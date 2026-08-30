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« Je ressens à nouveau de la liberté ! » - Jude Bellingham encense Jose Mourinho, estimant que son nouveau rôle au Real Madrid a libéré sa meilleure forme
Trouver ses marques sous Mourinho
Après avoir été en deçà de ses propres attentes élevées lors des deux dernières saisons, Bellingham a réalisé un début de nouvelle saison spectaculaire. L'international anglais semble totalement relancé sous la direction du nouvel entraîneur Mourinho.
Le milieu de terrain a déjà eu un impact concret en Liga, en trouvant le chemin des filets contre l'Espanyol avant de livrer un récital à la création face à la Real Sociedad. Lors de cette rencontre, il a délivré des passes décisives pour Kylian Mbappe et Vinicius Junior, soulignant sa menace offensive retrouvée.
- AFP
Licence de se déplacer
S’exprimant auprès des canaux médiatiques officiels du Real Madrid, Bellingham a fait part de sa satisfaction quant au changement tactique mis en place par Mourinho. Il a expliqué que son repositionnement a levé les contraintes précédentes, lui permettant de dicter le jeu plus naturellement et de se projeter tardivement.
« Je ressens de nouveau une plus grande liberté, une plus grande liberté pour décider quand redescendre, quand aller de l’avant, ou quand faire des appels dans la surface », a déclaré Bellingham.
Le milieu de terrain estime qu’il s’agit du dispositif idéal pour maximiser son rendement sur le terrain. « Je pense que c’est la meilleure position pour moi, car elle me permet de montrer toutes mes qualités », a-t-il ajouté. « Je suis vraiment reconnaissant envers l’entraîneur pour la confiance qu’il m’accorde et pour m’avoir donné la possibilité de jouer de cette façon. »
Intégrer les nouveaux arrivants
Au-delà de son renouveau personnel, Bellingham se réjouit de voir comment un effectif nouvellement assemblé prend forme sous les ordres du technicien portugais. Le Real Madrid a accueilli plusieurs nouveaux visages dans le vestiaire, et le milieu de terrain a été impressionné par leur transition fluide vers un environnement à forte pression.
« Ils ont fait une très bonne impression sur le groupe, à la fois en tant que personnes, ce qui est le plus important, et en tant que footballeurs, a déclaré Bellingham. Ils se débrouillent très bien. Ce n'est pas facile d'arriver dans un club avec ce genre de pression, avec un nouvel entraîneur et un nouveau staff. »
Il a ajouté que les nouveaux venus sont déjà en train de s'épanouir malgré l'ampleur de l'apprentissage. « Il y a beaucoup de choses à assimiler, et ils s'adaptent sans aucun problème. C'est un plaisir de les avoir ici. »
- Getty Images Sport
Naviguer dans le calendrier européen
Le Real Madrid devra capitaliser sur ce bon début de saison sur la scène nationale alors qu'il se prépare à une série de matches éprouvante. Avec la Ligue des champions qui approche, l'équipe de Mourinho fait face à un calendrier chargé qui mettra à l'épreuve la profondeur et l'endurance de l'effectif, au moment d'intégrer ses recrues estivales.
Bellingham est pleinement conscient du défi à venir et a insisté sur la nécessité de faire preuve de régularité dans toutes les compétitions. « Il est extrêmement important de prendre de l'élan, a-t-il conclu. Vient maintenant une phase difficile avec le début de la Ligue des champions, où les matches s'enchaînent, et il est bon d'avoir bien commencé. »
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