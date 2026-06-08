Getty Images Sport
Traduit par
« Je pensais que j’allais gagner » - Pourquoi la défaite face à Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or a été « bénéfique » pour Lamine Yamal, alors que la star du FC Barcelone et de l’Espagne vise le Ballon d’Or 2026
Ballon d’Or : la déception comme tremplin vers la maturité
Yamal a confié qu’il était convaincu de remporter le Ballon d’Or lors de la dernière cérémonie. L’ailier du FC Barcelone, dont la fulgurante ascension l’a propulsé sur le devant de la scène, admet que la déception de ne pas avoir été couronné a constitué un tournant dans sa jeune carrière.
« Pour être honnête, ce jour-là, je pensais que j’allais gagner », a-t-il confié dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.
Néanmoins, le jeune homme de 18 ans considère désormais que sa défaite face à son ancien coéquipier du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, s’est révélée être une bénédiction déguisée. « Je crois sincèrement que c’était une bonne chose pour moi que Dembélé l’ait remporté, car cela m’a poussé à progresser. Ce n’était peut-être pas le bon moment pour moi », a-t-il ajouté, expliquant que cette expérience l’avait poussé à modifier certains aspects de sa vie et à mûrir en tant que personne.
- Getty
Tirer les enseignements de la scène internationale
Revenant sur son parcours en sélection espagnole, Yamal reconnaît la pression qui accompagne les grandes compétitions internationales. Bien qu’il soit devenu un pilier de l’équipe championne d’Europe 2024, l’attaquant admet avoir ressenti le poids des attentes dès ses débuts chez les A.
« Je n’étais qu’un gamin ; on a le trac parce que c’est un tournoi international. J’ai appris à rester plus calme. Les matchs sont longs, tout comme les tournois. On finit toujours mieux qu’on ne commence », a expliqué Yamal.
Les idoles et l’influence de Neymar
Si Yamal est aujourd’hui un modèle pour des millions de jeunes footballeurs en herbe, il continue de puiser son inspiration auprès des plus grands noms du football. Lorsqu’on lui demande quels sont les joueurs qu’il trouve les plus fascinants à regarder, ce produit du centre de formation n’hésite pas à citer une icône brésilienne qui a marqué une époque au Spotify Camp Nou.
« J'aimerai toujours regarder Ney jouer, car c'est mon idole », déclare Yamal en rendant hommage à Neymar. L'Espagnol suit aussi de près plusieurs talents contemporains de la Premier League et de la Ligue 1.
Il cite notamment Jérémy Doku et Rayan Cherki, deux joueurs dont il apprécie particulièrement le style moderne, intense sur les ailes et riche en dribbles techniques.
- Getty Images Sport
La promesse ultime de la Coupe du monde
À l’approche de la Coupe du monde 2026, Yamal réfléchit déjà à la façon dont il fêtera la victoire si l’Espagne parvient à réitérer son succès européen sur la scène mondiale. L’ailier s’est déjà imposé comme le pilier de l’attaque espagnole et est largement pressenti comme l’un des favoris pour le titre de meilleur joueur du tournoi.
Il a pris un engagement à la fois léger et ferme envers ses fans : si la Roja triomphe dans deux ans, il laissera pousser « barbe et moustache pendant trois semaines ».