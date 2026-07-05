La France s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde grâce à une victoire étriquée (1-0) face au Paraguay, mais la rencontre s’est davantage distinguée par son intensité physique brutale que par sa qualité technique. Un penalty transformé par Kylian Mbappé à la 70^e minute a finalement suffi à faire la différence, mais les stars françaises ont dû subir une avalanche de « coups bas » tout au long des 90 minutes.

Bien qu’elle ait commis 13 fautes et pris pour cible à plusieurs reprises les attaquants français par des tacles agressifs, la formation sud-américaine a terminé la rencontre sans écoper d’un seul carton jaune. À l’inverse, les hommes de Didier Deschamps ont reçu trois avertissements, une disparité qui a suscité la frustration de la délégation française, estimant ne pas bénéficier de la protection arbitrale.