Getty Images Sport
Traduit par
« Je pense que je vais remporter la Coupe du monde » : Lamine Yamal affirme que la France n'est « pas meilleure » que l'Espagne et lance un dernier appel avant la finale
Selon Yamal, l’Espagne est prête à dominer le football mondial.
La jeune pépite du FC Barcelone vise désormais le Saint Graal, écartant d’un geste l’idée selon laquelle d’autres nations seraient supérieures à l’équipe de De la Fuente. Malgré des prestations en dents de scie lors de la phase de groupes, l’attaquant de 18 ans demeure convaincu que la Roja possède les atouts pour aller au bout et conquérir un deuxième titre mondial.
- Getty Images Sport
Les Bleus ne sont plus considérés comme les favoris de la compétition.
La France, largement favorite après une phase de groupes parfaite, est présentée comme la grande dominatrice des phases éliminatoires. Pourtant, Yamal ne se laisse pas intimider par les champions du monde 2018. Il rappelle la victoire de l’Espagne sur les Bleus lors de l’Euro 2024 pour souligner que l’équipe de France ne doit pas être placée sur un piédestal au-dessus de ses rivaux européens.
Interrogé sur l’engouement médiatique autour de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers, Yamal a confié à l’émission « Tiempo de Juego » de la COPE : « Aucune équipe n’est imbattable. La France n’est pas meilleure que nous ; elle ne nous a pas battus depuis l’Euro. Il n’y a pas de favori. Personne ne nous est supérieur… À chaque grand tournoi, je me dis que je vais gagner. C’est ce qui m’anime en ce moment : je suis convaincu que nous pouvons remporter la Coupe du monde. »
Yamal s'engage pour la Coupe du monde
Si son talent sur le terrain est souvent qualifié de précoce, Yamal a fait preuve d’un sang-froid à toute épreuve lorsqu’il a évoqué les émotions liées au tournoi. Il a révélé que, bien qu’il ait déjà versé des larmes à cause de blessures ou pour sa famille par le passé, il compte bien rester stoïque même si l’Espagne parvient au sommet du football international.
Interrogé sur sa réaction en cas de victoire en finale, le jeune joueur a fait cette promesse : « Je ne m'emballe jamais, je ne pleure pas. J'ai pleuré quand je me suis blessé, quand j'ai vu ma mère pleurer. Si je remporte la Coupe du monde, je ne pleurerai pas, c'est impossible. »
Interrogé sur la manière de célébrer un éventuel sacre, il a ajouté : « Je ne peux pas me faire tatouer parce que je suis musulman, mais je ne tatouerais personne. »
- Getty Images
Zoom sur les éliminatoires
Critiquée pour ses prestations en Amérique du Nord, l’Espagne, selon Yamal, aborde à peine le « vrai » tournoi. Le jeune joueur affirme que, désormais, les résultats comptent plus que le style, tout en se disant convaincu que le niveau de jeu s’élèvera naturellement au fil des matches à élimination directe.
« Les gens disent que nous pouvons mieux jouer, mais nous nous concentrons sur le fait de rester calmes, de gagner d’abord, et ensuite nous nous améliorerons », a noté Yamal. « Nous pouvons nous améliorer, nous valons bien mieux que ce que nous montrons actuellement, mais je veux gagner. Il faut aller sur le terrain, bien jouer et gagner. Nous devons avoir confiance. La phase de groupes ne signifie plus rien désormais. »
La Roja devra donc élever son niveau de jeu face à l’Autriche en seizièmes de finale. En cas de qualification, une demi-finale contre la France pourrait se dessiner, où les propos affirmatifs de Yamal seraient alors mis à l’épreuve.