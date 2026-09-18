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Mohamed Saeed
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« Je regardais Barcelone avant pour Messi, maintenant pour Lamine » : Alex Baena fait une énorme déclaration sur Yamal et nomme son top 3 pour le Ballon d'Or

L. Yamal
FC Barcelone
A. Baena
LaLiga
L. Messi

Alex Baena a couvert de louanges la sensation du FC Barcelone Lamine Yamal, affirmant que l’adolescent est désormais la principale raison pour laquelle il regarde les géants catalans. Le milieu de terrain de l’Atletico Madrid a comparé l’impact du jeune joueur à celui de Lionel Messi, estimant que Yamal a atteint un niveau de brillance individuelle qui le distingue de tous les autres professionnels du football.

  • Le nouveau Messi à Montjuïc

    Dans une évaluation élogieuse de la progression fulgurante du joueur de 17 ans, Baena a admis que ses habitudes devant les matches ont considérablement changé en raison des performances de l’ailier. L’international espagnol a révélé qu’il lui est même difficile de regarder les matches de Barcelone si le jeune prodige n’est pas sur le terrain, tant son talent exerce une attraction magnétique.

    « Lamine est le MEILLEUR joueur du monde pour moi », a affirmé Baena avec force en évoquant l’impact du joueur issu de La Masia. « Je l’ai beaucoup regardé s’entraîner cet été. Il fait des choses qu’on ne voit faire à aucun autre footballeur professionnel. C’est l’un des rares joueurs pour lesquels je regarde des matches juste pour le voir... Cela ne m’était arrivé qu’avec Messi. Je regarde le Barça à cause de Lamine. S’il ne joue pas, c’est très difficile pour moi de regarder. »

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    Le podium du Ballon d’Or dévoilé

    La conversation s’est inévitablement orientée vers les distinctions individuelles, Baena étant invité à désigner les trois joueurs qu’il estime actuellement au sommet du football. Alors que la course au Ballon d’Or fait souvent l’objet d’intenses débats, le milieu de terrain a affiché clairement ses préférences, en privilégiant le talent pur et la régularité historique.

    « Mon top 3 pour le Ballon d’Or ? Lamine, Rodri et Messi », a confirmé Baena dans une interview partagée par DAZN Futbol. Il a ensuite expliqué les raisons de ses choix, ajoutant : « Lamine est le meilleur du monde. Rodri l’a prouvé à la Coupe du monde, et Messi, avec ce qu’il fait à 39 ans, c’est très difficile pour n’importe quel joueur d’en faire autant. »

  • L’avis de Yamal sur les récompenses individuelles

    Fait intéressant, Yamal lui-même s’est récemment exprimé sur l’évolution de la nature des récompenses individuelles et sur la manière dont les critères pour remporter le Ballon d’Or ont changé dans l’ère post-Messi et Ronaldo. L’adolescent a affirmé sa conviction que cette distinction devrait revenir à ses fondamentaux, à savoir récompenser les joueurs les plus naturellement doués plutôt que simplement ceux qui accumulent le plus de trophées collectifs.

    La star du FC Barcelone a récemment critiqué les critères du Ballon d’Or, en déclarant : « Cette récompense est jugée d’une manière complètement différente aujourd’hui. Quand Messi et Cristiano étaient là, tout le monde savait qu’ils étaient les meilleurs du monde, et donc le trophée se limitait à eux deux. Le problème aujourd’hui, c’est que les gens jugent désormais des choses qui n’ont rien à voir avec le Ballon d’Or, comme dire, par exemple, que la récompense devrait revenir à un joueur du Paris Saint-Germain parce qu’il a gagné la Ligue des champions. »

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    Les secrets d'un centre d'entraînement d'élite

    Les observations de Baena ont été particulièrement nourries par le temps passé à travailler aux côtés de Yamal en sélection. Après avoir vu de près les qualités de l'adolescent à l'entraînement, la star espagnole a été frappée par la maîtrise technique qui passe souvent inaperçue dans le chaos à haute intensité d'un match de compétition.

    « J'ai vu Lamine à l'entraînement cette année. Aucun de nos collègues ne fait ce qu'il fait. Cela arrive rarement, quand on voit une équipe, pour un joueur en particulier », a ajouté Baena. Un sentiment partagé par beaucoup, qui voient en Yamal la figure centrale de la tentative de Barcelone de revenir au sommet.

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