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« Je regrette mes cheveux longs » : Erling Haaland se confie sur son nouveau look radical et sur la victoire historique de la Norvège sur le Brésil en Coupe du monde
Les têtes de Haaland permettent à Manchester City de prendre le large
La puissante tête de Haaland sur un centre d’Antoine Semenyo a assuré une courte victoire contre Coventry à l’Etihad Stadium samedi. Ce résultat permet à Manchester City de conserver son bilan parfait avec trois victoires en trois matches de Premier League cette saison. La rencontre a également marqué la première titularisation de la recrue à 125 millions de £ Enzo Fernandez, tandis que la recrue estivale Elliot Anderson a dominé les débats en réussissant 155 passes sur l’ensemble du match.
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La Norvège explique son nouveau look
Après avoir arboré une coupe courte depuis le début de la saison, Haaland s’est confié sur sa transformation visuelle spectaculaire lors d’une interview d’après-match accordée à ESPN Brazil. L’attaquant norvégien a reconnu : « C’est beaucoup plus facile. Je pense qu’il était temps de changer. Ça me plaît. Bien sûr, mes cheveux longs me manquent, mais il était temps de changer et, jusqu’ici, ça me plaît. Ils repousseront et redeviendront longs, je l’espère. »
Le buteur prolifique a également été interrogé sur son doublé décisif contre le Brésil, s’excusant avec humour d’avoir éliminé le géant sud-américain de la Coupe du monde. Il a ajouté : « C’était un match spécial pour la Norvège, parce que la dernière fois que nous avons joué la Coupe du monde, nous avons aussi affronté le Brésil, et la Norvège est la seule équipe que le Brésil n’a jamais battue. Donc c’était spécial. »
Haaland a poursuivi : « Bien sûr, c’était un match spécial. Nous avons gagné, c’était incroyable, c’était le meilleur match que nous ayons joué dans notre histoire en raison de la manière dont nous avons contrôlé le match. Et bien sûr, c’est spécial de jouer contre une grande nation, le pays du football, où tout le monde est passionné par ce sport. C’était spécial, c’est un grand souvenir et, encore une fois, désolé. Désolé pour la défaite, mais c’est le football. »
L’attaquant soutient la reconstruction menée par Maresca
Alors que Manchester City traverse une importante refonte tactique et d’effectif sous Maresca, l’attaquant talismanique a estimé que des recrues phares comme Fernandez et Anderson étaient capables de gérer le poids des attentes. Haaland a conclu : « Le temps le dira. Nous avons beaucoup de nouveaux joueurs qui connaissent le niveau. Enzo Fernandez sait ce qu’il faut pour gagner des titres, jouait déjà en Premier League et s’est immédiatement intégré à l’équipe.
« C’est la même chose pour Elliot Anderson : il a joué en Premier League pendant longtemps, a joué pour l’équipe nationale d’Angleterre, donc il sait ce que cela représente de jouer pour un grand club. Nous devons essayer de construire quelque chose, essayer de les faire se sentir aussi bien accueillis que possible, comme ils l’ont fait avec moi quand je suis arrivé à Manchester City. Je suis arrivé dans l’équipe, j’ai obtenu des résultats, et c’est ce qu’on attend des grands joueurs. »
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Un triple test éprouvant attend
Les hommes de Maresca se tournent désormais vers la scène européenne avec un déplacement inaugural en Ligue des champions à Porto. Le géant de Premier League se rendra ensuite à Old Trafford pour un derby de Manchester majeur avant de recevoir Norwich City au troisième tour de la Carabao Cup. Devoir jongler avec trois compétitions distinctes en l’espace de quinze jours constituera un test immédiat pour le nouvel effectif de City et sa dynamique de début de saison.
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