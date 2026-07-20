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« Je promets de ramener ce trophée » : Nico Paz annonce de futurs succès pour l’Argentine après la déception de la finale de la Coupe du monde
L'Espagne remporte le titre mondial
La résistance acharnée de l’Argentine a finalement été brisée après que l’équipe s’est retrouvée réduite à 10 joueurs suite à l’expulsion d’Enzo Fernández dans le temps additionnel. Ferran Torres a inscrit le but décisif à la 106e minute, scellant ainsi une victoire serrée 1-0 de l’Espagne à New York. Cette défaite angoissante en prolongation a mis fin de manière déchirante aux rêves des champions en titre de remporter deux titres mondiaux consécutifs.
Un milieu de terrain fait une promesse émouvante
Bien qu'il ait assisté à la finale haletante depuis le banc, Paz a fait preuve d'une grande maturité en se connectant immédiatement à Instagram pour remonter le moral de ses coéquipiers. Le jeune talent a d'abord salué l'incroyable travail de son compatriote avant d'adresser un hommage élégant à ses adversaires victorieux.
Paz a déclaré : « Aujourd’hui plus que jamais, je suis fier de représenter ce pays, cette équipe nationale, et de faire partie d’un groupe de personnes extraordinaires qui se donnent corps et âme pour ces couleurs et qui y mettent tout leur cœur à chaque instant. Je ne peux que leur dire merci.
Je m’engage à tout donner pour ramener cette coupe en Argentine.
Félicitations à l’Espagne et à tous les Espagnols.
L’Argentine, dans le bon comme dans le mauvais. »
Une finale acharnée qui vire au cauchemar
La finale new-yorkaise a tourné à la guerre de tranchées : un duel tactique haché par des fautes rugueuses et une mi-temps interrompue vingt-sept minutes pour un concert de stars. Sur le bord de la pelouse, le staff espagnol a conspué l’arbitre Slavko Vincic, jugé trop tolérant envers les tacles appuyés des Sud-Américains.
Si cette défaite met fin à un cycle douloureux pour les tenantes du titre, la Roja est entrée dans l'histoire en devenant le premier pays à dominer simultanément le football masculin et féminin.
- AFP
Les jeunes sont les fers de lance de la reconstruction future
L’échec à conserver leur titre devrait accélérer la transition déjà prévue dans le vestiaire de Lionel Scaloni d’ici au prochain cycle de compétitions majeures. Des talents émergents comme Paz vont logiquement voir leur temps de jeu augmenter, tandis que l’encadrement technique s’apprête à écarter progressivement certains vétérans en fin de cycle. Leur premier vrai défi sera de remettre de l’ordre dans les idées et de retrouver leurs marques pour tenir leur promesse : ramener un trophée à Buenos Aires.
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