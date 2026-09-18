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« Je remercie mon coéquipier » : Nick Woltemade salue le geste de Nico Gonzalez sur penalty alors que la Juventus écrase le NEC Nimègue
Woltemade débloque son compteur après un geste altruiste de Gonzalez
Woltemade s'est confié sur l'importance de son premier but pour le club, saluant le geste altruiste de Gonzalez qui lui a permis d'ouvrir son compteur. L'attaquant allemand de 24 ans a reçu le ballon de Gonzalez lorsqu'un penalty a été accordé, ce qui lui a permis de transformer la tentative et de porter le score à 3-0. C'était un moment crucial pour l'ancien joueur de Newcastle United, qui avait fait l'objet de critiques de la presse italienne après ses premières apparitions à Turin.
L'avant-centre n'a pas tardé à remercier son partenaire d'attaque pour cette opportunité. « Honnêtement, vous pouvez jouer aussi bien que vous le voulez, mais pour un attaquant, marquer est toujours la chose la plus importante. Cela va m'aider à m'installer et à prendre confiance en moi. Je suis très heureux et je remercie mon coéquipier de m'avoir laissé tirer le penalty », a déclaré Woltemade à Sky Sports Italia.
- AFP
Salue le sang-froid de l’effectif et la dynamique à domicile
Woltemade a exprimé une immense satisfaction à la fois quant à la performance collective de l’équipe et au résultat final. Reconnaissant qu’aucun match à ce niveau n’est facile, il a salué la résilience et l’efficacité de son équipe face à un adversaire redoutable. L’attaquant a souligné à quel point les résultats à domicile sont essentiels pour créer une dynamique, et a noté que le groupe avait su venir à bout d’un défi difficile grâce à sa patience et à son sang-froid.
« Je suis heureux, surtout du résultat. Gagner à domicile est toujours positif, aucun match n’est facile, je pense que nous avons plutôt bien joué. Nous savions que ce serait un match difficile. Évidemment, je suis heureux d’avoir marqué le premier but, au final c’était une bonne soirée à tous points de vue », a-t-il souligné.
Réflexions sur la vie à Turin
Ce but arrive au moment parfait pour Woltemade, qui continue de s’adapter aux difficultés liées à un déménagement dans un nouveau pays et à un championnat très différent. L’attaquant a admis qu’il vit encore à l’hôtel tout en cherchant un appartement permanent à Turin, ce qui rend son adaptation sur le terrain encore plus impressionnante.
« Évidemment, tout est très nouveau pour moi. Je suis dans un nouveau pays et avec une nouvelle langue. Je dois encore trouver un appartement, pour l’instant, je suis à l’hôtel. J’apprends quelque chose de nouveau chaque semaine. Je ne suis toujours pas satisfait de ma façon de jouer. Je veux continuer à m’améliorer, et ensuite je pense à aider l’équipe », a souligné Woltemade.
- Getty Images Sport
La convocation en sélection nationale
Malgré les critiques précoces émises par certains médias, son potentiel n’est pas passé inaperçu aux yeux de l’équipe nationale allemande, puisqu’il a récemment été retenu dans le groupe du DFB par le nouveau sélectionneur Jurgen Klopp. Woltemade devrait rejoindre le stage de la sélection dans un bien meilleur état d’esprit.
« Je suis heureux. Jouer pour l’équipe nationale, c’est toujours formidable ; il y a tellement de joueurs de haut niveau. J’ai hâte, surtout de voir tous les nouveaux joueurs. Mais d’abord, il y a un match dimanche, puis je penserai à l’Allemagne », a conclu Woltemade.
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