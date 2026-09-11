Les problèmes de santé autour de Musiala sont devenus publics après son malaise lors des matches amicaux de présaison contre le RB Leipzig et Heidenheim. Malgré le choc du diagnostic, le club et l'entraîneur Vincent Kompany lui ont apporté un soutien sans faille.

Kompany a salué la résilience du milieu de terrain, déclarant à DAZN : « Tout le monde était heureux pour lui, 75 000 personnes dans le stade et les gens devant leur télévision. Nous savions que son moment viendrait. Il a marqué un but vraiment important.

« C'est formidable pour Jamal. Espérons que l'attention sera désormais portée uniquement sur ses performances. Il sait comment gérer cet autre sujet et continuera à recevoir tout notre soutien. »

Le capitaine de l'Angleterre Harry Kane a lui aussi fait part de sa joie de voir son coéquipier de retour en action et de nouveau buteur. Kane, qui a délivré la passe décisive sur l'ouverture du score, a déclaré à Prime Video : « Vraiment heureux pour lui. Il a traversé une période difficile, surtout au début de la présaison, au début de la saison, donc c'est bien de voir un sourire sur son visage.

« C'est la pression qui s'est envolée, et maintenant il semble vraiment en grande forme. Il s'entraîne vraiment bien.

« On voit sa faim, on voit sa vivacité à l'entraînement et il a apporté cela au match. Même avant de marquer, il semblait vraiment très tranchant dans le dernier tiers, puis évidemment une très belle finition, et il peut être vraiment fier de lui. »