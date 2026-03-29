« Je revendique les deux ! » - Lauren James réclame la reconnaissance de deux buts pour Chelsea au milieu de la confusion qui a régné lors du match haletant contre Aston Villa

À l'issue du match, James a clairement fait savoir qu'elle souhaitait que les statistiques officielles soient modifiées pour refléter son doublé. « Je revendique ces deux buts. Je suis vraiment heureuse de marquer davantage et d'aider l'équipe », a-t-elle déclaré.

L'attaquante est restée concentrée sur la performance collective de l'équipe, félicitant Sjoeke Nusken pour le but décisif inscrit en fin de match lors de la 19e journée. Elle a ajouté : « Dans l'ensemble, nous sommes simplement heureuses d'avoir gagné au final. C'est une période difficile en ce moment, avec beaucoup de matchs qui s'enchaînent à un rythme effréné, et nous en avons déjà un autre mercredi. L'équipe a puisé dans ses réserves et Sio [Nusken] a inscrit le but de la victoire, donc c'est la fête. C'était l'objectif aujourd'hui après les résultats d'hier : essayer de contrôler ce que nous pouvons contrôler, jouer à notre meilleur niveau et remporter le match. »