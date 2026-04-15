La confrontation a pris un tour personnel alors que Neymar se dirigeait vers le tunnel des vestiaires : il s’en est pris à un supporter en particulier pour se moquer de son apparence physique, tout en défendant farouchement son propre engagement.

Furieux d’être qualifié de « gâté », l’attaquant a rétorqué à son interlocuteur : « Tu aurais dû t’entraîner davantage, tu commences à prendre du poids ! Tu as raison… tu es content maintenant ? Je suis gâté ? Je me donne à fond ici. Je vais t’offrir ta minute de gloire. »

Reconnaissant le droit des supporters à la frustration, le Brésilien a toutefois estimé que la limite était franchie : « Je me suis contenté de me plaindre, je ne me suis pas disputé, j’ai répliqué au supporter à propos de la façon dont il m’avait parlé. Je comprends les critiques sur notre jeu, mais quand ça devient personnel, je ne peux pas l’accepter. Je ne l’accepte pas, car je suis très constant, je donne ma vie pour le football et pour ce club ; j’en fais même plus que nécessaire, alors on ne peut pas me traiter ainsi. »

Il a conclu en tranchant net entre vie professionnelle et vie privée : « Je ne dis pas qu’on ne doit pas me critiquer sur mes performances sur le terrain, mais je n’accepterai pas les critiques en dehors. Les supporters sont déçus par ce match nul, surtout contre une équipe comme Recoleta, mais nous sommes déçus aussi ; ça ressemblait à une défaite. C’est tout, nous devons relever la tête et aller de l’avant. »