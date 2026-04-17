Selon l’expert de Sky, un échange retentissant de pilotes pourrait intervenir entre Red Bull et McLaren. Oscar Piastri laisserait ainsi son baquet à côté du champion du monde en titre Lando Norris, tandis que Verstappen rejoindrait l’écurie orange papaye.
Traduit par
« Je peux tout à fait l'imaginer » : Ralf Schumacher évoque un changement spectaculaire de pilote en Formule 1 impliquant Max Verstappen
« Si Lambiase part, je partirai aussi », a affirmé Max Verstappen. Michael Schumacher en a déduit qu’Oscar Piastri pourrait alors rejoindre Red Bull, avant un éventuel passage de Verstappen chez McLaren, sous réserve que ce dernier poursuive sa carrière.
La semaine dernière, on a appris que Lambiase, ingénieur de course et proche confident de Verstappen, quitterait Red Bull au plus tard à l’expiration de son contrat, en 2028, pour rejoindre ensuite McLaren.
Avec le départ de l’Italo-Britannique, Verstappen perd, après le directeur de l’aérodynamique Adrian Newey (parti chez Aston Martin) et le conseiller sportif Dr Helmut Marko (retiré de la F1), son troisième compagnon de longue date en peu de temps. Le Néerlandais et Lambiase collaborent depuis 2016.
La crise sportive que traverse actuellement Red Bull constitue un autre indice laissant présager un départ imminent de l’écurie anglo-autrichienne. Derrière Mercedes, Ferrari et McLaren, elle n’occupe pour l’instant que la quatrième place du classement. Le meilleur résultat de Verstappen à ce jour est une sixième place lors de la première course à Melbourne, en Australie ; il n’occupe donc que la neuvième place au classement général du championnat du monde.
- Getty Images
Max Verstappen quittera-t-il Red Bull, voire la Formule 1 ?
Selon F1-Insider, Max Verstappen ne voit plus d’avenir chez RB et pourrait quitter l’équipe prochainement. Selon certaines sources, le Néerlandais disposerait dans son contrat de plusieurs clauses liées à la performance qui faciliteraient un départ anticipé. Si Verstappen n’est pas au moins troisième du championnat du monde à la trêve estivale, il pourra quitter l’équipe en fin d’année grâce à une clause de sortie, précise le rapport.
Depuis des mois, des rumeurs prêtent au pilote de 28 ans l’intention de quitter Red Bull pour rejoindre une autre écurie, voire de quitter la F1. Mercedes est souvent citée comme destination possible, George Russell n’étant pas totalement assuré de son baquet.
Piastri, de son côté, est sous contrat avec McLaren jusqu’en 2028, mais le troisième du championnat 2023 se sentirait injustement traité au sein de l’équipe et son nom circule également dans les spéculations.
Max Verstappen : ses statistiques de carrière
titre de champion du monde
Départs en course
Victoires
Poles
Podiums
Meilleurs tours en course
Points au championnat du monde
4
236
71
48
127
37
3456,5.