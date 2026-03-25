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« Je peux le confirmer » : le VfB Stuttgart officialise le troisième transfert le plus cher de l'histoire du club – des rumeurs circulent concernant un nouvel attaquant

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B. El Khannouss
S. Ouaissa

Le VfB Stuttgart a annoncé sa première recrue pour la nouvelle saison. Parallèlement, des rumeurs circulent concernant un nouvel attaquant.

Ce qui semblait déjà se profiler ces derniers temps est désormais officiel : Bilal El Khannouss, qui était jusqu'à présent prêté, reste chez les Souabes suite à l'entrée en vigueur d'une option d'achat obligatoire. C'est ce qu'a confirmé le directeur sportif Fabian Wohlgemuth dans une interview accordée au magazine Sport Bild

  • « Oui, c'est vrai. Je peux le confirmer. Toutes les conditions sont désormais remplies », a déclaré l'homme de 46 ans, avant de souligner : « Nous sommes ravis d'avoir réussi à retenir Bilal au VfB. » 

    Selon certaines informations, Stuttgart verserait 18 millions d’euros, plus d’éventuelles primes, à Leicester City pour El Khannouss, qui disposait déjà d’un contrat de prolongation. Le joueur international marocain signe ainsi un contrat jusqu’en 2030, sans clause de départ. Son salaire, primes comprises, s’élèverait à près de trois millions d’euros. 

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  • Bilal El Khannouss VfB Stuttgart 2025Getty Images

    Les transferts les plus chers du VfB : El Khannouss détrône Bouanani du podium

    El Khannouss devient ainsi le troisième transfert le plus cher de l'histoire du VfB, détrônant Badredine Bouanani, qui, tout comme le jeune homme de 21 ans, avait rejoint le club du Neckar peu avant la clôture du mercato estival. Les Stuttgardiens auraient déboursé 15 millions d'euros pour arracher l'Algérien à l'OGC Nice.

    Contrairement à El Khannouss, Bouanani est toutefois resté jusqu'à présent bien en deçà des attentes. En Bundesliga, il attend même toujours son premier point. El Khannouss, en revanche, totalise huit buts et trois passes décisives en 33 apparitions toutes compétitions confondues et réalise ainsi dès à présent la meilleure saison de sa carrière. Avec Leicester, relégué de Premier League, il avait déjà contribué à huit buts, tout comme l'année précédente au KRC Genk.

    Par ailleurs, des rumeurs laissent entendre que le VfB pourrait encore renforcer son attaque pour la nouvelle saison. Comme le rapportent plusieurs médias néerlandais, le club s'intéresserait à un transfert de Sami Ouaissa. Le joueur de 21 ans a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en 31 rencontres avec le club de l'Eredivisie NEC Nimègue. Le montant du transfert serait compris entre huit et dix millions d'euros, et le VfL Wolfsburg serait également intéressé. En cas de relégation, les Loups, en pleine crise, auraient toutefois peu de chances de l'emporter. 

  • VfB Stuttgart : aperçu des transferts les plus coûteux

    JoueursSaisonClub cédantMontant du transfert
    Deniz Undav2024/25Brighton & Hove Albion26,7 millions d'euros
    Ermedin Demirovic2024/25FC Augsbourg23 millions d'euros
    Bilal El Khannouss2026/27Leicester City18 millions d'euros
    Badredine Bouanani2025/26OGC Nice15 millions d'euros
    Tiago Tomas2025/26VfL Wolfsburg13 millions d'euros
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