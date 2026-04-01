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« Je serais prêt à accepter une baisse de salaire » : João Cancelo laisse entendre un transfert majeur alors qu'il est prêté au FC Barcelone
La star portugaise évalue ses options
Le défenseur latéral de 31 ans connaît actuellement un prêt fructueux en Catalogne, avec un but et quatre passes décisives en 12 apparitions depuis son arrivée en janvier. Alors que Barcelone serait désireux de le recruter définitivement cet été, le club de référence de Cancelo, Al-Hilal, détient toujours son contrat jusqu'en juin 2027. Bien qu'il se concentre pour l'instant sur son rôle au sein des Blaugrana, le défenseur a désormais exprimé publiquement son profond désir de revenir un jour au club où sa carrière professionnelle a débuté.
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Un retour romantique à Lisbonne
Issu du prestigieux centre de formation du Benfica, Cancelo n’a disputé qu’un seul match avec l’équipe première du grand club portugais lors de la saison 2013-2014 avant de s’imposer comme l’un des meilleurs arrières latéraux d’Europe à Valence, à la Juventus et à Manchester City. S’exprimant en toute franchise sur Canal 11, le défenseur a révélé qu’un éventuel retour à l’Estadio da Luz serait motivé par l’attachement au club plutôt que par des considérations financières. Il a déclaré : « J'ai déjà gagné plus que ce à quoi je m'attendais, mais jouer pour Benfica, c'est comme le basket : c'est par amour du jeu. Je serais prêt à réduire mon salaire. »
Obstacles financiers et stratégie de transfert
La perspective d'un transfert définitif au Barça reste compliquée, car Al-Hilal ne devrait pas accepter de laisser partir gratuitement un joueur qu'il a recruté auprès de Manchester City pour 25 millions d'euros (21,2 millions de livres sterling) à l'été 2024. Alors que la situation financière délicate de Barcelone impose des recrutements à moindre coût, le géant saoudien exigera une somme importante pour récupérer son investissement initial. Par conséquent, la volonté du défenseur d'accepter une baisse de salaire substantielle pourrait être le facteur décisif pour sortir les trois parties de l'impasse actuelle, même s'il est également possible que Benfica se positionne après ses dernières déclarations.
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Négociations cruciales et objectifs européens
L'équipe du Barça entraînée par Hansi Flick compte actuellement quatre points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga, alors qu'il ne reste plus que neuf journées à disputer, et se prépare également pour un quart de finale de Ligue des champions aux enjeux considérables contre l'Atlético de Madrid. Cancelo doit désormais trouver un équilibre entre ses ambitions sentimentales à long terme et ces exigences tactiques immédiates, alors que la saison touche à sa fin. Ses performances lors de cette fin de saison décisive détermineront en fin de compte le poids dont disposera Barcelone lorsqu'il s'agira de négocier un contrat définitif avec Al-Hilal.