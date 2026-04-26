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« Je peux compter parmi les meilleurs au monde » : Jeremy Doku, l’attaquant de Manchester City, dévoile ce qu’il doit accomplir pour atteindre le sommet
La quête statistique de l'excellence en matière de buts marqués
Depuis son arrivée à Manchester City en provenance de Rennes en 2023, pour 55 millions de livres sterling (74 millions de dollars), Doku se distingue comme une anomalie statistique en Premier League. Il domine actuellement le championnat aussi bien en nombre de dribbles tentés que de dribbles réussis, mais son efficacité offensive reste modeste, avec seulement 19 buts en 123 matchs. Pep Guardiola a déjà laissé entendre qu’il pensait que Doku « ne serait jamais un buteur de premier plan, pour être honnête », un constat que l’ailier entend bien infirmer.
« Un ailier doit marquer », a-t-il déclaré au Telegraph. « Si je plante ces buts, je suis sûr à 100 % d’y parvenir. Il faut demander aux défenseurs ce qu’ils en pensent. Mais je suis sûr qu’ils diraient que, évidemment, si je marque des buts, la conversation serait tout autre. » Il est déterminé à ajouter des « buts faciles », comme des poussements au fond des filets, à son répertoire, reconnaissant que si ses actions individuelles sont spectaculaires, la régularité vient du fait d’être au bon endroit au bon moment.
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Des duels face aux meilleurs joueurs et des défenses en double-marquage
Le respect que Doku inspire se mesure aux ajustements tactiques que ses adversaires opèrent pour le contenir. Lors d’un récent match contre le Real Madrid en Ligue des champions, il a constaté que les équipes alignent désormais systématiquement deux défenseurs pour suivre ses mouvements. Même des joueurs d’élite comme Trent Alexander-Arnold ont été filmés en train d’imiter ses feintes d’épaule caractéristiques, preuve de la pression physique et mentale qu’il exerce sur ses marqueurs.
« J’ai vu cette vidéo, c’était un beau duel contre lui », déclare Doku à propos de l’ancien joueur de Liverpool. « J’aime jouer contre lui. Vous voyez, quand je joue maintenant, il y a presque toujours deux défenseurs sur moi, ce qui n’est pas un problème car cela libère un coéquipier. Mais je sais qu’en un contre un, c’est évidemment ma plus grande qualité. Je ne vais pas le cacher : c’est mon talent. »
Confirmer son talent sur la grande scène
Le Belge a récemment été le catalyseur de la progression de City en championnat. Lors de la demi-finale de la FA Cup contre Southampton, il est sorti du banc pour renforcer la menace offensive alors que son équipe était en difficulté. Sa ténacité a été récompensée par un but égalisateur décisif, marqué sur une déviation, avant qu’il ne délivre une passe décisive à Nico Gonzalez pour sceller la victoire.
Une efficacité qui vaut à l’attaquant des éloges, à l’image du technicien de Liverpool Arne Slot, qui le juge « imparable » sur de courtes distances. Malgré ces louanges, Doku conserve une humilité de tous les instants. « Je prends ces compliments avec plaisir, mais je ne m’en sers pas comme moteur », explique-t-il. « Au bout du compte, c’est mon rôle d’être constant, toujours imprévisible, difficile à contenir et fiable pour mon équipe. »
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En quête du triplé national et à la poursuite des rivaux
Déjà vainqueur de la Carabao Cup et porté par sa récente victoire contre Burnley, City reste en lice pour le triplé national. Arsenal a bien repris la tête de la Premier League avec trois points d’avance, mais les Citizens ont encore un match en retard crucial. Selon Doku, cette position favorable s’explique avant tout par la faim de victoires qui anime le groupe. « Nous avons lancé une dynamique positive, nous sommes confiants et nous restons affamés. Nous savons qu’il reste encore beaucoup à jouer et c’est ce qui nous pousse », explique-t-il.
Interrogé sur le joueur le plus rapide de l’effectif, Doku, connu pour sa vitesse, concède toutefois qu’Abdukodir Khusanov lui dispute la première place. « Khusanov, tout le monde sait qu’il est très rapide », admet Doku. « Je pense que sur 15 mètres, je me fais confiance. Mais sur peut-être 40 mètres, je pense qu’il l’emportera. » Que ce soit sur la pelouse ou dans la course aux trophées, Doku joue donc à plein régime.