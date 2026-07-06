« Je préférerais qu’il ne joue pas » : l’Espagne espère éviter Cristiano Ronaldo, mais se prépare à défier le « GOAT » lors de son match contre le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde

De la Fuente a fait part de son immense admiration pour le capitaine portugais Ronaldo, tout en espérant que le légendaire attaquant ne soit pas aligné lors de leur affrontement en phase à élimination directe. S'exprimant avant le match à l'AT&T Stadium d'Arlington, le sélectionneur espagnol a souligné le danger que représente toujours la star d'Al-Nassr au plus haut niveau.

« J'admire Cristiano et les gens comme lui, qui ont du caractère et de l'ambition. C'est un exemple pour tout le monde », a déclaré De la Fuente aux journalistes. « Avec le talent et la classe dont il dispose, il peut faire basculer un match à tout moment. Je préférerais qu'il ne joue pas, mais je pense qu'il sera sur le terrain et que nous aurons le plaisir de voir à l'œuvre l'un des meilleurs joueurs de l'histoire ; nous essaierons alors de prendre le dessus sur lui et sur son équipe. »



