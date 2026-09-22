S’exprimant dans Football Uncensored de Piers Morgan, Townsend a reconnu que ces images alarmantes sont difficiles à revoir. Il a révélé que même sa propre famille avait eu du mal à croire que la séquence virale était authentique.

« Chaque fois que je la vois, je grimace, je n’en reviens pas, a admis Townsend. Quand je l’ai envoyée à mes enfants, ils ont cru que c’était de l’IA. J’ai dû leur expliquer pendant les 10 minutes suivantes que c’était réel.

« C’est horrible à revoir et à voir ce qui aurait pu se passer, heureusement j’ai eu de la chance. J’ai réussi à tomber au sol au bon moment, donc rien n’a cédé quand le rouleau m’est passé dessus, et je suis là aujourd’hui pour en rire et raconter l’histoire.

« Je pensais que c’était fini pour moi. C’était sur ma cheville, que j’ai déjà fait opérer. C’était sur mon genou gauche, que j’ai déjà fait opérer. Je me suis dit : soit ma cheville gauche va céder, soit mon genou gauche va céder. Je pensais que c’était fini pour moi. J’ai eu énormément de chance de pouvoir repartir en boitant et de récupérer en quelques minutes. »