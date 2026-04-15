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« Je serais gâté ?! » - Neymar répond vertement à un supporter qui l’a qualifié de « gros » alors que Santos était hué après son surprenant revers en Copa Sudamericana
Les tensions montent d’un cran à Vila Belmiro
L'icône brésilienne a ouvert le score pour Santos dès la 4e minute, mais son but a été annulé par un penalty de Richard Ortiz, laissant le Peixe en bas du classement du groupe E de la Copa Sudamericana. Au coup de sifflet final, Neymar a répondu aux sifflets par un geste de « silence » en direction des tribunes, puis il a échangé quelques mots avec un supporter avant de se rendre à une interview d'après-match tendue. Cette surprenante défaite contre les débuts paraguayens a provoqué la fureur des supporters locaux.
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Neymar défend la performance de son équipe
Avant que la situation ne dégénère avec le public, le joueur de 34 ans a tenté d’apporter un éclairage professionnel sur les raisons pour lesquelles la victoire avait échappé à son équipe. Il a reconnu la frustration des supporters, mais a insisté sur le fait que la prestation globale de l’équipe n’était pas aussi mauvaise que la réaction du public le laissait entendre.
Au micro d’ESPN Brasil, il a analysé la rencontre et la bronca des tribunes : « Nous avons commis des erreurs, nous en commettons tous, ça arrive. Nous nous sommes créés beaucoup d’occasions, nous avons bien joué. Les supporters s’énervent, ils veulent que nous soyons plus dominateurs, mais l’équipe est présente et se crée des opportunités. Je comprends leur frustration, mais ils doivent aussi comprendre que, parfois, au football, le ballon refuse de rentrer. »
« Je ne peux pas l'accepter », a tranché le coach, mettant fin à toute spéculation sur le sujet.
La confrontation a pris un tour personnel alors que Neymar se dirigeait vers le tunnel des vestiaires : il s’en est pris à un supporter en particulier pour se moquer de son apparence physique, tout en défendant farouchement son propre engagement.
Furieux d’être qualifié de « gâté », l’attaquant a rétorqué à son interlocuteur : « Tu aurais dû t’entraîner davantage, tu commences à prendre du poids ! Tu as raison… tu es content maintenant ? Je suis gâté ? Je me donne à fond ici. Je vais t’offrir ta minute de gloire. »
Reconnaissant le droit des supporters à la frustration, le Brésilien a toutefois estimé que la limite était franchie : « Je me suis contenté de me plaindre, je ne me suis pas disputé, j’ai répliqué au supporter à propos de la façon dont il m’avait parlé. Je comprends les critiques sur notre jeu, mais quand ça devient personnel, je ne peux pas l’accepter. Je ne l’accepte pas, car je suis très constant, je donne ma vie pour le football et pour ce club ; j’en fais même plus que nécessaire, alors on ne peut pas me traiter ainsi. »
Il a conclu en tranchant net entre vie professionnelle et vie privée : « Je ne dis pas qu’on ne doit pas me critiquer sur mes performances sur le terrain, mais je n’accepterai pas les critiques en dehors. Les supporters sont déçus par ce match nul, surtout contre une équipe comme Recoleta, mais nous sommes déçus aussi ; ça ressemblait à une défaite. C’est tout, nous devons relever la tête et aller de l’avant. »
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La course à la forme physique pour la Coupe du monde entre dans sa phase finale.
La priorité de Neymar reste de décrocher sa quatrième sélection en Coupe du monde avec le Brésil en juin prochain ; l'attaquant a récemment subi une nouvelle intervention chirurgicale au genou afin d'être parfaitement prêt. Santos doit enchaîner rapidement avec un match à domicile contre Fluminense le 19 avril, suivi d'une rencontre cruciale de la Copa do Brasil contre Coritiba. Ces rencontres constituent un test de taille pour une équipe en manque de confiance, d'autant plus que Neymar doit trouver le juste équilibre entre la pression du championnat national et ses ambitions en sélection nationale.