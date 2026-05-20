Christophe Dugarry, champion du monde 1998, dénonce un engouement qu’il juge insincère autour de la sélection de Neymar. Pour lui, le « cirque » médiatique qui entoure cette convocation manque de respect à l’héritage du joueur et au prestige de la Seleção.

« Ces célébrations ne sont pas sincères. Je perçois une profonde moquerie derrière la sélection de Neymar. Je commence à entendre des choses comme : “Il sera blessé avant même que le tournoi ne commence” ou “Il a pris du poids”. Je pense que beaucoup de gens sont en train de faire de lui une sorte de spectacle de monstres. Ça me dérange. Neymar contribue à cela », a déclaré Dugarry lors d’une intervention sur RMC Sport.