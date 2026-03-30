Avant le match international opposant la sélection allemande au Ghana, le sélectionneur national Julian Nagelsmann s'est exprimé sur le rôle de joker de Deniz Undav et a pris la défense de Nick Woltemade face aux critiques.
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« Je peux alors dire adieu à ma crédibilité ! » Julian Nagelsmann se montre catégorique dans le débat autour de Deniz Undav
« Deniz réalise beaucoup de belles actions, surtout lorsque l'adversaire est déjà fatigué. Ses qualités s'estompent un peu lorsqu'il doit beaucoup travailler pendant le match. Si l'on regarde ce que nous avons accompli contre la Suisse pendant les 60 à 70 premières minutes pour remporter le match, il en ira de même lors de la Coupe du monde. C'est la première raison », a expliqué Nagelsmann sur ARD.
Il a cité une deuxième raison : « C'est que nous avons défini des rôles. Et je dois m'y tenir lors des deux prochains matchs, sinon je peux dire adieu à ma crédibilité. Si je fais tout différemment, je n'ai même pas besoin d'avoir cette discussion sur les rôles. »
Déjà avant le Championnat d’Europe 2024, Nagelsmann avait considéré comme déterminant pour ses décisions de savoir quel joueur était le mieux adapté à quel rôle dans l’équipe, justifiant ainsi par exemple la non-sélection de Leon Goretzka – qui fait toutefois à nouveau partie intégrante de l’équipe nationale depuis. De même, Nagelsmann avait d’abord justifié l’absence d’Angelo Stiller avant les matchs internationaux contre la Suisse et le Ghana par son rôle, mais il l’a ensuite sélectionné après la blessure d’Aleksandar Pavlovic et l’a titularisé lors des deux rencontres.
L'argumentation de Nagelsmann se vérifie statistiquement, Undav étant effectivement plus efficace en fin de match. Sur ses 23 buts marqués cette saison pour le VfB Stuttgart, il en a inscrit sept en première mi-temps et 16 en seconde mi-temps – mais il figurait généralement dans le onze de départ.
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Nagelsmann à propos de Woltemade : « Cela n'a rien à voir avec lui »
Dès le début du match contre le Ghana, le sélectionneur national a fait confiance à Nick Woltemade, qui n'a pratiquement plus joué à Newcastle United depuis des semaines et qui est devenu le symbole de la crise. Nagelsmann a également attribué cette mauvaise passe à l'entraîneur de l'ancien joueur de Stuttgart. Il a expliqué : « J'ai essayé de le rassurer. Ça n'a rien à voir avec lui. Si tu regardes du côté de Newcastle, c'est pareil pour tout le monde. Même lors des deux matchs décisifs de Ligue des champions, Gordon est resté sur le banc alors qu’il était le meilleur buteur. Je pense que c’est la philosophie d’Eddie Howe de faire beaucoup de changements. »
Il a laissé entendre que Woltemade pourrait servir de remplaçant à Kai Havertz lors de la Coupe du monde. « C'est un très bon joueur, capable de soulager Kai lorsque nous avons besoin d'un profil similaire. »
Undav, en revanche, est un autre type de joueur, « plutôt un finisseur ». Dans l’ensemble, le sélectionneur national voit « déjà suffisamment de potentiel » en attaque.
Nagelsmann souhaite renforcer la confiance en soi de Woltemade
Dès après la victoire 4-3 contre la Suisse, Nagelsmann avait défendu avec véhémence sa décision de faire entrer Woltemade plutôt qu'Undav. Il avait expliqué que, dans ce « match extrêmement intense », Undav n'avait pas nécessairement pu mettre en valeur « ses nombreuses qualités, notamment lorsqu'il a souvent le ballon ». De plus, il estimait qu'il incombait au sélectionneur national de redonner confiance à Woltemade, compte tenu de sa situation difficile au sein de son club, alors qu'Undav, en pleine forme, n'en avait pas besoin.
L'attaquant de 29 ans du VfB Stuttgart avait également fait parler de lui avant la sélection, car il avait déclaré n'avoir plus eu de contact avec Nagelsmann depuis la trêve hivernale – ce pour quoi ce dernier s'était à son tour justifié publiquement.
Lors du match international à Stuttgart, il a de nouveau été au centre de l'attention dès le début, malgré sa place sur le banc : à trois reprises au cours de la première mi-temps, les spectateurs l'ont acclamé en chantant son nom. Undav a réagi avec un sourire et a salué le public, visiblement ravi.
Deniz Undav et Nick Woltemade : statistiques de la saison 2025/26
Deniz Undav
Nick Woltemade
Matchs
38
48
Buts
23
11
Passes décisives
13
5