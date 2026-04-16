À la 86^e minute, l’arbitre Slavko Vinčić a sanctionné le milieu de terrain du Real Madrid Eduardo Camavinga, fraîchement entré en jeu, d’un carton jaune suivi d’un rouge. Le Français avait retenu le ballon dans ses mains après une faute légère, ce qui lui a valu une première sanction. L’arbitre, qui n’avait pas conscience d’avoir déjà sanctionné le Français, sortit logiquement un second avertissement, synonyme d’exclusion. En supériorité numérique, le Bayern a alors inversé la tendance, transformant le 2-3 en 4-3 et validant son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.
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« Je serais plus en colère contre le joueur » : l'ancien entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, ne comprend pas les plaintes du Real Madrid suite à l'expulsion de Camavinga
À la veille de la sixième édition de son tournoi de golf caritatif à Barcelone, Ronald Koeman – ancien joueur et entraîneur du Barça, actuellement sélectionneur des Pays-Bas – a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a également commenté le match au sommet de la Ligue des champions prévu mercredi.
Interrogé sur le sujet, il a précisé : « Si j’étais l’entraîneur, je serais davantage en colère contre le joueur. Mais j’aurais aussi un reproche à faire à l’arbitre, car il doit avoir une vision d’ensemble de l’action. »
- AFP
Ronald Koeman estime que l’arbitre a peut-être surréagi.
Koeman a expliqué ce que Camavinga avait, selon lui, mal fait : « Il aurait dû commettre la faute et passer le ballon avant de regagner sa position. En gardant le ballon, il a laissé l'arbitre prendre la décision – et il ne faut pas faire ça », a-t-il déclaré. « Peut-être que l'arbitre a réagi de manière excessive », a toutefois concédé Koeman.
- Getty Images Sport
PSG contre Bayern ? « La finale de rêve ».
Après l’élimination en Ligue des champions, joueurs et dirigeants du Real Madrid ont immédiatement pointé du doigt l’arbitre Vincic, rejetant sur lui l’entière responsabilité de l’issue du match. Une position reprise par la presse espagnole, qui a dénoncé une « injustice » et un arbitre « odieux ».
Koeman a néanmoins salué la solide performance des Munichois, principale cause de l’élimination des Merengues. Il regrette toutefois que le FCB affronte désormais le PSG en demi-finale : « C’était la finale de rêve », a-t-il avoué, car « le PSG est très fort, tout comme le Bayern », a-t-il déclaré. L’autre demi-finale opposera Arsenal à l’Atlético de Madrid.
Les prochains matchs du Real Madrid :
21 avril, 21 h 30 Real Madrid – Deportivo Alavés 24 avril à 21 h Real Betis – Real