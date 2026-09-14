La frustration autour de l’attaque inoffensive de Tottenham était évidente au coup de sifflet final, culminant avec un échange animé sur la pelouse entre De Zerbi et Mathys Tel. L’attaquant, entré en seconde période, a eu du mal à peser sur le match, ce qui a provoqué un débriefing tactique immédiat de la part de son entraîneur sur le terrain.

De Zerbi a minimisé la confrontation, expliquant qu’il s’agissait simplement d’une consigne de placement. « Oui, je l’ai coaché sur le terrain, a-t-il déclaré. L’orientation du corps d’un attaquant. L’attaquant peut jouer avec l’épaule orientée vers le but. Si nous jouons avec James Maddison, Mohammed Kudus et Savio, il doit jouer en attaquant, et l’attaquant doit regarder le but, non ? »

L’entraîneur des Spurs a ensuite précisé que Tel devait ajuster ses instincts lorsqu’il anticipait les centres. « Ou sur le centre de Robertson. Il doit rester à l’intérieur parce qu’il a commencé sa carrière comme attaquant. Maintenant, il joue comme ailier, mais il a commencé sa carrière comme attaquant », a expliqué De Zerbi, avant d’insister sur le fait qu’« il n’y a pas de problème » et de réaffirmer son amour pour le joueur.



