« Je remercie mon coéquipier » : Nick Woltemade salue le geste de Nico Gonzalez sur penalty alors que la Juventus écrase le NEC Nimègue

Woltemade s'est confié sur l'importance de son premier but pour le club, saluant le geste altruiste de Gonzalez qui lui a permis d'ouvrir son compteur. L'attaquant allemand de 24 ans a reçu le ballon de Gonzalez lorsqu'un penalty a été accordé, ce qui lui a permis de transformer la tentative et de porter le score à 3-0. C'était un moment crucial pour l'ancien joueur de Newcastle United, qui avait fait l'objet de critiques de la presse italienne après ses premières apparitions à Turin.

L'avant-centre n'a pas tardé à remercier son partenaire d'attaque pour cette opportunité. « Honnêtement, vous pouvez jouer aussi bien que vous le voulez, mais pour un attaquant, marquer est toujours la chose la plus importante. Cela va m'aider à m'installer et à prendre confiance en moi. Je suis très heureux et je remercie mon coéquipier de m'avoir laissé tirer le penalty », a déclaré Woltemade à Sky Sports Italia.