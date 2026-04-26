Depuis son arrivée à Manchester City en provenance de Rennes en 2023, pour 55 millions de livres sterling (74 millions de dollars), Doku se distingue comme une anomalie statistique en Premier League. Il domine actuellement le championnat aussi bien en nombre de dribbles tentés que de dribbles réussis, mais son efficacité offensive reste modeste, avec seulement 19 buts en 123 matchs. Pep Guardiola a déjà laissé entendre qu’il pensait que Doku « ne serait jamais un buteur de premier plan, pour être honnête », un constat que l’ailier entend bien infirmer.

« Un ailier doit marquer », a-t-il déclaré au Telegraph. « Si je plante ces buts, je suis sûr à 100 % d’y parvenir. Il faut demander aux défenseurs ce qu’ils en pensent. Mais je suis sûr qu’ils diraient que, évidemment, si je marque des buts, la conversation serait tout autre. » Il est déterminé à ajouter des « buts faciles », comme des poussements au fond des filets, à son répertoire, reconnaissant que si ses actions individuelles sont spectaculaires, la régularité vient du fait d’être au bon endroit au bon moment.