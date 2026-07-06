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« Je préférerais qu’il ne joue pas » : l’Espagne espère éviter Cristiano Ronaldo, mais se prépare à défier le « GOAT » lors de son match contre le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde
Tout le respect du monde pour une légende
De la Fuente a fait part de son immense admiration pour le capitaine portugais Ronaldo, tout en espérant que le légendaire attaquant ne soit pas aligné lors de leur affrontement en phase à élimination directe. S'exprimant avant le match à l'AT&T Stadium d'Arlington, le sélectionneur espagnol a souligné le danger que représente toujours la star d'Al-Nassr au plus haut niveau.
« J'admire Cristiano et les gens comme lui, qui ont du caractère et de l'ambition. C'est un exemple pour tout le monde », a déclaré De la Fuente aux journalistes. « Avec le talent et la classe dont il dispose, il peut faire basculer un match à tout moment. Je préférerais qu'il ne joue pas, mais je pense qu'il sera sur le terrain et que nous aurons le plaisir de voir à l'œuvre l'un des meilleurs joueurs de l'histoire ; nous essaierons alors de prendre le dessus sur lui et sur son équipe. »
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Revenir sur le mythe Ronaldo
Malgré son âge, Cristiano Ronaldo demeure le pivot de l’attaque portugaise et alimente un débat permanent chez les supporters comme chez les spécialistes. Si certains estiment que sa présence pourrait freiner l’équipe de Roberto Martínez, le camp espagnol balaye ces hypothèses. La jeune pépite du FC Barcelone, Gavi, figure parmi ceux qui estiment que le vétéran lusitanien reste une menace, quelles que soient les rumeurs extérieures.
Luis de la Fuente a abondé dans ce sens, rappelant que son équipe ne devait pas relâcher son attention si elle voulait atteindre les quarts de finale. « Avec Cristiano, on ne peut jamais se reposer sur ses lauriers », a-t-il affirmé. « On ne peut accorder aucun répit à ce genre de footballeurs brillants, mais j’ai confiance en nos défenseurs. Nous verrons qui aura le dessus dans cette bataille ; je pense que nous saurons maîtriser toutes ces situations. »
Une dernière danse pour Ronaldo
Ce match revêt une dimension émotionnelle particulière, car il signe la fin d’une ère pour l’ancienne icône du Real Madrid et de Manchester United. Âgé de 41 ans, il a déjà annoncé que ce serait sa dernière Coupe du monde, transformant chaque rencontre à élimination directe en possible ultime sortie.
Le capitaine portugais s’est montré combatif quant à son rôle, déclarant : « Que je joue ou non, j’aurai toujours un rôle important au sein de cette équipe nationale. J’arrêterai quand je le voudrai, pas quand vous le voudrez. » Du côté de l’Espagne, l’objectif est de faire abstraction du spectacle que représente la dernière danse de Ronaldo et de se concentrer sur l’obstacle immédiat qui se dresse devant elle.
- AFP
Une finale où la moindre erreur pourrait être fatale
De la Fuente a rapidement rappelé à ses joueurs que l’époque des expérimentations lors de la phase de groupes était terminée et que l’heure était désormais à la performance maximale, alors qu’ils cherchent à confirmer leur bonne dynamique après leur victoire contre l’Autriche en seizièmes de finale. « Ce n’est pas un match comme les autres, demain c’est une finale et ce pourrait bien être le dernier match », a souligné l’entraîneur espagnol. « C’est un tournoi où l’on avance pas à pas, mais les enjeux sont immédiats. Nous avons encore une marge de progression et nous voulons faire un peu mieux lors du prochain match. »
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