S’exprimant auprès des canaux médiatiques officiels du Real Madrid, Bellingham a fait part de sa satisfaction quant au changement tactique mis en place par Mourinho. Il a expliqué que son repositionnement a levé les contraintes précédentes, lui permettant de dicter le jeu plus naturellement et de se projeter tardivement.

« Je ressens de nouveau une plus grande liberté, une plus grande liberté pour décider quand redescendre, quand aller de l’avant, ou quand faire des appels dans la surface », a déclaré Bellingham.

Le milieu de terrain estime qu’il s’agit du dispositif idéal pour maximiser son rendement sur le terrain. « Je pense que c’est la meilleure position pour moi, car elle me permet de montrer toutes mes qualités », a-t-il ajouté. « Je suis vraiment reconnaissant envers l’entraîneur pour la confiance qu’il m’accorde et pour m’avoir donné la possibilité de jouer de cette façon. »