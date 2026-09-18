Dans une évaluation élogieuse de la progression fulgurante du joueur de 17 ans, Baena a admis que ses habitudes devant les matches ont considérablement changé en raison des performances de l’ailier. L’international espagnol a révélé qu’il lui est même difficile de regarder les matches de Barcelone si le jeune prodige n’est pas sur le terrain, tant son talent exerce une attraction magnétique.

« Lamine est le MEILLEUR joueur du monde pour moi », a affirmé Baena avec force en évoquant l’impact du joueur issu de La Masia. « Je l’ai beaucoup regardé s’entraîner cet été. Il fait des choses qu’on ne voit faire à aucun autre footballeur professionnel. C’est l’un des rares joueurs pour lesquels je regarde des matches juste pour le voir... Cela ne m’était arrivé qu’avec Messi. Je regarde le Barça à cause de Lamine. S’il ne joue pas, c’est très difficile pour moi de regarder. »