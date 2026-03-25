« Je peux le confirmer » : le VfB Stuttgart officialise le troisième transfert le plus cher de l'histoire du club – des rumeurs circulent concernant un nouvel attaquant

El Khannouss devient ainsi le troisième transfert le plus cher de l'histoire du VfB, détrônant Badredine Bouanani, qui, tout comme le jeune homme de 21 ans, avait rejoint le club du Neckar peu avant la clôture du mercato estival. Les Stuttgardiens auraient déboursé 15 millions d'euros pour arracher l'Algérien à l'OGC Nice.

Contrairement à El Khannouss, Bouanani est toutefois resté jusqu'à présent bien en deçà des attentes. En Bundesliga, il attend même toujours son premier point. El Khannouss, en revanche, totalise huit buts et trois passes décisives en 33 apparitions toutes compétitions confondues et réalise ainsi dès à présent la meilleure saison de sa carrière. Avec Leicester, relégué de Premier League, il avait déjà contribué à huit buts, tout comme l'année précédente au KRC Genk.

Par ailleurs, des rumeurs laissent entendre que le VfB pourrait encore renforcer son attaque pour la nouvelle saison. Comme le rapportent plusieurs médias néerlandais, le club s'intéresserait à un transfert de Sami Ouaissa. Le joueur de 21 ans a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en 31 rencontres avec le club de l'Eredivisie NEC Nimègue. Le montant du transfert serait compris entre huit et dix millions d'euros, et le VfL Wolfsburg serait également intéressé. En cas de relégation, les Loups, en pleine crise, auraient toutefois peu de chances de l'emporter.