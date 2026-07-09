L'ancien entraîneur, qui a notamment dirigé le Borussia Dortmund et le FC Liverpool, intervient également en tant qu'expert sur Magenta TV aux côtés de Mats Hummels et Thomas Müller. Il est actuellement le grand favori pour succéder à Julian Nagelsmann, le sélectionneur de l'équipe nationale allemande, qui a démissionné après l'élimination précoce de l'équipe du tournoi.
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« Je pense que ça n'a pas plu à tout le monde à la DFB » : Bastian Schweinsteiger critique un aspect du travail de Jürgen Klopp
« Ce n'était peut-être pas idéal d'être toujours présent au bord du terrain pendant la Coupe du monde. Je pense que tout le monde à la DFB n'a pas apprécié qu'il y ait toujours cette ombre. On aurait peut-être pu faire les choses autrement », a déclaré Schweinsteiger sur la chaîne ARD à propos du rôle d'expert de Klopp.
Sur le plan sportif, le champion du monde 2014 se dit néanmoins convaincu par le futur sélectionneur : « Partout où il est passé, il a obtenu des résultats. Il sait comment bâtir une équipe gagnante », a-t-il affirmé, avant d’ajouter : « J’espère qu’il nous ramènera au plus haut niveau mondial. »
Bastian Schweinsteiger dévoile l'ossature renouvelée de l'équipe nationale allemande.
Pour Schweinsteiger, les joueurs déjà présents lors de la Coupe du monde doivent continuer à jouer un rôle clé. Il cite ainsi Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic et Lennart Karl comme les piliers autour desquels bâtir l’équipe.
« Je pense que ce sont ces joueurs qui pourront former à l'avenir la colonne vertébrale de l'équipe nationale », a-t-il déclaré.
Les étapes de la carrière de Jürgen Klopp en tant qu'entraîneur principal
Période Club 2001-2008 FSV Mayence 05 2008 – 2015 Borussia Dortmund 2015 – 2024 Liverpool FC
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