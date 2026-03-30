« Je peux alors dire adieu à ma crédibilité ! » Julian Nagelsmann se montre catégorique dans le débat autour de Deniz Undav

« Deniz réalise beaucoup de belles actions, surtout lorsque l'adversaire est déjà fatigué. Ses qualités s'estompent un peu lorsqu'il doit beaucoup travailler pendant le match. Si l'on regarde ce que nous avons accompli contre la Suisse pendant les 60 à 70 premières minutes pour remporter le match, il en ira de même lors de la Coupe du monde. C'est la première raison », a expliqué Nagelsmann sur ARD.

Il a cité une deuxième raison : « C'est que nous avons défini des rôles. Et je dois m'y tenir lors des deux prochains matchs, sinon je peux dire adieu à ma crédibilité. Si je fais tout différemment, je n'ai même pas besoin d'avoir cette discussion sur les rôles. »

Déjà avant le Championnat d’Europe 2024, Nagelsmann avait considéré comme déterminant pour ses décisions de savoir quel joueur était le mieux adapté à quel rôle dans l’équipe, justifiant ainsi par exemple la non-sélection de Leon Goretzka – qui fait toutefois à nouveau partie intégrante de l’équipe nationale depuis. De même, Nagelsmann avait d’abord justifié l’absence d’Angelo Stiller avant les matchs internationaux contre la Suisse et le Ghana par son rôle, mais il l’a ensuite sélectionné après la blessure d’Aleksandar Pavlovic et l’a titularisé lors des deux rencontres.

L'argumentation de Nagelsmann se vérifie statistiquement, Undav étant effectivement plus efficace en fin de match. Sur ses 23 buts marqués cette saison pour le VfB Stuttgart, il en a inscrit sept en première mi-temps et 16 en seconde mi-temps – mais il figurait généralement dans le onze de départ.



