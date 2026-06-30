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« Je referais exactement la même chose ! » - Ronald Koeman assume son choix d'une défense à cinq, malgré l'élimination des Pays-Bas par le Maroc en Coupe du monde
Les Lions de l’Atlas orchestrent un come-back impressionnant
Les Oranje ont été éliminés de manière cinglante en seizièmes de finale après avoir craqué dans les ultimes secondes face à une sélection marocaine dominante. Les hommes de Koeman semblaient pourtant se diriger vers le tour suivant lorsque Cody Gakpo a ouvert le score à la 72e minute. Cependant, un coup de tête d’Issa Diop en temps additionnel a entraîné la prolongation, puis une séance de tirs au but haletante au cours de laquelle les Néerlandais ont manqué trois tentatives, s’inclinant finalement 3-2.
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Koeman maintient son schéma tactique
Koeman a fait l’objet d’une attention particulière pour avoir modifié son schéma défensif, abandonnant sa traditionnelle défense à quatre au profit d’une défense à cinq. Ce changement tactique inattendu a marqué la première fois que les Oranje débutaient un match avec une ligne défensive à cinq depuis leur défaite 2-1 contre l’Allemagne en mars 2024, mettant ainsi fin à une série de 31 rencontres consécutives disputées avec un quatuor défensif classique.
Interrogé sur un éventuel départ, il a répondu : « Non, je ne l’ai pas fait. Je vais réfléchir à mon avenir. C’est juste après un match et la déception est encore très vive. Je vais y réfléchir et j’aurai peut-être pris une décision d’ici demain matin. »
Concernant le dispositif défensif des Pays-Bas, il a ajouté : « Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais nous avons concédé beaucoup moins d’occasions face à une équipe plus forte que la Suède et la Tunisie. Si c’était à refaire, je ferais exactement la même chose. En tant que sélectionneur des Pays-Bas, dès qu’un but égalisateur est marqué, on me reprochera toujours d’avoir aligné cinq défenseurs.
Vous critiquez, c’est votre droit. Vous êtes en tribune, moi je suis sur le bord du terrain avec l’équipe, et je referais exactement la même chose. »
Le Maroc assume pleinement son statut d’outsider
L'entraîneur adverse, Mohamed Ouahbi, a reconnu que son staff technique a dû s'adapter rapidement après avoir été surpris par l'attitude défensive inhabituelle de ces poids lourds européens. Fort de son héritage historique et de sa quatrième place au Qatar en 2022, ce pays africain estime que sa nouvelle mentalité dans les tournois d'élite lui permet de rivaliser avec n'importe quelle superpuissance mondiale.
Ouahbi a ajouté : « Nous avons été pris de court par leur dispositif. Dès que nous l’avons vu, nous avons compris qu’ils voulaient se défendre en bloc bas. Ce n’est généralement pas leur façon de jouer et nous avons dû nous adapter. J’ai perçu ce type de jeu comme une marque de respect.
« Les paroles ne coûtent rien, c’est ce que nous faisons sur le terrain qui compte. La Coupe du monde au Qatar a changé la mentalité de l’équipe marocaine. Nous sommes imparables si nous jouons le football que nous savons jouer, mais si nous commettons des erreurs, nous rentrerons chez nous. »
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Le chemin vers les quarts de finale s'ouvre devant nous
Le Maroc se déplace à Houston pour défier le Canada en huitièmes de finale, avec, en ligne de mire, une possible revanche contre la France en demi-finale, comme lors du tournoi du Qatar. Cette équipe, en pleine forme, aborde le tour suivant au sommet de sa condition : elle reste incroyablement difficile à percer et dispose d’une menace redoutable en contre-attaque. Quant aux Néerlandais, le moral en berne, ils doivent faire face à un éventuel départ de leur sélectionneur et à un bilan critique après avoir échoué à maîtriser le match au moment le plus décisif.