Après avoir arboré une coupe courte depuis le début de la saison, Haaland s’est confié sur sa transformation visuelle spectaculaire lors d’une interview d’après-match accordée à ESPN Brazil. L’attaquant norvégien a reconnu : « C’est beaucoup plus facile. Je pense qu’il était temps de changer. Ça me plaît. Bien sûr, mes cheveux longs me manquent, mais il était temps de changer et, jusqu’ici, ça me plaît. Ils repousseront et redeviendront longs, je l’espère. »

Le buteur prolifique a également été interrogé sur son doublé décisif contre le Brésil, s’excusant avec humour d’avoir éliminé le géant sud-américain de la Coupe du monde. Il a ajouté : « C’était un match spécial pour la Norvège, parce que la dernière fois que nous avons joué la Coupe du monde, nous avons aussi affronté le Brésil, et la Norvège est la seule équipe que le Brésil n’a jamais battue. Donc c’était spécial. »

Haaland a poursuivi : « Bien sûr, c’était un match spécial. Nous avons gagné, c’était incroyable, c’était le meilleur match que nous ayons joué dans notre histoire en raison de la manière dont nous avons contrôlé le match. Et bien sûr, c’est spécial de jouer contre une grande nation, le pays du football, où tout le monde est passionné par ce sport. C’était spécial, c’est un grand souvenir et, encore une fois, désolé. Désolé pour la défaite, mais c’est le football. »