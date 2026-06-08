« Je pensais que j’allais gagner » - Pourquoi la défaite face à Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or a été « bénéfique » pour Lamine Yamal, alors que la star du FC Barcelone et de l’Espagne vise le Ballon d’Or 2026

Yamal a confié qu’il était convaincu de remporter le Ballon d’Or lors de la dernière cérémonie. L’ailier du FC Barcelone, dont la fulgurante ascension l’a propulsé sur le devant de la scène, admet que la déception de ne pas avoir été couronné a constitué un tournant dans sa jeune carrière.

« Pour être honnête, ce jour-là, je pensais que j’allais gagner », a-t-il confié dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

Néanmoins, le jeune homme de 18 ans considère désormais que sa défaite face à son ancien coéquipier du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, s’est révélée être une bénédiction déguisée. « Je crois sincèrement que c’était une bonne chose pour moi que Dembélé l’ait remporté, car cela m’a poussé à progresser. Ce n’était peut-être pas le bon moment pour moi », a-t-il ajouté, expliquant que cette expérience l’avait poussé à modifier certains aspects de sa vie et à mûrir en tant que personne.