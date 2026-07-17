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« Je pensais que c’était notre heure » : Anthony Gordon, « anéanti » par l’élimination de l’Angleterre en Coupe du monde, adresse un message sincère aux supporters
Gordon subit une défaite cruelle en demi-finale
Les espoirs de l'Angleterre d'atteindre la finale de la Coupe du monde ont une nouvelle fois été anéantis à la suite d'une défaite dramatique 2-1 face à l'Argentine lors de leur demi-finale disputée à Atlanta. L'ailier du FC Barcelone Gordon avait donné l'avantage à l'équipe de Tuchel à la 55e minute en convertissant un centre de Morgan Rogers. Cependant, la décision de Tuchel de remplacer Gordon en seconde mi-temps s'est avérée coûteuse, l'Argentine ayant réussi à remonter au score en fin de match grâce à des buts d'Enzo Fernandez et de Lautaro Martinez.
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Winger partage un message émouvant
Sur son compte Instagram personnel, l’ancien attaquant de Newcastle United a exprimé sa profonde déception aux supporters des Three Lions après cette élimination douloureuse. Gordon a écrit : « Je suis anéanti. Je croyais vraiment que c’était notre tour de gagner après tant d’années d’attente, mais ce n’est pas arrivé et ça va faire mal pendant un moment.
« Je n’ai jamais autant voulu gagner, non seulement pour le trophée, mais pour tout ce que nous avons construit en tant que groupe et pour ce que cela aurait représenté pour l’Angleterre. J’ai savouré chaque instant passé à représenter ce pays en Coupe du monde et à créer des souvenirs qui resteront gravés dans les mémoires pendant longtemps. »
L'ailier du Barça remercie les supporters des Three Lions
Le joueur de 25 ans a réalisé un tournoi impressionnant en Amérique du Nord, avec un but et trois passes décisives en six matchs.
Gordon a également exprimé sa gratitude pour le soutien massif des supporters, qu’ils aient fait le déplacement aux États-Unis ou suivi les matchs depuis le pays. « Merci à tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de cette aventure, ici aux États-Unis et chez nous. C’était tellement agréable de voir cette solidarité et ces célébrations. Notre heure viendra », a-t-il ajouté dans un message empreint d’émotion.
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Un match de consolation est programmé juste avant la trêve.
Avant de regagner l’Espagne, Gordon doit encore s’acquitter d’un dernier rendez-vous international : l’Angleterre affronte la France dans le match pour la troisième place. Cette rencontre, souvent perçue comme un lot de consolation, constituera un véritable test mental pour le groupe de Tuchel, encore marqué par sa douloureuse défaite à Atlanta.
Une fois la Coupe du monde officiellement terminée, l’ailier profitera d’une pause estivale avant de s’envoler vers la Catalogne pour rejoindre le FC Barcelone et entamer la préparation d’avant-saison.
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