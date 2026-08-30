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« Je serai toujours un Culer » : Hector Fort rédige un émouvant message d'adieu à Barcelone après avoir bouclé son transfert de 8 M€ à la Real Sociedad
Un enfant du pays fait ses adieux
Fort, qui est né à deux pas du Camp Nou, dans le quartier des Corts, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer sa gratitude envers le club et ses supporters. Après avoir gravi tous les échelons des équipes de jeunes depuis 2013, le défenseur a admis que quitter le géant catalan était une décision difficile à prendre. Il a partagé un message émouvant sur Instagram, revenant sur son lien de longue date avec les couleurs blaugrana et les valeurs qui lui ont été inculquées pendant son passage à l’académie.
- Sergio Ros
Fort fait ses adieux émouvants à Barcelone
Avant de débuter son nouveau chapitre à Saint-Sébastien, Fort a profité de l’occasion pour revenir sur le parcours entamé dans son enfance et qui l’a vu gravir les échelons à Barcelone. Le défenseur est revenu sur le rêve de représenter le club de son enfance et sur le lien durable qu’il conservera avec le Barça.
« Je suis né à quelques mètres du Camp Nou, dans une famille et un quartier qui vivaient les couleurs du club comme les leurs », a écrit Fort sur son Instagram. « Tout a commencé à l’âge de sept ans pour ce garçon de Les Corts qui jouait sur la place du quartier et qui finirait par porter le maillot du club qu’il avait toujours considéré comme le sien.
« Il n’y a pas de mots pour exprimer ce que cela a signifié pour moi d’avoir la chance de réaliser le rêve de ma famille, et bien sûr le mien. Porter ces couleurs, gagner des titres et arborer cet écusson sur ma poitrine pendant 13 ans a été l’une des plus belles choses qui me soient arrivées dans ma vie, parce que je suis, et serai toujours, un Culer.
« Un grand merci à tous ceux qui ont fait partie de ces années, à ceux qui m’ont soutenu sans hésiter et à ceux qui continuent de le faire chaque jour. Il est maintenant temps pour moi de suivre mon chemin loin de chez moi, mais je garderai toujours avec moi les valeurs du Barça, tout ce que ce club m’a appris, et la fierté d’avoir grandi ici. »
« À bientôt, Culers. »
Les détails du transfert à Saint-Sébastien
Ce transfert à Saint-Sébastien voit Fort rejoindre l'équipe de Pellegrino Matarazzo avec un contrat de cinq ans courant jusqu'en 2031. La Real Sociedad a agi avec détermination pour s'attacher la signature du jeune joueur, en repoussant, selon certaines informations, la concurrence du géant de Bundesliga Borussia Dortmund afin de finaliser l'opération. Si le défenseur s'en va pour tenter d'obtenir un temps de jeu plus régulier en équipe première, Barcelone s'est assuré de conserver un certain contrôle sur son évolution future grâce à des clauses contractuelles spécifiques.
Le transfert s'élève à une indemnité initiale d'environ 8 millions d'euros. Cependant, le Barça a inclus une option de rachat de 20 millions d'euros ainsi qu'un pourcentage à la revente dans l'accord, lui laissant la possibilité de faire revenir le talentueux latéral en Catalogne s'il s'épanouit au Pays basque. Fort a déjà été aperçu en train d'assister à la récente victoire de son nouveau club en Liga contre l'Espanyol, alors qu'il se prépare à ce nouveau chapitre de sa carrière professionnelle loin de chez lui.
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Impact sur le vestiaire du Barça
Au-delà des implications financières et tactiques, le départ de Fort devrait avoir un impact émotionnel sur l’effectif, en particulier sur la star de l’attaque Lamine Yamal. Les deux joueurs formés à La Masia entretiennent un lien très étroit, des informations indiquant que Yamal considère le défenseur sur le départ comme un frère. L’exode potentiel de plusieurs jeunes talents lors du mercato estival aurait, selon certaines informations, été difficile à digérer pour le phénomène de 19 ans, alors que ses plus proches soutiens s’en vont.
Alors que Fort s’intègre au dispositif de la Real Sociedad, Flick aura pour mission de maintenir la concentration de ses joueurs restants pendant cette période de transition. La perte d’un joueur qui incarnait pleinement la philosophie du club est toujours un coup dur, mais l’inclusion d’une clause de rachat suggère que la porte n’est pas définitivement fermée. Pour l’instant, l’enfant de Les Corts prend la direction du nord, emportant avec lui les enseignements de La Masia jusqu’à la Reale Arena.
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