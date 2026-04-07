Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Vinicius JuniorGetty Images
Christian Guinin

Traduit par

« Je pense qu'il doit rester tel qu'il est » : l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, prend la défense de Vinicius Junior, la star du Real Madrid

Ligue des Champions
Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Vinicius Junior
V. Kompany

À l'issue de la victoire 2-1 du FC Bayern Munich contre le Real Madrid, Vincent Kompany a tenu des propos sans détours à l'égard de Vinicius Junior.

Peu avant le début de la deuxième mi-temps, une rencontre a eu lieu sur la ligne de touche entre l'entraîneur du club le plus titré d'Allemagne et la superstar des Blancos ; les deux hommes se sont chaleureusement embrassés et ont échangé quelques mots.

  • Interrogé sur cette scène après le coup de sifflet final sur Prime Video, Kompany a déclaré : « C'était la première fois que je le heurtais. Je pense que Vini doit rester tel qu'il est. De mon côté, il a tout mon soutien. Peu importe qu'il s'agisse d'un joueur adverse ou non. »

    Vinicius a souvent été critiqué par le passé en raison de son comportement parfois extrêmement provocateur sur le terrain. Des joutes verbales avec des joueurs adverses, des entraîneurs ou même les arbitres, ainsi que des poses de célébration juste devant les tribunes des supporters adverses, sont monnaie courante chez le joueur de 25 ans.

    Selon Kompany, il faut toutefois « parfois des joueurs qui sortent du lot. Nous en avons aussi et nous profitons des succès de ces joueurs. Au Bayern, c’était par exemple Franck Ribéry. »

    Bien sûr, chacun a le droit d’avoir son opinion sur Vinicius Junior, mais l’entraîneur munichois a précisé que les altercations ne devaient « pas dépasser certaines limites ». « C’est pourquoi j’ai beaucoup de respect pour Vini. Je ne veux bien sûr pas qu’il joue trop bien contre nous, mais l’aspect humain prime sur le résultat », a déclaré le Belge.

    • Publicité
  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Kompany avait déjà pris la défense de Vinicius par le passé

    Kompany avait déjà pris clairement position aux côtés de Vinicius lors du débat sur le racisme il y a quelques semaines, lui assurant son soutien. À l'époque, le Brésilien avait été victime d'insultes présumées racistes de la part de son adversaire Gianluca Prestianni lors du match de Ligue des champions opposant le Real Madrid au Benfica, ce qui avait poussé Kompany à lancer un appel vibrant lors d'une conférence de presse.

    « Quand on regarde la réaction de Vinicius, on voit qu’elle ne peut pas être simulée. C’est une réaction émotionnelle et je ne vois aucun avantage pour lui à aller voir l’arbitre et à endosser tout ce désastre. Vinicius n’a aucune raison de faire cela. Mais il le fait, et il le fait parce que c’est la seule chose à faire à ce moment-là », a déclaré le Belge lorsque le sujet a été abordé.

  • ViniciusGetty Images

    Kramer a conseillé au Bayern de provoquer une suspension de Vinicius

    Avant même le coup d'envoi mardi soir, Vinicius avait déjà fait l'objet de discussions parmi les experts de Prime Video. Le champion du monde Christoph Kramer, par exemple, avait conseillé aux joueurs du Bayern de provoquer un carton jaune chez le Brésilien afin qu'il rate le match retour à l'Allianz Arena.

    « En interne, je pense qu’on se dit en équipe : “Bon sang, il faut qu’on le fasse sortir pour le match retour” », a supposé Kramer. La raison : si Vinicius avait reçu un nouveau carton jaune lors du match aller – ce qui aurait été son troisième de la saison de Ligue des champions en cours –, il aurait manqué le match retour des quarts de finale à Munich mercredi prochain. Mais cela ne s’est pas produit.

  • Les prochains matchs du FC Bayern Munich

    Date

    Heure

    Rencontre

    Samedi 11 avril

    18h30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Mercredi 15 avril

    21 h

    FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)

    Dimanche 19 avril

    17h30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

    Mercredi 22 avril

    20 h 45

    Bayer Leverkusen - FC Bayern (Coupe d'Allemagne)

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St.Pauli crest
St.Pauli
FCP
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB