« Je serais plus en colère contre le joueur » : l'ancien entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, ne comprend pas les plaintes du Real Madrid suite à l'expulsion de Camavinga

À la veille de la sixième édition de son tournoi de golf caritatif à Barcelone, Ronald Koeman – ancien joueur et entraîneur du Barça, actuellement sélectionneur des Pays-Bas – a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a également commenté le match au sommet de la Ligue des champions prévu mercredi.

Interrogé sur le sujet, il a précisé : « Si j’étais l’entraîneur, je serais davantage en colère contre le joueur. Mais j’aurais aussi un reproche à faire à l’arbitre, car il doit avoir une vision d’ensemble de l’action. »