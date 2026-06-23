« Je savais que cela pouvait arriver » : Cristian Romero réagit à la frayeur provoquée par sa blessure lors de la victoire de l’Argentine face à l’Autriche en Coupe du monde

Romero a aggravé sa blessure au genou droit à la 57e minute de la victoire 2-0 de l’Argentine face à l’Autriche. Il a été remplacé par Nicolás Otamendi alors que l’Albiceleste validait son billet pour la phase à élimination directe. Le défenseur avait déjà manqué les six dernières journées de Premier League après s’être heurté au gardien de Tottenham Antonin Kinsky et avoir endommagé ce même genou.

Après avoir travaillé dur pour être prêt pour la Coupe du monde et avoir joué 80 minutes lors du premier match des siens, remporté 3-0 contre l’Algérie, il n’a cette fois tenu que douze minutes en seconde période face à l’Autriche. Toutefois, le défenseur s’est empressé de rassurer sur l’état de son genou, écartant toute inquiétude majeure.