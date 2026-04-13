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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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« Je ressens exactement la même chose qu'eux » : Dominik Szoboszlai présente ses excuses pour le « malentendu » avec les supporters de Liverpool, le milieu de terrain expliquant son haussement d'épaules après l'humiliation face à Manchester City

D. Szoboszlai
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Manchester City vs Liverpool
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Dominik Szoboszlai a tenu à clarifier les choses auprès des supporters de Liverpool après un échange houleux qui a suivi la cuisante défaite 4-0 contre Manchester City en Coupe d'Angleterre. Le milieu de terrain hongrois a expliqué ses gestes controversés et présenté ses excuses, tout en affirmant sa conviction de pouvoir réaliser un retour historique en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain cette semaine.

  • Gérer les affrontements entre supporters

    Abordant cette confrontation houleuse lors d’une conférence de presse d’avant-match, le milieu de terrain a profité de son intervention pour présenter des excuses directes aux supporters. La tension trouvait son origine dans l’atmosphère délétère qui régnait à l’Etihad Stadium le 4 avril, jour où les espoirs de l’équipe en Coupe nationale se sont envolés. Après une défaite écrasante 4-0 en FA Cup face à City, Szoboszlai a été vu en train de hausser les épaules et de faire des gestes de la main en direction d'un groupe de supporters visiteurs qui exprimaient leur mécontentement. L'incident est rapidement devenu viral, les supporters qualifiant son comportement d'arrogant avant que Federico Chiesa n'intervienne.

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  • Szoboszlai DominikAnfield Voice

    Szoboszlai s'explique sur ses actes

    À la veille du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le PSG, Szoboszlai a été interrogé sur l’incident controversé survenu en début de mois. Il a déclaré : « Il y a peut-être eu un malentendu avec les supporters. Je n’avais aucune mauvaise intention et je sais ce que le club représente pour eux, et inversement.

    Nous nous donnons à fond pour les supporters et, s’il y a eu malentendu, je m’en excuse. Je sais qu’ils comprennent que je ressens la même passion qu’eux. Nous sommes avec eux et j’espère qu’ils sont avec nous. »

  • Focus désormais sur la mission de sauvetage européenne

    Après leur élimination en coupe nationale, les Reds doivent désormais se concentrer pleinement sur l’immense défi qui les attend en Ligue des champions. Liverpool, dos au mur, doit désormais effacer un retard de deux buts face au géant français du PSG, lors du match retour des quarts de finale à Anfield. Le groupe, sous pression, entend se racheter auprès de ses supporters et retrouver son meilleur niveau. Szoboszlai a souligné l’importance de cette rencontre, qu’il présente comme une occasion majeure de sauver une saison jusqu’ici chaotique.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Il faut absolument réussir un retour historique

    Conscient de l’énorme défi qui l’attendait mercredi, Szoboszlai a affiché avec assurance son ambition de remonter au score : « Personnellement, j’y crois totalement, car je sais de quoi nous sommes capables, quels joueurs nous avons et quelle mentalité nous avons. C’est ce dont nous avons besoin demain. Nous allons tout donner, faire de notre mieux de la première à la 90^e minute, voire jusqu’à la 120^e. Nous en avons tellement envie. »

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