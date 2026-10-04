« Je prenais du plaisir » : la star de l'Espanyol Roberto Fernandez se confie sur sa première rêvée avec l'Espagne contre la Tchéquie

Fernandez a été titularisé à la pointe de l’attaque pour l’Espagne, réalisant ainsi un rêve d’enfance en entrant sur la pelouse pour sa première apparition chez les seniors. L’attaquant a joué un rôle clé dans la victoire de l’Espagne, créant des espaces pour ses coéquipiers et passant tout près de marquer à deux reprises au cours d’une rencontre âprement disputée. Sa présence a également provoqué l’expulsion de Ladislav Krejci, qui a reçu un deuxième carton jaune à la 85e minute après avoir eu du mal à contenir le débutant.

Si le but qu’il espérait tant n’est pas arrivé, Fernandez est resté positif quant à sa contribution à l’effort collectif. « C’est ma première, j’en profitais. Je suis attaquant et je voulais marquer, mais je suis très heureux. Maintenant, il faut continuer à travailler », a-t-il déclaré à TVE. Fernandez a insisté sur l’importance de son rôle sans ballon, en ajoutant : « Je n’ai pas réussi à marquer, mais j’ai attiré les défenseurs centraux pour que les autres puissent le faire. »