Arsenal a réalisé un début de saison parfait en Premier League, en balayant Coventry City 3-0 lors de son match d’ouverture grâce à des buts. Les hommes de Mikel Arteta ont ensuite affiché leur solidité lundi soir en s’imposant 1-0 sur la pelouse d’Aston Villa pour conserver leur place en tête du classement. Cependant, Crouch estime que cette série pourrait s’arrêter brutalement lorsque Xabi Alonso emmènera Chelsea dans le nord de Londres dimanche après-midi.

S’exprimant dans That Peter Crouch Podcast, l’ancien attaquant de Liverpool et de Tottenham a fait part de son enthousiasme pour le derby à venir, en déclarant : « Super match ! Deux équipes en grande forme aussi. Je vais semer le trouble et je vais miser sur une victoire 3-2 de Chelsea. Je pense qu’ils se sont affirmés comme des prétendants au titre. »

C’est une déclaration audacieuse sachant qu’Arsenal est invaincu lors de ses 11 dernières confrontations avec Chelsea et part clairement favori chez les bookmakers avant le week-end.