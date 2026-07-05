Getty Images Sport
Traduit par
« Je prendrais quatre cartons rouges dans ce match ! » - Zlatan Ibrahimovic réagit aux « coups bas » du Paraguay lors d’un match de Coupe du monde très animé face à Kylian Mbappé et à la France
Le jeu physique du Paraguay n'a pas réussi à déstabiliser la France
La France s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde grâce à une victoire étriquée (1-0) face au Paraguay, mais la rencontre s’est davantage distinguée par son intensité physique brutale que par sa qualité technique. Un penalty transformé par Kylian Mbappé à la 70^e minute a finalement suffi à faire la différence, mais les stars françaises ont dû subir une avalanche de « coups bas » tout au long des 90 minutes.
Bien qu’elle ait commis 13 fautes et pris pour cible à plusieurs reprises les attaquants français par des tacles agressifs, la formation sud-américaine a terminé la rencontre sans écoper d’un seul carton jaune. À l’inverse, les hommes de Didier Deschamps ont reçu trois avertissements, une disparité qui a suscité la frustration de la délégation française, estimant ne pas bénéficier de la protection arbitrale.
- AFP
Zlatan reconnaît qu’il aurait perdu son sang-froid
Interrogé sur Fox Sports au lendemain de la rencontre musclée, Zlatan Ibrahimović a livré son analyse sans détour sur la façon dont il aurait géré la situation. L’ancien buteur du Milan AC et du PSG a reconnu que son tempérament explosif ne s’accorderait guère avec un contexte aussi provocateur. Il a toutefois salué la maîtrise des Bleus, qui ont su se concentrer sur le résultat plutôt que sur les provocations.
« C’était un défi différent pour eux aujourd’hui », a déclaré Ibrahimovic. « Il s’agissait surtout de ne pas se laisser provoquer, de rester serein, de garder son calme, de ne pas perdre son équilibre. Et de ne pas tomber dans le piège de leurs manœuvres. J’aurais pris quatre cartons rouges dans ce match ! Et j’aurais peut-être envoyé quelqu’un au… mais bon, c’est comme ça. J’aime jouer au vrai football. Je n’aime pas qu’on essaie de me provoquer. Mais c’est à la fois partie du jeu et, en même temps, ça n’en fait pas partie. »
La meilleure façon de réagir à une provocation
Ibrahimovic a salué la maturité des Bleus, qui ont refusé de tomber dans la provocation et la bagarre générale. En s’imposant malgré des conditions difficiles, l’équipe de France a, selon l’attaquant légendaire, adressé le message le plus fort à ses futurs adversaires. Il a rappelé qu’un comportement professionnel sous pression est souvent le signe distinctif des futurs champions.
« La France a fait preuve de calme, elle était détendue », a ajouté Ibrahimovic. « Elle a fait ce qu’elle avait à faire. Elle leur a offert un sourire. C’est la meilleure façon de réagir : sourire, marquer des buts, remporter le match, rejoindre ses supporters et faire la fête. C’est la meilleure façon de réagir. »
- Getty
Le choc des quarts de finale approche
En surmontant les tactiques « à la UFC » évoquées par les supporters sur les réseaux sociaux, la France a prouvé qu’elle était capable de s’adapter à différents styles de jeu. Elle va désormais se concentrer sur un choc de taille contre le Maroc, qui s’est lui aussi qualifié pour les quarts de finale grâce à une victoire écrasante face au Canada. Les deux formations se retrouvent ainsi, quatre ans après leur précédent face-à-face au Qatar. En demi-finale, les Bleus s’étaient imposés 2-0 grâce à des réalisations de Théo Hernandez et Randal Kolo Muani.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles