« Ce n'était peut-être pas idéal d'être toujours présent au bord du terrain pendant la Coupe du monde. Je pense que tout le monde à la DFB n'a pas apprécié qu'il y ait toujours cette ombre. On aurait peut-être pu faire les choses autrement », a déclaré Schweinsteiger sur la chaîne ARD à propos du rôle d'expert de Klopp.

Sur le plan sportif, le champion du monde 2014 se dit néanmoins convaincu par le futur sélectionneur : « Partout où il est passé, il a obtenu des résultats. Il sait comment bâtir une équipe gagnante », a-t-il affirmé, avant d’ajouter : « J’espère qu’il nous ramènera au plus haut niveau mondial. »