare.
Une aubaine pour les clubs intéressés : Leao pourrait être cédé pour un montant nettement inférieur à sa clause libératoire de 175 millions d’euros. D’après les dernières indiscrétions, le Milan AC accepterait une offre d’environ 50 millions d’euros pour le joueur de 26 ans, qui caresse depuis longtemps l’idée d’un départ.
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Selon les informations disponibles, le FC Bayern a entamé des pourparlers avancés avec Rafael Leao l’année dernière.
Le prix relativement modique d'un joueur du calibre de Leao pourrait-il ramener le FC Bayern Munich dans la course ? L'été dernier, le champion d'Allemagne en titre s'était concrètement intéressé à l'attaquant portugais, réputé pour sa technique raffinée. Selon le magazine kicker, les dirigeants bavarois avaient même rencontré les conseillers du joueur.
Finalement, le dossier avait rapidement capoté : selon plusieurs sources, Leao aurait mal vécu l’arrêt brutal des discussions imposé par le directeur sportif bavarois Max Eberl, déjà occupé sur d’autres pistes. Nico Williams, de l’Athletic Bilbao, avait alors émergé comme la piste la plus sérieuse pour renforcer le flanc offensif, mais l’international espagnol est finalement resté au Pays basque. Le club bavarois a ensuite recruté Luis Díaz en provenance de Liverpool ; l’international colombien a brillé dès sa première saison et a grandement contribué au doublé national ainsi qu’à la qualification en demi-finale de la Ligue des champions sous les ordres de Vincent Kompany.
Le Portugais est resté à Milan pour une saison mitigée, et les désaccords présumés de l’été dernier semblent avoir refroidi l’intérêt bavarois. Néanmoins, le champion d’Allemagne cherche toujours à recruter un nouvel attaquant cet été : un joueur polyvalent capable de concurrencer Luis Díaz sur l’aile gauche et de remplacer Harry Kane dans l’axe. Sur le plan purement sportif, Leao correspondrait parfaitement à ce profil.
Rafael Leão : Manchester United ou la Turquie ?
Ces derniers temps, le Bayern s’est surtout intéressé à Anthony Gordon, mais c’est finalement le FC Barcelone qui a remporté la mise. Parmi les autres candidats potentiels figurent notamment Yan Diomande (RB Leipzig) et Junior Kroupi (AFC Bournemouth), dont le coût serait nettement supérieur aux 50 millions d’euros que Leao ne coûterait apparemment « que ».
Lors de l’annonce de son départ, le virtuose des dribbles n’a pas précisé sa destination privilégiée. Manchester United est souvent cité par la presse comme son choix numéro un, mais les deux cadors turcs, Galatasaray et Fenerbahçe, restent également dans la course.
L’attaquant évolue déjà depuis sept ans sous les couleurs rossonere, ayant rejoint l’Italie en provenance de Lille en 2019 pour un transfert estimé à près de 50 millions d’euros. Après quatre saisons solides, notamment couronnées par le Scudetto 2021-2022 où il avait inscrit 21 points en Serie A, on attendait déjà l’été dernier un départ vers un cador européen.
Ces spéculations récurrentes avaient pourtant conduit à saluer sa prolongation de contrat en juin 2023. Après une première moitié de saison convaincante, sa seconde partie a été bien plus terne : impliqué seulement dans trois buts depuis début janvier, il a en partie coûté à Milan sa qualification pour la Ligue des champions.
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Rafael Leão : ses statistiques pour la saison 2025/2026
Jeux
31
buts
10 passes décisifs.
Passes décisives
3