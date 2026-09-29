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« Je sais comment c’est arrivé » - L’ancien gardien Joe Hart brise le silence sur le verdict de culpabilité de Manchester City et défend les réussites du club
Manchester City reconnu coupable en attendant de faire appel
Des informations ont émergé la semaine dernière affirmant que Manchester City a été reconnu coupable de la grande majorité des 115 chefs d’accusation financiers retenus contre lui par la Premier League. Les accusations portent principalement sur des allégations selon lesquelles le club aurait gonflé ses revenus de sponsoring provenant d’entreprises liées et eu recours à des paiements non comptabilisés afin de contourner des réglementations strictes.
Malgré ce verdict accablant, le club de l’Etihad prépare un appel solide. Le président de City, Khaldoon Al Mubarak, a publié une déclaration de défi en réponse au verdict, insistant sur le fait que la procédure judiciaire est loin d’être terminée et réaffirmant l’engagement sans faille du club à blanchir son nom.
- Getty
Hart place sa confiance en Al Mubarak
S’exprimant sur Monday Night Club de BBC Radio 5 Live, Hart a reconnu qu’il faisait abstraction des nombreuses spéculations entourant cette affaire. À la place, l’ancien joueur de 39 ans choisit de se fier aux assurances données par la direction de City, en pointant notamment la récente lettre ouverte d’Al Mubarak aux supporters.
« J’ai entendu tout le monde explorer chaque piste possible, chaque théorie, chaque débat », a déclaré Hart. « Honnêtement, je n’ai aucune raison de ne pas faire confiance à Khaldoon. Ce qu’il a dit me suffit. J’ai aimé sa façon de s’exprimer. J’ai aimé la lettre parce qu’elle venait de quelqu’un qui se souciait du club. »
L’ancien international anglais a ajouté qu’il ne paniquerait pas tant qu’une décision finale et irréversible ne serait pas prise. Il a déclaré : « Si Manchester City est reconnu coupable, ce que je ne pense pas au vu de ce que Khaldoon a dit, alors il y aura des discussions à avoir, mais à l’heure actuelle je suis très confiant et très, très calme. »
Des trophées remportés loyalement sur le terrain, selon Hart
Au cours de ses 12 années passées à l’Etihad, Hart a cumulé 348 apparitions et remporté un important palmarès, dont deux titres de Premier League, deux Coupes de la Ligue et une FA Cup. Il insiste sur le fait que, quelles que soient les controverses en coulisses, les joueurs ont mérité leurs succès uniquement grâce à leurs efforts sur le terrain.
« Je suis très fier de ce que j’ai accompli et de ce que j’ai fait avec Manchester City, ainsi que de ce que nous avons réalisé en tant qu’équipe, a-t-il expliqué. Et cela ne change pas, cela ne changera pas tant que vous ne me direz pas le contraire. J’ai fait ce que j’ai fait. J’étais aligné à 11 contre 11 et tout s’est joué sur le terrain. J’ai gagné certains matches, perdu certains matches, fait match nul dans certains matches, puis j’ai serré des mains et je suis parti. »
Hart a en outre rejeté toute suggestion selon laquelle l’effectif était au courant de manipulations financières en coulisses. « Je sais ce que j’ai fait, je sais ce que nous avons fait et je sais comment cela s’est passé. Je n’avais pas l’impression que nous complotions ou manigancions », a-t-il conclu.
- AFP
Une bataille juridique se profile pour l’équipe d’Enzo Maresca
Le litige juridique entre Manchester City et la Premier League devrait s’étirer sur plusieurs mois, alors que le club lance son appel contre la décision.
Jusqu’à ce qu’un verdict final soit rendu, l’équipe d’Enzo Maresca devra tenter de faire abstraction du bruit extra-sportif et de rester concentrée sur la reconquête du titre national, après avoir échoué dans la course au titre de Premier League lors des deux dernières saisons.
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