« Je referais exactement la même chose ! » - Ronald Koeman assume son choix d'une défense à cinq, malgré l'élimination des Pays-Bas par le Maroc en Coupe du monde

Koeman a fait l’objet d’une attention particulière pour avoir modifié son schéma défensif, abandonnant sa traditionnelle défense à quatre au profit d’une défense à cinq. Ce changement tactique inattendu a marqué la première fois que les Oranje débutaient un match avec une ligne défensive à cinq depuis leur défaite 2-1 contre l’Allemagne en mars 2024, mettant ainsi fin à une série de 31 rencontres consécutives disputées avec un quatuor défensif classique.

Interrogé sur un éventuel départ, il a répondu : « Non, je ne l’ai pas fait. Je vais réfléchir à mon avenir. C’est juste après un match et la déception est encore très vive. Je vais y réfléchir et j’aurai peut-être pris une décision d’ici demain matin. »

Concernant le dispositif défensif des Pays-Bas, il a ajouté : « Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais nous avons concédé beaucoup moins d’occasions face à une équipe plus forte que la Suède et la Tunisie. Si c’était à refaire, je ferais exactement la même chose. En tant que sélectionneur des Pays-Bas, dès qu’un but égalisateur est marqué, on me reprochera toujours d’avoir aligné cinq défenseurs.

Vous critiquez, c’est votre droit. Vous êtes en tribune, moi je suis sur le bord du terrain avec l’équipe, et je referais exactement la même chose. »