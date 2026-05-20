Getty Images Sport
Traduit par
« Je perçois une profonde moquerie » : le retour de Neymar au Brésil qualifié sans ménagement de « cirque » par un champion du monde
Un retour controversé pour la star de Santos
La décision d’Ancelotti d’inclure Neymar dans son groupe pour la Coupe du monde 2026 a provoqué un vif débat dans le monde du football. Après trois ans d’absence sur la scène internationale, le retour du joueur de 34 ans au sein de la Seleção a d’abord été salué par de nombreux supporters dans son pays natal, mais des nuances plus sombres commencent à apparaître parmi les observateurs avisés. Si le romantisme d’une dernière danse pour l’ancien attaquant du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain séduit certains, les critiques s’interrogent sur la viabilité physique et tactique du vétéran.
- AFP
Dugarry dénonce des célébrations « hypocrites »
Christophe Dugarry, champion du monde 1998, dénonce un engouement qu’il juge insincère autour de la sélection de Neymar. Pour lui, le « cirque » médiatique qui entoure cette convocation manque de respect à l’héritage du joueur et au prestige de la Seleção.
« Ces célébrations ne sont pas sincères. Je perçois une profonde moquerie derrière la sélection de Neymar. Je commence à entendre des choses comme : “Il sera blessé avant même que le tournoi ne commence” ou “Il a pris du poids”. Je pense que beaucoup de gens sont en train de faire de lui une sorte de spectacle de monstres. Ça me dérange. Neymar contribue à cela », a déclaré Dugarry lors d’une intervention sur RMC Sport.
Des interrogations sur les normes sportives au Brésil
Pour Dugarry, le retour de Neymar, après sa longue absence et ses récents problèmes physiques, est le symptôme d’un mal bien plus profond au sein de la sélection quintuple championne du monde. Il estime que s’appuyer sur un joueur qui a dépassé son apogée révèle un vivier de talents ou une vision de la direction considérablement affaiblis ces dernières années.
« Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Sélectionner Neymar montre à quel point le Brésil est tombé bas. Penser que Neymar n’est qu’un joueur parmi d’autres est une illusion. Je ne suis pas convaincu que ce garçon puisse encore apporter quoi que ce soit à cette équipe », a-t-il ajouté.
- AFP
Le compte à rebours final pour la Coupe du monde 2026 est lancé.
Alors que le groupe doit se rassembler à Granja Comary le 27 mai, Neymar sait qu’il doit répondre aux sceptiques. Avant de s’envoler pour l’Amérique du Nord, le Brésil disputera un match amical contre le Panama au Maracanã le 31 mai. Dans le cadre de la Coupe du monde, l’équipe d’Ancelotti affrontera ensuite le Maroc, Haïti et l’Écosse au sein du groupe C.