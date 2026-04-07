Peu avant le début de la deuxième mi-temps, une rencontre a eu lieu sur la ligne de touche entre l'entraîneur du club le plus titré d'Allemagne et la superstar des Blancos ; les deux hommes se sont chaleureusement embrassés et ont échangé quelques mots.
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« Je pense qu'il doit rester tel qu'il est » : l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, prend la défense de Vinicius Junior, la star du Real Madrid
Interrogé sur cette scène après le coup de sifflet final sur Prime Video, Kompany a déclaré : « C'était la première fois que je le heurtais. Je pense que Vini doit rester tel qu'il est. De mon côté, il a tout mon soutien. Peu importe qu'il s'agisse d'un joueur adverse ou non. »
Vinicius a souvent été critiqué par le passé en raison de son comportement parfois extrêmement provocateur sur le terrain. Des joutes verbales avec des joueurs adverses, des entraîneurs ou même les arbitres, ainsi que des poses de célébration juste devant les tribunes des supporters adverses, sont monnaie courante chez le joueur de 25 ans.
Selon Kompany, il faut toutefois « parfois des joueurs qui sortent du lot. Nous en avons aussi et nous profitons des succès de ces joueurs. Au Bayern, c’était par exemple Franck Ribéry. »
Bien sûr, chacun a le droit d’avoir son opinion sur Vinicius Junior, mais l’entraîneur munichois a précisé que les altercations ne devaient « pas dépasser certaines limites ». « C’est pourquoi j’ai beaucoup de respect pour Vini. Je ne veux bien sûr pas qu’il joue trop bien contre nous, mais l’aspect humain prime sur le résultat », a déclaré le Belge.
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Kompany avait déjà pris la défense de Vinicius par le passé
Kompany avait déjà pris clairement position aux côtés de Vinicius lors du débat sur le racisme il y a quelques semaines, lui assurant son soutien. À l'époque, le Brésilien avait été victime d'insultes présumées racistes de la part de son adversaire Gianluca Prestianni lors du match de Ligue des champions opposant le Real Madrid au Benfica, ce qui avait poussé Kompany à lancer un appel vibrant lors d'une conférence de presse.
« Quand on regarde la réaction de Vinicius, on voit qu’elle ne peut pas être simulée. C’est une réaction émotionnelle et je ne vois aucun avantage pour lui à aller voir l’arbitre et à endosser tout ce désastre. Vinicius n’a aucune raison de faire cela. Mais il le fait, et il le fait parce que c’est la seule chose à faire à ce moment-là », a déclaré le Belge lorsque le sujet a été abordé.
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Kramer a conseillé au Bayern de provoquer une suspension de Vinicius
Avant même le coup d'envoi mardi soir, Vinicius avait déjà fait l'objet de discussions parmi les experts de Prime Video. Le champion du monde Christoph Kramer, par exemple, avait conseillé aux joueurs du Bayern de provoquer un carton jaune chez le Brésilien afin qu'il rate le match retour à l'Allianz Arena.
« En interne, je pense qu’on se dit en équipe : “Bon sang, il faut qu’on le fasse sortir pour le match retour” », a supposé Kramer. La raison : si Vinicius avait reçu un nouveau carton jaune lors du match aller – ce qui aurait été son troisième de la saison de Ligue des champions en cours –, il aurait manqué le match retour des quarts de finale à Munich mercredi prochain. Mais cela ne s’est pas produit.
Les prochains matchs du FC Bayern Munich
Date
Heure
Rencontre
Samedi 11 avril
18h30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Mercredi 15 avril
21 h
FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)
Dimanche 19 avril
17h30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
Mercredi 22 avril
20 h 45
Bayer Leverkusen - FC Bayern (Coupe d'Allemagne)