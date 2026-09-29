Au cours de ses 12 années passées à l’Etihad, Hart a cumulé 348 apparitions et remporté un important palmarès, dont deux titres de Premier League, deux Coupes de la Ligue et une FA Cup. Il insiste sur le fait que, quelles que soient les controverses en coulisses, les joueurs ont mérité leurs succès uniquement grâce à leurs efforts sur le terrain.

« Je suis très fier de ce que j’ai accompli et de ce que j’ai fait avec Manchester City, ainsi que de ce que nous avons réalisé en tant qu’équipe, a-t-il expliqué. Et cela ne change pas, cela ne changera pas tant que vous ne me direz pas le contraire. J’ai fait ce que j’ai fait. J’étais aligné à 11 contre 11 et tout s’est joué sur le terrain. J’ai gagné certains matches, perdu certains matches, fait match nul dans certains matches, puis j’ai serré des mains et je suis parti. »

Hart a en outre rejeté toute suggestion selon laquelle l’effectif était au courant de manipulations financières en coulisses. « Je sais ce que j’ai fait, je sais ce que nous avons fait et je sais comment cela s’est passé. Je n’avais pas l’impression que nous complotions ou manigancions », a-t-il conclu.



