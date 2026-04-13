« Je ressens exactement la même chose qu'eux » : Dominik Szoboszlai présente ses excuses pour le « malentendu » avec les supporters de Liverpool, le milieu de terrain expliquant son haussement d'épaules après l'humiliation face à Manchester City

À la veille du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le PSG, Szoboszlai a été interrogé sur l’incident controversé survenu en début de mois. Il a déclaré : « Il y a peut-être eu un malentendu avec les supporters. Je n’avais aucune mauvaise intention et je sais ce que le club représente pour eux, et inversement.

Nous nous donnons à fond pour les supporters et, s’il y a eu malentendu, je m’en excuse. Je sais qu’ils comprennent que je ressens la même passion qu’eux. Nous sommes avec eux et j’espère qu’ils sont avec nous. »