« Je serais prêt à accepter une baisse de salaire » : João Cancelo laisse entendre un transfert majeur alors qu'il est prêté au FC Barcelone

Issu du prestigieux centre de formation du Benfica, Cancelo n’a disputé qu’un seul match avec l’équipe première du grand club portugais lors de la saison 2013-2014 avant de s’imposer comme l’un des meilleurs arrières latéraux d’Europe à Valence, à la Juventus et à Manchester City. S’exprimant en toute franchise sur Canal 11, le défenseur a révélé qu’un éventuel retour à l’Estadio da Luz serait motivé par l’attachement au club plutôt que par des considérations financières. Il a déclaré : « J'ai déjà gagné plus que ce à quoi je m'attendais, mais jouer pour Benfica, c'est comme le basket : c'est par amour du jeu. Je serais prêt à réduire mon salaire. »