Avant de débuter son nouveau chapitre à Saint-Sébastien, Fort a profité de l’occasion pour revenir sur le parcours entamé dans son enfance et qui l’a vu gravir les échelons à Barcelone. Le défenseur est revenu sur le rêve de représenter le club de son enfance et sur le lien durable qu’il conservera avec le Barça.

« Je suis né à quelques mètres du Camp Nou, dans une famille et un quartier qui vivaient les couleurs du club comme les leurs », a écrit Fort sur son Instagram. « Tout a commencé à l’âge de sept ans pour ce garçon de Les Corts qui jouait sur la place du quartier et qui finirait par porter le maillot du club qu’il avait toujours considéré comme le sien.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer ce que cela a signifié pour moi d’avoir la chance de réaliser le rêve de ma famille, et bien sûr le mien. Porter ces couleurs, gagner des titres et arborer cet écusson sur ma poitrine pendant 13 ans a été l’une des plus belles choses qui me soient arrivées dans ma vie, parce que je suis, et serai toujours, un Culer.

« Un grand merci à tous ceux qui ont fait partie de ces années, à ceux qui m’ont soutenu sans hésiter et à ceux qui continuent de le faire chaque jour. Il est maintenant temps pour moi de suivre mon chemin loin de chez moi, mais je garderai toujours avec moi les valeurs du Barça, tout ce que ce club m’a appris, et la fierté d’avoir grandi ici. »

« À bientôt, Culers. »



