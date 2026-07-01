La France, largement favorite après une phase de groupes parfaite, est présentée comme la grande dominatrice des phases éliminatoires. Pourtant, Yamal ne se laisse pas intimider par les champions du monde 2018. Il rappelle la victoire de l’Espagne sur les Bleus lors de l’Euro 2024 pour souligner que l’équipe de France ne doit pas être placée sur un piédestal au-dessus de ses rivaux européens.

Interrogé sur l’engouement médiatique autour de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers, Yamal a confié à l’émission « Tiempo de Juego » de la COPE : « Aucune équipe n’est imbattable. La France n’est pas meilleure que nous ; elle ne nous a pas battus depuis l’Euro. Il n’y a pas de favori. Personne ne nous est supérieur… À chaque grand tournoi, je me dis que je vais gagner. C’est ce qui m’anime en ce moment : je suis convaincu que nous pouvons remporter la Coupe du monde. »



