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« Je savais que cela pouvait arriver » : Cristian Romero réagit à la frayeur provoquée par sa blessure lors de la victoire de l’Argentine face à l’Autriche en Coupe du monde
Romero fait le point sur sa blessure après son remplacement
Romero a aggravé sa blessure au genou droit à la 57e minute de la victoire 2-0 de l’Argentine face à l’Autriche. Il a été remplacé par Nicolás Otamendi alors que l’Albiceleste validait son billet pour la phase à élimination directe. Le défenseur avait déjà manqué les six dernières journées de Premier League après s’être heurté au gardien de Tottenham Antonin Kinsky et avoir endommagé ce même genou.
Après avoir travaillé dur pour être prêt pour la Coupe du monde et avoir joué 80 minutes lors du premier match des siens, remporté 3-0 contre l’Algérie, il n’a cette fois tenu que douze minutes en seconde période face à l’Autriche. Toutefois, le défenseur s’est empressé de rassurer sur l’état de son genou, écartant toute inquiétude majeure.
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Romero se dit confiant quant à sa condition physique pour la Coupe du monde.
Romero se dit confiant quant à sa capacité à être rétabli à temps pour le dernier match de groupe de l’Argentine contre la Jordanie. Il a assumé la situation de front, indiquant clairement qu’il comptait bien revenir rapidement.
Il a confié aux journalistes : « Je savais que cela pouvait m’arriver. J’ai ressenti une petite gêne à cet endroit, mais dans trois ou quatre jours, je serai à nouveau opérationnel. Ce n’est rien de grave. Gardons la tête haute et je reviendrai plus fort qu’avant. » Cette alerte musculaire survient alors que le défenseur, élément clé de l’Albiceleste, avait contribué au sacre mondial des siens au Qatar en 2022.
Scaloni attend les résultats des examens médicaux de Romero
Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a déclaré espérer recevoir bientôt de bonnes nouvelles. Il a reconnu que Cuti Romero souffrait depuis quelque temps déjà d’un problème au genou.
« Nous ne connaissons pas encore la gravité de la blessure de Cuti Romero ; il traîne cette douleur depuis un moment. Nous espérons que ce n’est rien de grave. Non seulement parce qu’il est important, même s’il peut être remplacé, mais aussi parce qu’il est toujours important de pouvoir compter sur tout le monde. Il passera des examens demain ou après-demain. » Scaloni devrait procéder à des rotations dans le onze de départ argentin pour le match contre la Jordanie, tout en gardant un œil sur les phases à élimination directe à venir.
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Quelle sera la prochaine étape pour l'Argentine et Romero ?
Romero va passer des examens médicaux pour évaluer précisément l’étendue de sa blessure au genou. Scaloni devrait le laisser au repos pour le dernier match de la phase de groupes contre la Jordanie, afin de lui laisser suffisamment de temps pour récupérer. L’Argentine misera alors sur Otamendi pour prendre le relais en défense et préserver son bilan parfait dans le tournoi estival.