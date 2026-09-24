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« Je ressens une émotion immense » : Zinedine Zidane sort du silence avant son premier match à la tête de la France
Une nouvelle ère pour les Bleus
Zidane est officiellement de retour sous les projecteurs internationaux, cette fois en troquant la pelouse pour la zone technique. Alors qu’il se prépare à diriger la France lors d’un match de Ligue des nations contre la Turquie, l’ancien entraîneur du Real Madrid a été interrogé sur le fait de savoir si ce moment lui paraissait aussi important que ses débuts en sélection, il y a plus de trois décennies. « Encore plus, peut-être », a déclaré jeudi un Zidane souriant, avant un match de Ligue des nations en Turquie. « Je ressens une immense émotion en étant à la tête de cette équipe de France. »
Cette transition marque la fin d’une longue ère sous Didier Deschamps, qui a passé 14 ans à la tête de la sélection et a guidé le pays vers le sacre en Coupe du monde en 2018. La nomination de Zidane représente l’accomplissement d’un rêve de longue date, en ramenant dans le giron de la sélection l’une des figures les plus emblématiques du pays. Son statut de légende s’est forgé en 1998, lorsqu’il a inscrit un doublé en finale de la Coupe du monde, et il a désormais pour mission de maintenir les standards élevés fixés par son ancien coéquipier sur la scène mondiale.
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Attentes et leadership
Après avoir connu un succès sans précédent au niveau des clubs en menant le Real Madrid à trois trophées consécutifs en Ligue des champions, Zidane sait parfaitement que le public français attend des résultats immédiats. Les projecteurs restent braqués sur chacun de ses gestes alors qu’il effectue sa transition vers un poste de sélectionneur. « C’est quelque chose de nouveau. Je prends les commandes en tant qu’entraîneur principal, donc les gens en parlent, a-t-il déclaré. C’est logique. » Malgré le bruit autour de sa nomination, Zidane reste concentré sur la tâche qui l’attend.
Kylian Mbappe devrait mener l’équipe sur le terrain en tant que capitaine, malgré son absence à la conférence de presse d’avant-match. Le milieu de terrain Adrien Rabiot a pris sa place aux côtés du sélectionneur, ce qui a suscité des questions sur la disponibilité de l’attaquant vedette. Zidane s’est empressé d’écarter toute inquiétude concernant son attaquant talismanique. « L’obligation, c’est d’avoir un joueur et l’entraîneur, a déclaré Zidane. [Mbappe] va bien. Il sera prêt à jouer demain. »
Nouveaux visages dans l’effectif
Zidane n’a pas perdu de temps pour imposer sa patte à l’effectif, en intégrant six nouveaux joueurs au groupe A. L’équipe comprend de jeunes talents prometteurs comme le défenseur de Manchester United Leny Yoro et Jeremy Jacquet, de Liverpool. Parmi les autres potentiels débutants figurent Esteban Lepaul, Lucas Da Cunha, Andy Diouf et le gardien Guillaume Restes. Ce mélange de jeunesse et d’expérience est au cœur de la vision de Zidane pour l’avenir de l’équipe nationale alors qu’elle aborde un calendrier chargé en Ligue des nations.
Le sélectionneur a fait part de sa satisfaction quant à l’intégration du groupe remanié lors de ses premières séances d’entraînement. « Je suis content de ce que j’ai vu jusqu’à présent. L’équipe de France est ouverte à tout le monde, a déclaré Zidane, 54 ans. Nous avons un bon groupe, avec des vétérans et des nouveaux. »
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En se concentrant sur le football
Rabiot a souligné que la présence d’une figure de l’envergure de Zidane a en réalité allégé une partie de la pression sur les joueurs. Le poids même de « Zizou » fait que le regard des médias se tourne souvent vers le banc plutôt que vers le vestiaire. « Son aura fait qu’il attire beaucoup l’attention », a déclaré Rabiot. « D’une certaine manière, c’est une bonne chose que l’attention se porte davantage sur le sélectionneur que sur les joueurs. Cela leur donne un peu plus de tranquillité. »
Malgré l’engouement et le romantisme de son retour, Zidane reste pragmatique au fond. Il comprend que son héritage en tant qu’entraîneur sera défini par les victoires plutôt que par sa réputation de joueur. Après le déplacement en Turquie, la France fera face à une série de rencontres compliquées, avec notamment des matches contre la Belgique et l’Italie. « Il faut accepter les choses comme elles sont. Mais je ne suis pas ici pour ça », a-t-il déclaré. « Gagner des matches, c’est ce qui m’intéresse le plus. »
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