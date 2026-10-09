Soria a donné son point de vue sur l’arrivée potentielle du défenseur lors d’une apparition dans la célèbre émission de radio espagnole 'El Larguero'. Le gardien de Getafe a clairement soutenu la signature du vétéran, affirmant : « Je pense que cela va se faire. »

Soria a ensuite souligné à quel point le vestiaire accueillerait avec enthousiasme une figure aussi expérimentée, ajoutant : « Nous serions ravis. Un recrutement comme Carvajal, avec toute son expérience, sa qualité et tout ce qu’un joueur comme lui apporte, serait une recrue dix sur dix. »