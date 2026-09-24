Zidane est officiellement de retour sous les projecteurs internationaux, cette fois en troquant la pelouse pour la zone technique. Alors qu’il se prépare à diriger la France lors d’un match de Ligue des nations contre la Turquie, l’ancien entraîneur du Real Madrid a été interrogé sur le fait de savoir si ce moment lui paraissait aussi important que ses débuts en sélection, il y a plus de trois décennies. « Encore plus, peut-être », a déclaré jeudi un Zidane souriant, avant un match de Ligue des nations en Turquie. « Je ressens une immense émotion en étant à la tête de cette équipe de France. »

Cette transition marque la fin d’une longue ère sous Didier Deschamps, qui a passé 14 ans à la tête de la sélection et a guidé le pays vers le sacre en Coupe du monde en 2018. La nomination de Zidane représente l’accomplissement d’un rêve de longue date, en ramenant dans le giron de la sélection l’une des figures les plus emblématiques du pays. Son statut de légende s’est forgé en 1998, lorsqu’il a inscrit un doublé en finale de la Coupe du monde, et il a désormais pour mission de maintenir les standards élevés fixés par son ancien coéquipier sur la scène mondiale.