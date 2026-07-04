Peu après la défaite, un passionné Marsch a refusé de baisser les bras, préférant mettre en avant les progrès de l'équipe nord-américaine. Malgré l'ampleur du revers sur le papier, le coach a estimé que la performance réelle était bien différente face à une sélection marocaine, redoutable sur la scène internationale.

« Franchement, on était la meilleure équipe. On était la meilleure équipe, non ? Ils ont réussi quelques actions de plus que nous, mais le problème n’était pas le manque d’intensité. C’est juste qu’ils avaient un petit plus de qualité dans le dernier tiers, et qu’il nous a manqué un peu de capacité à créer l’occasion au moment où il le fallait », a déclaré Marsch à TSN.

« Sur le plan du jeu, de notre identité footballistique et de l’engagement d’un groupe qui croit en ses moyens, nous avons poussé une équipe de haut niveau dans ses retranchements. Elle n’a pas perdu depuis – je ne sais même pas depuis combien de temps –, et nous avons été nettement supérieurs en première période, ainsi qu’en début de seconde. Une seule action a fait la différence (1-0) ; sinon, la rencontre nous appartenait. »