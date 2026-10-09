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« Je pense que cela va se faire » : la star de Getafe David Soria est convaincue que l’ancien défenseur du Real Madrid Dani Carvajal bouclera un transfert surprise malgré les obstacles en Liga
Le vestiaire soutient le recrutement du vétéran
L’optimisme grandit au sein de l’effectif de Bordalas concernant une arrivée de Carvajal, qui reste libre de tout contrat après l’expiration de son contrat avec Madrid le 30 juin. L’ancien arrière droit de l’Espagne, âgé de 34 ans, a déjà passé sa visite médicale, mais la confirmation de l’opération est retardée par la vérification du plafond salarial par les autorités de la ligue. Soria estime que l’arrivée du sextuple vainqueur de la Ligue des champions apporterait un coup de pouce inestimable alors que l’équipe traverse un calendrier chargé.
- NurPhoto
Le gardien évalue un possible renfort défensif
Soria a donné son point de vue sur l’arrivée potentielle du défenseur lors d’une apparition dans la célèbre émission de radio espagnole 'El Larguero'. Le gardien de Getafe a clairement soutenu la signature du vétéran, affirmant : « Je pense que cela va se faire. »
Soria a ensuite souligné à quel point le vestiaire accueillerait avec enthousiasme une figure aussi expérimentée, ajoutant : « Nous serions ravis. Un recrutement comme Carvajal, avec toute son expérience, sa qualité et tout ce qu’un joueur comme lui apporte, serait une recrue dix sur dix. »
Les règles financières freinent la progression du transfert
Malgré un enthousiasme généralisé au sein de l’effectif, l’opération reste en suspens pendant que l’organe de validation de la Liga examine si la proposition salariale de Getafe respecte les critères de valeur de marché et les règles de contrôle économique.
Revenant sur les négociations complexes actuellement menées par la direction du club, Soria a plaisanté : « Voyons si le président peut sortir quelque chose de son chapeau et si nous pouvons parvenir à un accord. »
Le gardien a conclu en réitérant une nouvelle fois sa confiance dans le fait que le transfert se concrétisera : « Je pense que cela va se faire. »
- Getty Images Sport
Un calendrier chargé exige de la profondeur d’effectif
Les dirigeants de Getafe sont désormais dans une course contre la montre pour structurer un montage financier viable permettant d’intégrer le vétéran au poste de latéral droit dans le strict respect du plafond de dépenses. Une profondeur d’effectif supplémentaire est jugée essentielle alors que l’équipe de Bordalas se prépare à concilier ses obligations nationales et la compétition européenne dans les mois à venir. Soria et ses coéquipiers restent optimistes quant à la possibilité de finaliser rapidement un accord, afin de permettre à Carvajal de s’intégrer avant une série de rencontres exigeante.
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