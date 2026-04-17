« Je peux tout à fait l'imaginer » : Ralf Schumacher évoque un changement spectaculaire de pilote en Formule 1 impliquant Max Verstappen

« Si Lambiase part, je partirai aussi », a affirmé Max Verstappen. Michael Schumacher en a déduit qu’Oscar Piastri pourrait alors rejoindre Red Bull, avant un éventuel passage de Verstappen chez McLaren, sous réserve que ce dernier poursuive sa carrière.

La semaine dernière, on a appris que Lambiase, ingénieur de course et proche confident de Verstappen, quitterait Red Bull au plus tard à l’expiration de son contrat, en 2028, pour rejoindre ensuite McLaren.

Avec le départ de l’Italo-Britannique, Verstappen perd, après le directeur de l’aérodynamique Adrian Newey (parti chez Aston Martin) et le conseiller sportif Dr Helmut Marko (retiré de la F1), son troisième compagnon de longue date en peu de temps. Le Néerlandais et Lambiase collaborent depuis 2016.

La crise sportive que traverse actuellement Red Bull constitue un autre indice laissant présager un départ imminent de l’écurie anglo-autrichienne. Derrière Mercedes, Ferrari et McLaren, elle n’occupe pour l’instant que la quatrième place du classement. Le meilleur résultat de Verstappen à ce jour est une sixième place lors de la première course à Melbourne, en Australie ; il n’occupe donc que la neuvième place au classement général du championnat du monde.