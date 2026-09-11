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« Je retrouve lentement mon rythme » : Jamal Musiala s'exprime sur une alerte neurologique après avoir marqué pour son retour avec le Bayern Munich lors de la large victoire en Ligue des champions
De retour en rythme à l’Allianz
Musiala a été l’homme du match en marquant son premier titularisation de la saison d’un but capital, aidant le Bayern à porter sa série de victoires lors des entrées en lice européennes à 23 matches. Le joueur de 23 ans avait récemment dû faire face à une affection neurologique qui l’avait fait s’effondrer lors de rencontres de pré-saison, entraînant une période de convalescence et un ajustement de son traitement.
Revenant sur son retour sur la plus grande scène, un Musiala soulagé s’est exprimé sur son processus de guérison et le sentiment d’être de retour sur le terrain. S’exprimant auprès de DAZN après le match, il a affiché sa satisfaction : « Je suis très heureux d’avoir marqué et d’avoir retrouvé une place dans le onze de départ en Ligue des champions. Je retrouve doucement mon rythme. L’équipe m’a vraiment soutenu. L’entraîneur et mes coéquipiers m’ont énormément aidé. »
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Le soutien de la famille du Bayern
Les problèmes de santé autour de Musiala sont devenus publics après son malaise lors des matches amicaux de présaison contre le RB Leipzig et Heidenheim. Malgré le choc du diagnostic, le club et l'entraîneur Vincent Kompany lui ont apporté un soutien sans faille.
Kompany a salué la résilience du milieu de terrain, déclarant à DAZN : « Tout le monde était heureux pour lui, 75 000 personnes dans le stade et les gens devant leur télévision. Nous savions que son moment viendrait. Il a marqué un but vraiment important.
« C'est formidable pour Jamal. Espérons que l'attention sera désormais portée uniquement sur ses performances. Il sait comment gérer cet autre sujet et continuera à recevoir tout notre soutien. »
Le capitaine de l'Angleterre Harry Kane a lui aussi fait part de sa joie de voir son coéquipier de retour en action et de nouveau buteur. Kane, qui a délivré la passe décisive sur l'ouverture du score, a déclaré à Prime Video : « Vraiment heureux pour lui. Il a traversé une période difficile, surtout au début de la présaison, au début de la saison, donc c'est bien de voir un sourire sur son visage.
« C'est la pression qui s'est envolée, et maintenant il semble vraiment en grande forme. Il s'entraîne vraiment bien.
« On voit sa faim, on voit sa vivacité à l'entraînement et il a apporté cela au match. Même avant de marquer, il semblait vraiment très tranchant dans le dernier tiers, puis évidemment une très belle finition, et il peut être vraiment fier de lui. »
Jalons et records de buts
Le but de Musiala représentait bien plus qu’un simple cap personnel ; c’était aussi le 900e but du Bayern dans l’histoire de la Coupe d’Europe et de la Ligue des champions. Cet accomplissement place le géant bavarois à la deuxième place du classement de tous les temps, derrière le Real Madrid. Pour Musiala, il s’agissait de son premier but en compétition depuis celui inscrit avec l’Allemagne lors d’un succès 7-1 contre Curaçao pendant la Coupe du monde 2026.
Bodo/Glimt, qui s’était forgé une réputation de tombeur de géants après avoir battu notamment Manchester City et l’Inter la saison dernière, est parvenu à tenir le Bayern en échec lors d’une première période sans but. Cependant, la finition clinique de Musiala juste après la reprise a mis fin à leur résistance.
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En regardant vers l’avenir
Sa santé étant désormais suivie et son efficacité devant le but retrouvée, Musiala se concentre sur l'idée de prendre de l'élan pour la suite de la saison. Il a récemment été diagnostiqué avec des « crises d'absence causées par un dysfonctionnement neurologique », mais il a rassuré les supporters sur les réseaux sociaux en affirmant que cette pathologie ne présentait pas de risque pour sa santé.
En détaillant ses objectifs immédiats pour les semaines à venir, Musiala est resté mesuré mais ambitieux concernant son retour à sa meilleure forme physique. Il a ajouté : « Je veux performer, reprendre du plaisir étape par étape et retrouver mon niveau. » Alors que le Bayern Munich poursuit son parcours en Ligue des champions, retrouver le milieu influent à 100 % sera essentiel.
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