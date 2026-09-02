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« Je pense qu’ils vont gagner ! » : Peter Crouch fait une prédiction audacieuse sur Arsenal-Chelsea avant un énorme choc de Premier League
Crouch prédit un exploit à l'Emirates
Arsenal a réalisé un début de saison parfait en Premier League, en balayant Coventry City 3-0 lors de son match d’ouverture grâce à des buts. Les hommes de Mikel Arteta ont ensuite affiché leur solidité lundi soir en s’imposant 1-0 sur la pelouse d’Aston Villa pour conserver leur place en tête du classement. Cependant, Crouch estime que cette série pourrait s’arrêter brutalement lorsque Xabi Alonso emmènera Chelsea dans le nord de Londres dimanche après-midi.
S’exprimant dans That Peter Crouch Podcast, l’ancien attaquant de Liverpool et de Tottenham a fait part de son enthousiasme pour le derby à venir, en déclarant : « Super match ! Deux équipes en grande forme aussi. Je vais semer le trouble et je vais miser sur une victoire 3-2 de Chelsea. Je pense qu’ils se sont affirmés comme des prétendants au titre. »
C’est une déclaration audacieuse sachant qu’Arsenal est invaincu lors de ses 11 dernières confrontations avec Chelsea et part clairement favori chez les bookmakers avant le week-end.
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L’attaque de Chelsea tourne à plein régime
Chelsea aborde ce choc avec un bilan tout aussi parfait, après avoir pris six points lors de ses deux premiers matches. Sous la direction d'Alonso, la ligne offensive des Blues a eu l'air dévastatrice, avec Joao Pedro, Cole Palmer et Morgan Rogers qui se sont imposés comme l'une des unités offensives les plus dangereuses de la division.
Crouch a admis avoir été particulièrement impressionné par l'impact de l'attaquant brésilien Pedro depuis son arrivée à Stamford Bridge, soulignant l'enthousiasme contagieux du joueur sur le terrain.
Évoquant la qualité individuelle au sein de l'effectif de Chelsea, Crouch a déclaré : « Pedro, pour moi, j'adore le voir jouer au football. C'est un joueur qui aime le football et on voit simplement qu'il aime le football. Je pense ça depuis le premier match contre Fulham, je pense qu'il va marquer des buts cette saison. Je pense juste qu'il va marquer des buts. Neto a l'air affûté, créatif. Ils ont des joueurs créatifs dans cette équipe. »
Les vulnérabilités défensives restent une préoccupation
Si l’attaque a été sensationnelle, la stabilité défensive de Chelsea reste un sujet majeur de discussion. Chelsea a encaissé cinq buts lors de ses deux premiers matches contre Fulham et Brighton, ce qui met en évidence une fragilité qu’Arteta cherchera sans aucun doute à exploiter.
Crouch a reconnu que même avec l’arrivée d’un nouveau gardien de classe mondiale, Chelsea a peu de chances de garder sa cage inviolée face à la force de frappe de Saka et Havertz. En développant sur la situation défensive, Crouch a déclaré : « Le seul problème ici [pour Chelsea], c’est défensivement, je pense que Chelsea va encaisser. Je pense que Chelsea va encaisser des buts, Brighton en a marqué trois contre eux. Je pense qu’ils vont encaisser des buts, mais je pense qu’il y aura des buts, ce sera intéressant à voir. »
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Le facteur Martinez
Crouch a couvert d’éloges la cellule de recrutement de Stamford Bridge pour avoir fait venir un joueur du calibre d’Emiliano Martinez pour un montant relativement modeste, qualifiant l’opération comme l’un des meilleurs coups du mercato actuel.
Crouch s’est montré dithyrambique dans son évaluation du nouveau numéro un de Chelsea, déclarant : « J’adore la signature d’Emiliano Martinez, je pense que c’est une signature brillante. Réussir à obtenir pour 7 M£ un leader dominant, vainqueur de la Coupe du monde, dans le contexte actuel… Je trouve ça incroyable, c’est une excellente signature. »
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