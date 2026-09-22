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« Je pensais que c'était fini pour moi » - L'ancien international anglais Andros Townsend se confie sur le moment « terrifiant » où il a été renversé par un rouleau compresseur de terrain en Thaïlande
Terrifiant incident avec un rouleau de terrain en Thaïlande
Townsend a vécu un moment véritablement choquant lorsqu’il a été renversé par un rouleau de terrain en Thaïlande. Le joueur de 35 ans, qui évolue désormais au sein du club thaïlandais de PT Prachuap, participait à un « rondo » de routine à la mi-temps lorsque le véhicule lourd l’a soudainement percuté.
De manière stupéfiante, Townsend s’en est sorti sans blessure grave lors de ce bizarre accident. Ses coéquipiers sont restés totalement sous le choc, se détournant avec horreur et se prenant la tête entre les mains alors que l’ancien attaquant de Tottenham disparaissait momentanément sous le véhicule qui avançait lentement.
L’incrédulité de membres de sa propre famille
S’exprimant dans Football Uncensored de Piers Morgan, Townsend a reconnu que ces images alarmantes sont difficiles à revoir. Il a révélé que même sa propre famille avait eu du mal à croire que la séquence virale était authentique.
« Chaque fois que je la vois, je grimace, je n’en reviens pas, a admis Townsend. Quand je l’ai envoyée à mes enfants, ils ont cru que c’était de l’IA. J’ai dû leur expliquer pendant les 10 minutes suivantes que c’était réel.
« C’est horrible à revoir et à voir ce qui aurait pu se passer, heureusement j’ai eu de la chance. J’ai réussi à tomber au sol au bon moment, donc rien n’a cédé quand le rouleau m’est passé dessus, et je suis là aujourd’hui pour en rire et raconter l’histoire.
« Je pensais que c’était fini pour moi. C’était sur ma cheville, que j’ai déjà fait opérer. C’était sur mon genou gauche, que j’ai déjà fait opérer. Je me suis dit : soit ma cheville gauche va céder, soit mon genou gauche va céder. Je pensais que c’était fini pour moi. J’ai eu énormément de chance de pouvoir repartir en boitant et de récupérer en quelques minutes. »
Écartant le spectre d’un désastre potentiel
Avant l’échauffement de la mi-temps, Townsend avait repéré les engins stationnés sur le côté du terrain. Il se souvient s’être interrogé sur leur présence inhabituelle avant de se retrouver brusquement coincé sous l’un des véhicules lourds.
Heureusement, l’ailier est tombé au sol exactement au bon moment, ce qui a évité toute fracture. Malgré des coéquipiers paniqués réclamant une civière et l’intervention du staff médical, Townsend, résistant, a simplement surmonté ses légers coups et contusions pour poursuivre son échauffement.
« À la mi-temps, nous sortions pour nous échauffer et j’ai vu deux rouleaux sur le côté du terrain, a-t-il ajouté. Je me souviens m’être dit : “Je n’ai jamais vu ça auparavant dans ma carrière, qu’est-ce qu’ils font ?” Mais on nous a appelés pour l’échauffement. Je n’y ai plus pensé.
« La fois suivante où je l’ai vu, c’est quand j’étais littéralement en dessous de lui et, heureusement, il n’y a pas eu de dégâts sérieux. Quelques coups et contusions, mais j’ai réussi à m’en sortir sans dommage, heureusement. »
« Ils étaient très surpris que je continue l’échauffement. Ils me disaient d’aller voir le médecin, ils appelaient la civière. Mais j’en ai vu d’autres, j’ai connu des revers, j’ai eu des problèmes de blessure, alors un rouleau ne va certainement pas m’empêcher de continuer, ça c’est sûr. »
- Getty Images
Plaisanter sur les déplacements à Stoke City
Malgré une telle épreuve traumatisante vécue au bord du terrain, Townsend a tout de même participé au match, de manière assez incroyable. Il est entré en jeu en fin de rencontre pour aider le PT Prachuap à s’imposer tranquillement 3-0 contre Pattani.
L’ancien joueur de Tottenham et d’Everton semble clairement en pleine forme après avoir échappé de peu au pire. Il a depuis plaisanté en affirmant qu’il ne porterait pas plainte contre le conducteur inconscient du rouleau compresseur du terrain.
Sur Instagram, Townsend a même pris le temps de gentiment se moquer de ses expériences passées dans le football anglais. En partageant ces images incroyables avec ses abonnés, il a lancé : « Il s’avère qu’un déplacement à Stoke n’était finalement pas si terrible. »
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