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« Je serais le meilleur entraîneur d’Italie ! » : Roberto De Zerbi lance une affirmation bizarre malgré la disette historique de Tottenham devant le but qui se poursuit contre Everton
Les difficultés offensives historiques de Tottenham
Les difficultés offensives de Tottenham ont atteint un nouveau point bas, avec un match nul et vierge contre Everton qui a prolongé leur terrible série devant le but. Après des défaites en début de saison contre Brentford et Newcastle United, ainsi qu’un match sans marquer face à Nottingham Forest, Tottenham n’a désormais inscrit aucun but lors de ses quatre premières rencontres de championnat.
Cette incroyable mauvaise passe marque la première fois dans l’histoire de Tottenham que le club connaît un début de campagne de championnat aussi stérile. Si les visiteurs ont pris un point lors de leur dernière sortie, leur incapacité totale à inquiéter le gardien adverse a placé leur ligne d’attaque sous une immense pression.
- AFP
De Zerbi se concentre sur le positif
Plutôt que de s’attarder sur les lacunes offensives de son équipe, De Zerbi a profité de sa conférence de presse d’après-match pour mettre en avant la nouvelle solidité défensive de Tottenham. L’entraîneur italien a cité les deux matches consécutifs sans encaisser de but contre Nottingham Forest et Everton comme preuve d’un progrès structurel.
S’adressant aux médias, l’entraîneur a laissé entendre que son approche tactique serait largement saluée dans son pays. « Par exemple, en Italie, je devrais être le meilleur entraîneur, non ? Deux matches, deux clean sheets », a déclaré De Zerbi. « Qu’est-ce que La Gazzetta dello Sport écrirait ? Deux clean sheets. Qu’allez-vous écrire demain : un clean sheet ou pas de buts ? Dites-moi ce que vous voulez vraiment écrire. »
Les tensions tactiques se répercutent sur le terrain
La frustration autour de l’attaque inoffensive de Tottenham était évidente au coup de sifflet final, culminant avec un échange animé sur la pelouse entre De Zerbi et Mathys Tel. L’attaquant, entré en seconde période, a eu du mal à peser sur le match, ce qui a provoqué un débriefing tactique immédiat de la part de son entraîneur sur le terrain.
De Zerbi a minimisé la confrontation, expliquant qu’il s’agissait simplement d’une consigne de placement. « Oui, je l’ai coaché sur le terrain, a-t-il déclaré. L’orientation du corps d’un attaquant. L’attaquant peut jouer avec l’épaule orientée vers le but. Si nous jouons avec James Maddison, Mohammed Kudus et Savio, il doit jouer en attaquant, et l’attaquant doit regarder le but, non ? »
L’entraîneur des Spurs a ensuite précisé que Tel devait ajuster ses instincts lorsqu’il anticipait les centres. « Ou sur le centre de Robertson. Il doit rester à l’intérieur parce qu’il a commencé sa carrière comme attaquant. Maintenant, il joue comme ailier, mais il a commencé sa carrière comme attaquant », a expliqué De Zerbi, avant d’insister sur le fait qu’« il n’y a pas de problème » et de réaffirmer son amour pour le joueur.
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Des tests cruciaux en coupe et en championnat attendent.
De Zerbi fait désormais face à une semaine cruciale pour corriger la dysfonction offensive historique de Tottenham. Leur défi immédiat est un périlleux déplacement à Anfield au troisième tour de la Carabao Cup pour affronter Liverpool, dans un contexte difficile pour les Spurs, qui vont tenter de retrouver leur efficacité devant le but face à une opposition de tout premier plan.
Après cette rencontre de coupe en milieu de semaine, Tottenham retrouvera la Premier League samedi avec la réception d’Aston Villa. Si De Zerbi ne parvient pas rapidement à convertir la stabilité défensive en production offensive sur ces deux matches, le récit autour de son mandat passera rapidement de la progression tactique à une crise totale.
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