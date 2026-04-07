Interrogé sur cette scène après le coup de sifflet final sur Prime Video, Kompany a déclaré : « C'était la première fois que je le heurtais. Je pense que Vini doit rester tel qu'il est. De mon côté, il a tout mon soutien. Peu importe qu'il s'agisse d'un joueur adverse ou non. »

Vinicius a souvent été critiqué par le passé en raison de son comportement parfois extrêmement provocateur sur le terrain. Des joutes verbales avec des joueurs adverses, des entraîneurs ou même les arbitres, ainsi que des poses de célébration juste devant les tribunes des supporters adverses, sont monnaie courante chez le joueur de 25 ans.

Selon Kompany, il faut toutefois « parfois des joueurs qui sortent du lot. Nous en avons aussi et nous profitons des succès de ces joueurs. Au Bayern, c’était par exemple Franck Ribéry. »

Bien sûr, chacun a le droit d’avoir son opinion sur Vinicius Junior, mais l’entraîneur munichois a précisé que les altercations ne devaient « pas dépasser certaines limites ». « C’est pourquoi j’ai beaucoup de respect pour Vini. Je ne veux bien sûr pas qu’il joue trop bien contre nous, mais l’aspect humain prime sur le résultat », a déclaré le Belge.