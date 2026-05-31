« Je souhaite tourner la page » : l’arrivée d’une superstar ouvrirait de nouvelles perspectives pour le FC Bayern

« Je suis prêt à relever le défi d’un nouveau championnat. J’ai donné le meilleur de moi-même pour Milan, mais le moment est venu de tourner la page », a déclaré l’attaquant portugais.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club lombard, l’international portugais semble néanmoins prêt à changer d’air dès cet été. Un départ qui s’expliquerait notamment par l’absence de Ligue des champions : les Rossoneri ont en effet terminé à la cinquième place de la Serie A et manqueront donc de nouveau la qualification pour la principale compétition européenne. En interne, cette situation a déjà entraîné un vaste remaniement, avec les départs de l’entraîneur Massimiliano Allegri et du directeur sportif Igli Tare.

Une aubaine pour les clubs intéressés : Leao pourrait être cédé pour un montant nettement inférieur à sa clause libératoire de 175 millions d’euros. D’après les dernières indiscrétions, le Milan AC accepterait une offre d’environ 50 millions d’euros pour le joueur de 26 ans, qui caresse depuis longtemps l’idée d’un départ.