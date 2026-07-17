« Je pensais que c’était notre heure » : Anthony Gordon, « anéanti » par l’élimination de l’Angleterre en Coupe du monde, adresse un message sincère aux supporters

Sur son compte Instagram personnel, l’ancien attaquant de Newcastle United a exprimé sa profonde déception aux supporters des Three Lions après cette élimination douloureuse. Gordon a écrit : « Je suis anéanti. Je croyais vraiment que c’était notre tour de gagner après tant d’années d’attente, mais ce n’est pas arrivé et ça va faire mal pendant un moment.

« Je n’ai jamais autant voulu gagner, non seulement pour le trophée, mais pour tout ce que nous avons construit en tant que groupe et pour ce que cela aurait représenté pour l’Angleterre. J’ai savouré chaque instant passé à représenter ce pays en Coupe du monde et à créer des souvenirs qui resteront gravés dans les mémoires pendant longtemps. »