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« Je revendique les deux ! » - Lauren James réclame la reconnaissance de deux buts pour Chelsea au milieu de la confusion qui a régné lors du match haletant contre Aston Villa
Une première mi-temps effrénée et un but contesté
Chelsea a décroché trois points cruciaux à l'issue d'un match chaotique contre Aston Villa. Les visiteuses ont pris l'avantage dès le début de la rencontre grâce à Chasity Grant, avant que Samantha Kerr n'égalise. Le tournant de la rencontre s'est produit à la 23e minute, lorsque James a délivré un centre dangereux que Naomi Girma aurait dévié dans les filets. L'attaquante estime toutefois que son centre a échappé à tout le monde pour finir directement au fond des filets. Quatre minutes plus tard, James n'a laissé aucun doute en marquant son but officiel pour porter le score à 3-1. Kirsty Hanson a ensuite inscrit un doublé pour Villa, égalisant à 3-3 avant la pause. Après une seconde mi-temps tendue, Sjoeke Nusken a inscrit un but décisif spectaculaire à huit minutes de la fin, scellant ainsi la victoire 4-3 des locales.
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James réclame un double crédit
À l'issue du match, James a clairement fait savoir qu'elle souhaitait que les statistiques officielles soient modifiées pour refléter son doublé. « Je revendique ces deux buts. Je suis vraiment heureuse de marquer davantage et d'aider l'équipe », a-t-elle déclaré.
L'attaquante est restée concentrée sur la performance collective de l'équipe, félicitant Sjoeke Nusken pour le but décisif inscrit en fin de match lors de la 19e journée. Elle a ajouté : « Dans l'ensemble, nous sommes simplement heureuses d'avoir gagné au final. C'est une période difficile en ce moment, avec beaucoup de matchs qui s'enchaînent à un rythme effréné, et nous en avons déjà un autre mercredi. L'équipe a puisé dans ses réserves et Sio [Nusken] a inscrit le but de la victoire, donc c'est la fête. C'était l'objectif aujourd'hui après les résultats d'hier : essayer de contrôler ce que nous pouvons contrôler, jouer à notre meilleur niveau et remporter le match. »
Les statistiques impressionnantes donnent des ailes aux Blues
Au-delà du débat sur les buts marqués, James a livré une véritable leçon de jeu offensif avant d'être remplacée à la 90e minute par la milieu de terrain de 19 ans Lexi Potter. Véritable pivot créatif, elle a enregistré 96 touches de balle et réussi 56 de ses 63 passes, affichant un impressionnant taux de réussite de 89 %. Son influence était indéniable : elle a délivré six passes décisives et a officiellement été créditée d'une passe décisive sur le but contesté de Girma. Avec un total de six tirs et deux dribbles réussis au cours de ses 89 minutes sur le terrain, la star anglaise a été une menace constante, remportant à juste titre le titre de meilleure joueuse du match pour sa prestation dynamique.
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Le point sur la situation lors du sommet de la WSL
À la suite de cette victoire spectaculaire, Chelsea a réussi à reprendre la deuxième place du classement avec 40 points. Les Blues comptent neuf points de retard sur le leader, Manchester City, alors qu'il ne reste plus que trois matchs à disputer et qu'ils affichent une différence de buts moins favorable. Leur priorité est désormais d'assurer leur qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine.