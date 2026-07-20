Bien qu'il ait assisté à la finale haletante depuis le banc, Paz a fait preuve d'une grande maturité en se connectant immédiatement à Instagram pour remonter le moral de ses coéquipiers. Le jeune talent a d'abord salué l'incroyable travail de son compatriote avant d'adresser un hommage élégant à ses adversaires victorieux.

Paz a déclaré : « Aujourd’hui plus que jamais, je suis fier de représenter ce pays, cette équipe nationale, et de faire partie d’un groupe de personnes extraordinaires qui se donnent corps et âme pour ces couleurs et qui y mettent tout leur cœur à chaque instant. Je ne peux que leur dire merci.

Je m’engage à tout donner pour ramener cette coupe en Argentine.

Félicitations à l’Espagne et à tous les Espagnols.

L’Argentine, dans le bon comme dans le mauvais. »







