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« Je prenais du plaisir » : la star de l'Espanyol Roberto Fernandez se confie sur sa première rêvée avec l'Espagne contre la Tchéquie
Un rêve devenu réalité au Carlos Tartiere
Fernandez a été titularisé à la pointe de l’attaque pour l’Espagne, réalisant ainsi un rêve d’enfance en entrant sur la pelouse pour sa première apparition chez les seniors. L’attaquant a joué un rôle clé dans la victoire de l’Espagne, créant des espaces pour ses coéquipiers et passant tout près de marquer à deux reprises au cours d’une rencontre âprement disputée. Sa présence a également provoqué l’expulsion de Ladislav Krejci, qui a reçu un deuxième carton jaune à la 85e minute après avoir eu du mal à contenir le débutant.
Si le but qu’il espérait tant n’est pas arrivé, Fernandez est resté positif quant à sa contribution à l’effort collectif. « C’est ma première, j’en profitais. Je suis attaquant et je voulais marquer, mais je suis très heureux. Maintenant, il faut continuer à travailler », a-t-il déclaré à TVE. Fernandez a insisté sur l’importance de son rôle sans ballon, en ajoutant : « Je n’ai pas réussi à marquer, mais j’ai attiré les défenseurs centraux pour que les autres puissent le faire. »
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L’attaquant s’est dit satisfait d’avoir bien terminé.
Fernandez a reconnu le coût physique du match, évoquant les coups accumulés au fil des 90 minutes. Malgré des chocs venus de toutes parts, l’attaquant s’est dit satisfait d’avoir bien terminé et d’avoir disputé l’intégralité de la rencontre, décrivant l’occasion de jouer tout le match comme un luxe sur lequel il espère s’appuyer à l’avenir.
Il a souligné que disputer l’intégralité du match était un luxe, se disant fier d’avoir bien terminé et affichant sa détermination à continuer sur cette lancée. « J’ai pris beaucoup de coups, mais j’ai bien terminé. J’ai joué tout le match, donc c’était génial. De l’avant », a déclaré l’attaquant.
Retrouvailles avec Santi Denia
Cette première revêtait une importance particulière pour Fernandez en raison de sa relation déjà existante avec le sélectionneur de la Tchéquie, Santi Denia. Ayant travaillé sous les ordres de Denia lors de son passage avec les Espoirs, l’attaquant a ressenti une certaine familiarité au moment de sa convocation. Ce lien préexistant a aidé l’avant-centre à s’intégrer sans difficulté à l’environnement de l’équipe première pendant une trêve internationale chargée.
« Quand ils m’ont appelé, j’ai regardé les matchs et je savais que Santi était en République tchèque », a ajouté Fernandez.
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En regardant vers les défis à venir
En obtenant sa première sélection, Roberto Fernandez débute avec l’Espagne en devenant le 49e joueur de l’histoire de l’Espanyol à représenter l’équipe nationale tout en évoluant au club. Il suit les traces de Joselu, qui était le dernier représentant des Pericos à avoir joué avec l’équipe A en 2023. Pour Fernandez, l’objectif est désormais de conserver sa place dans le groupe alors que la concurrence pour les postes offensifs reste féroce. Sa prestation au Carlos Tartiere lui a offert une base solide, prouvant qu’il peut gérer les exigences physiques et mentales du football international.
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